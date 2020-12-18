Убил, допил водку и сдался: житель Югры не вынес нравоучений матери

В Ханты-Мансийском автономном округе мужчина зарезал мать из-за нравоучений – как оказалось, женщина решила отругать сына за убийство отца в 2008 году. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

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По версии следователей, 47-летний житель Югры расправился с женщиной 16 декабря. В этот день он решил выпить в одиночестве, однако мать завела с ним разговор о преступлении, которое он совершил 12 лет назад.

«В ходе ссоры со своей 74-летней матерью, которая высказала ему претензии из-за убийства в 2008 году отца, из злости за нравоучения он нанес ей удар кухонным ножом в область груди, от чего женщина скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства.

После убийства мужчина не предпринял никаких попыток скрыть его и сам позвонил в полицию спустя четыре часа, выпив перед этим бутылку водки. На него уже завели уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Вероятнее всего, житель Югры вернется в колонию, которую он не так давно покинул.

«Установлено, что подозреваемый полтора года назад освободился из мест лишения свободы, где 10 лет отбывал наказание за убийство при аналогичных обстоятельствах своего отца», — уточнили в СК.

Между тем в середине ноября в Татарстане задержали 13-летнего местного жителя, жестоко убившего 36-летнюю мать. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, тело женщины с множественными колото-резаными ранениями шеи нашли 11 ноября 2020 года в квартире одного из домов в городе Альметьевске. Как оказалось, все ранения ей нанес ребенок в ходе ссоры.

Как уточнял портал kp.ru, полицию вызвали соседи, которые почувствовали неприятный запах, исходивший из квартиры – позже эксперты установили, что смерть женщины наступила еще 26 октября.

«Хозяйку, 36-летнюю женщину, никто не видел еще с конца октября. Но в доме по вечерам продолжал гореть свет, да и 13-летний сын хозяйки иногда встречался соседям. Поэтому люди обратились в полицию не сразу, а только через две недели, когда дышать стало уже совсем нечем», — объясняла соседка телеканалу «Альметьевск ТВ».

Как рассказывала знакомая погибшей Лизаветта Брусникина в соцсети «ВКонтакте», ребенок пытался скрыть трупный запах и накрыл тело подушками и одеялами. «Тихий, домашний мальчик. А у матери проблемы с психикой. По его признанию, она его избивала», — призналась подруга убитой. Сам школьник позже сознался в содеянном.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Прокуратура отдельно проверяет работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

24 августа также стало известно о смерти 65-летней пенсионерки, которую в ходе ссоры убил 35-летний безработный сын Вячеслав Попов. Полицию вызвала 42-летняя дочь женщины, которая забеспокоилась после ее пропажи. Приехавшим на вызов правоохранителям мужчина заявил, что мать уехала на дачу, однако в ходе осмотра квартиры на балконе был найден труп. Судмедэксперты выяснили, что пенсионерка скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы.

Как позже рассказал следователям сам подозреваемый, он накинулся на женщину из-за наркотических галлюцинаций. По его словам, 21 августа он почувствовал себя в опасности. «Находясь в состоянии сильного наркотического опьянения, я вдруг подумал, что мать, сидевшая на кухне, хочет меня убить.

Тогда я взял табурет, подошел к ней сзади и ударил со всей силы в область головы. Она упала, я еще два раза ударил, от чего табуретка сломалась, а у матери пошла кровь», — рассказал он.

По словам Попова, он обмотал тело скотчем, завернул в ковер и вынес на балкон, а затем принял еще одну дозу наркотического вещества. Следы крови он замыл губками, после чего выбросил их и табурет на помойку. В результате полицейские задержали мужчину по подозрению в убийстве. Уголовное дело все еще расследуется.