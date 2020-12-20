Около сотни задержанных: резиденцию Лукашенко во время протестов охраняла спецтехника

В Минске и ряде других городов Белоруссии 20 декабря прошли традиционные для воскресенья акции протеста против действующей власти. Протестные митинги сами участники называют прогулками, тем самым указывая на то, что эти действия не подпадают под статьи белорусского законодательства о запрете несанкционированных акций.

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Началось всё с того, что утром в Минск из пригородов начали стягивать спецтехнику, груз с мотками колючей проволоки, водомёты и полицейские внедорожники. При этом, вдоль следования колонн на обочинах дорог – в районах Каменная Горка, Тракторный и Велозавод — оппозиционеры развернули бело-красно-белые флаги, сообщает TUT.By.

К резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко также была подогнана спецтехника.

В это же время из ворот Минского тракторного завода в сопровождении машин ГАИ под звучащую из колонок песню «Любимую не отдают» выдвинулась колонна тракторов — технику перегоняют в Витебскую область.

«Исторический момент! Сегодня новенькие трактора МТЗ отправятся в агропромышленные организации Витебской области. Всего в регион поставят свыше 350 тракторов различных моделей. Отгрузка будет осуществляться из Минска, поселка Обчак и Сморгони», — говорится в сообщении Витебского облисполкома.

«Прогулки» выстроившихся в колонны оппозиционеров начались около часа дня. Люди скандировали: «Смотри в окно, а не в телевизор!», «Жыве Беларусь!», «Стоим целенаправленно и нахально!», «Мы идем по лужам, Саша нам не нужен!» и «Лукашенко — под суд!»

Тогда же дежурившие на центральных улицах силовики, одетые в военную форму без опознавательных знаков, бронежилеты и зелёные шлемы, начали выборочно задерживать участников акции. Также правоохранители разогнали колонны шествующих на Золотой горке, Логойском тракте, улице Филатова, в микрорайоне Сокол (где в колонне шёл протестующий в костюме Деда Мороза) и в ряде других мест.

«Одного мужчину задержали на детской площадке, он просто шел один без символики в сторону магазина», — рассказал один из очевидцев.

«Задерживают всех. Бегают по дворам за людьми», — добавил другой.

Также, в районе станции метро «Партизанская» силовики схватили двух парней и девушку.

«Молодежь просто шла мимо дома. К ним сзади подбежали, парням били по ногам. Девушка просила отпустить, объясняла, что они просто куда-то шли. Их все равно затянули автобус», — пояснили свидетели.

Несколько оппозиционеров с растяжкой с надписью «Трибунал» перекрыли дорогу по улице Городской Вал. Постояв две минуты, протестующие ушли с проезжей части.

Параллельно с этими действиями инициатива BYPOL, являющаяся объединением сотрудников всех силовых ведомств Белоруссии, опубликовала в своем Telegram-канале список тех людей, кто находится «в разработке» 3-го управления Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) в связи с участием в протестах, а также список телефонов, по которым проводятся технические мероприятия, в том числе так называемая «прослушка».

Известно также, что сотрудники ГУБОПиК нашли 18-летнего студента из города Молодечно, который администрировал Telegram-канал «Каратели Молодечно».

По данным МВД, студент размещал в чатах персональные данные сотрудников правоохранительных органов и «агитировал за участие в массовых беспорядках на территории Минской области».

«В своих постах задержанный призывал к погромам и обучал способам их совершения, делился с участниками ссылками на инструкции по перекрытию железнодорожного транспорта. Информацию дублировал и в других деструктивных чатах», — указывается в комментарии милиции.

Всего, по данным лишённого регистрации правозащитного центра «Весна», 20 декабря на протестных акциях в Минске, Гродно, Солигорске, Смиловичах, Новололоцке, Радашковичах, Бресте, Гродно, Витебске, Борисове, Боровлянах было задержано более 70 человек, в том числе — сопредседатель стачечного комитета крупного предприятия «Беларуськалий» Анатолий Бокун.

По данным же ГУВД Мингорисполкома, на несанкционированных акциях только в одной белорусской столице было задержано около 100 человек.