Три страны: куда россиянам можно лететь без опаски

Из 16 стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение, только в трех государствах эпидемиологическая обстановка соответствует всем необходимым критериям, установленным Роспотребнадзором.

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Речь идет о Сейшелах, Танзании и Эфиопии. «По двум из трех критериев — в Киргизии, Египте, на Кубе и Мальдивах, одному из трех — в Великобритании, ОАЭ, Республике Корея, Сербии, Японии», — уточнили в пресс-службе ведомства, сославшись на данные от 13 декабря.

В то же время в четырех государствах, с которыми открыто авиасообщение, ситуация с распространением нового типа вируса не соответствует ни одному из критериев Роспотребнадзора. Это Швейцария, Турция, Белоруссия и Казахстан.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в марте этого года было приостановлено авиасообщение с большинством стран. Власти государств таким образом предотвращали распространение вируса. Летом этого года страны стали постепенно возвращать авиасообщение на принципах зеркальности. Среди первых государств, куда открылся путь российским туристам, были Турция и Танзания.

Решение по восстановлению авиасообщения со стороны России принималось на основе анализа соответствия эпидситуации в этих странах определенным показателям. Так, для возобновления полетов в стране назначения показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние две недели не должен превышать 40 случаев на 100 тыс. населения, среднесуточный показатель темпа прироста за 14 дней должен равняться или быть ниже 1%, а показатель распространения инфекции Rt — менее 1.

В Роспотребнадзоре обратили внимание, что при выборе страны для поездки за рубеж необходимо учитывать все обстоятельства, так как «возрастает риск заражения новой коронавирусной инфекцией».

В большинстве стран, в частности европейских, ситуация по COVID-19 остается осложненной, напомнили в ведомстве.

Там рекомендовали россиянам соблюдать меры профилактики коронавируса — носить маски, использовать дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию, а при появлении симптомов обращаться к врачу, не выходя из дома.

Вместе с тем специалисты обращают внимание, что российским туристам необходимо заранее узнавать о правилах пребывания в других странах.

В некоторых государствах введены дополнительные санитарные меры — например, обязательная изоляция, комендантский час, ограничения на проведение массовых мероприятий и работы общественного транспорта и сферы услуг, уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее Анкара, к примеру, объявила о комендантском часе, который будет действовать в стране круглосуточно с 21.00 31 декабря до 5.00 4 января. Кроме того, власти Турции приостановили работу кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос.

Но нынешние меры по борьбе с коронавирусом не коснутся туристов, заверили в министерстве культуры и туризма Турции, передает РИА «Новости».

В то же время в Роспотребнадзоре напомнили, что по возвращении в Россию граждане в течение трех календарных дней должны сдать тест на COVID-19. Результаты нужно опубликовать на Едином портале госуслуг. До получения результатов прибывшим на родину необходимо соблюдать режим изоляции.

В противном случае россиянам грозит штраф. За время пандемии, по данным ведомства, выписано штрафов на более чем 23 млн рублей.