Не пить и не нервничать: чего нужно избегать после вакцинации

«[После вакцинации] следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев, употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы Роспотребнадзора.

Реклама

Одним из самых актуальных запретов, связанных с вакцинацией, является строжайшее ограничение в употреблении алкоголя. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, планирующим поучаствовать в прививочной кампании следует забыть об алкоголе за две недели до процедуры, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, спиртные напитки нежелательно употреблять в течение 42 дней после первой инъекции. Это обусловлено тем, что период между первой и второй прививкой составляет 21 день, и еще столько же времени необходимо организму для формирования иммунитета.

Таким образом, желающие сделать прививку от коронавируса нового типа должны быть готовы к отказу от алкоголя на 56 дней. Помимо этого, по ее словам, на пользу вакцинируемым не пойдут курение, дым и «все, что может раздражать легкие и мешать таким образом <...> дыханию».

Доктор химических наук, заведующий лабораторией молекулярной биологии вирусов Института физико-химической биологии при МГУ Юрий Дрыгин объяснил рекомендации Поповой тем, что организм аккумулирует свои защитные механизмы, так как готовится бороться с инфекцией.

Спиртное по этой причине может привести к серьезным последствиям.

«Эффект может быть синергичным, это будет умножаться, это может быть серьезным ударом по организму, когда повысится температура, возможна аллергическая реакция», — сказал Дрыгин в комментарии «Говорит Москва» и предупредил о вероятности анафилактического шока.

Впрочем, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург развеял миф о тотальном запрете на алкоголь в связи с вакцинацией, передает ТАСС.

«Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идет. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию. Причем это справедливо не только для «Спутника V», но и для любой другой вакцины», — подчеркнул специалист.

Он также настоятельно рекомендовал воздержаться от спиртных напитков в течение трех дней после каждого укола. Злоупотребление алкоголем способствует снижению иммунитета, и, следовательно, может снизить эффективность прививки, сведя ее до нуля, объяснил ученый.

Кроме горячительных напитков, рекомендуется также на 42 дня отложить употребление ряда лекарств, подавляющих иммунную систему. Помимо этого, на выработку антител плохо влияют стресс, цитостатические препараты, а также антибиотики с очень широкой специфичностью. «Это стандартные рекомендации при вакцинации, чтобы достичь ее максимальной эффективности», — подчеркнул микробиолог.

Непосредственно в день вакцинации точно нельзя пить алкоголь, так как он несовместим с любым лекарственным препаратом, предупреждал главный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Также не стоит идти в спортзал, курить, есть жирную и жареную пищу.

Лучше провести этот день спокойно, без серьезных физических нагрузок, предупреждают в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Как ранее рассказывала «Газете.Ru» инфекционист Лилия Дроздова, вакцинируемым необходимо тщательно готовиться перед принятием препарата. Кроме алкоголя, следует отказаться от принятия лекарств, которые также могут спровоцировать негативные последствия, снизить уровень стресса — при необходимости обратиться к психологу.

«Многие люди настолько боятся заразиться коронавирусом, что организм на психосоматическом уровне может отторгать любые вакцины. При этом, если говорить о человеке с иммунодефицитом или алкоголике, то из-за пониженного иммунитета действительно может быть проблема с выработкой антител», — пояснила эксперт.