С 1 января ужесточаются правила установки дома новогодней елки

МЧС России вводит с 1 января новые правила установления новогодней елки дома.

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«Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования», — говорится в тексте документа, размещенного на сайте правовой информации.

Отмечается, что эти требования предусмотрены правилами противопожарного режима, вступающими в силу 1 января 2021 года. Они будут действовать до 2026 года, после этого ведомство будет пересматривать их в соответствии с актуальной обстановкой.

В еще действующих правилах безопасности нет пункта про недопустимость загромождения елкой эвакуационного выхода. Кроме того, в них нет ничего о том, что дерево должно быть установлено в метре от систем отопления и кондиционирования.

В МЧС также считают, что искусственная ель намного безопаснее настоящей. По словам главного специалиста отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУ МЧС России по Москве Антона Гладилина, искусственная новогодняя елка загорается при температуре 500 °C, в то время для возгорания живого дерева необходим нагрев в два раза меньше — 228–264 °C.

В то же время он подчеркнул, что любое новогоднее украшение может быть опасно, так как невоспламеняющихся елок не существует. «При создании определенных условий можно добиться горения практически любого вещества», — пояснил он.

Тем временем маркетологи уже подвели промежуточные итоги о средних тратах россиян на новогоднюю елку и украшения для нее. По данным Ozon, российские семьи в среднем тратят на украшение дома порядка 6,8 тыс. рублей, передает РБК.

Обычно граждане покупают елку, наконечник, игрушки для нее и украшения для дома. Минимальная стоимость такого набора составляет примерно 1 тыс. рублей.

Искусственные ели, как показывает исследование интернет-магазина, высотой от 90 см пользуются большим спросом, нежели маленькие деревца. При этом россияне обычно выбирают ели, украшенные шишками, искусственным снегом. По сравнению с прошлым годом продажи елок в ноябре-декабре увеличились в шесть раз. Самыми популярными игрушками этого года стали украшения в виде санок, бантов, снежинок и символа 2021 года — быка.

Как утверждают в компании, средний чек на новогодние товары увеличился на 70% в годовом сопоставлении и составил более 2 тыс. рублей.

Свое исследование провела и компания «Делойт и Туш СНГ». Согласно ее данным, россияне намерены потратить на празднование Нового года порядка 25 тыс. рублей, что примерно на 28% больше, чем год назад. Большая часть трата рассчитана на новогодний стол. Траты на подарки российские семьи планируют сократить.

В то же время «Платформа ОФД» сообщает, что продажи искусственных елок в ноябре упали на 30% по сравнению с прошлогодним периодом подготовки к празднику.

В связи с подготовкой к Новому году на московском транспорте вступили в силу правила провоза елок. Так, на наземном транспорте елку можно провезти бесплатно, если она меньше 120 см. Провоз деревца выше этого порога должен оплачиваться.

В метро и на МЦК порог высоты немного больше — 150 см. Елку высотой от 150 до 220 см необходимо оплачивать как багаж — 60 рублей, отметили в департаменте транспорта по столице.

Что касается МЦД, по центральному диаметру города елку можно провезти бесплатно, если она не выше 180 см. Провоз елки от 180 до 220 см требует оплаты — 120 рублей за 100 км, 240 рублей от 100 км.

При провозе на общественном транспорте все елки должны быть упакованы.