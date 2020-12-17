Рекомендации врачей: как избежать рецидива COVID-19

Недобросовестное отношение больных к лечению коронавируса может привести к рецидиву инфекции и повторной госпитализации после выписки из больницы, заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин.

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По его словам, чаще всего такое происходит из-за того, что человек просто не успел долечиться. «К тому же многие наши пациенты предпочитают как можно скорее выписываться из больниц и прекращают прием препаратов, как только уходят симптомы», – рассказал специалист газете «Вечерняя Москва».

Как пояснила «Газете.Ru» терапевт-пульмонолог Марина Казакова, зачастую пациентов действительно выписывают из больницы раньше, чем произошло полное выздоровление.

«Это обычная общемировая практика. Стационар – для тяжелых, жизнеугрожающих состояний. Далее пациент выписывается на амбулаторное долечивание», — сказала медик.

Кроме того, в настоящее время система здравоохранения перегружена, поэтому врачи стремятся как можно быстрее освобождать койки, заметил главный терапевт клиники «Семейная» Александр Лаврищев.

Казакова между тем добавила, что при выписке пациентов врачи ориентируются не на отрицательные результаты теста на COVID-19, а другие показатели. «Смотрят на положительную стойкую динамику, стабильное состояние пациента и общий анализ крови. Если все в норме, человека можно выпускать», — уточнила она.

Ее слова подтвердил и Лаврищев. «Согласно указанию Минздрава, выписывать можно человека, у которого ковид перешел в легкую форму, – нормальная сатурация (уровень кислорода в крови, — «Газета.Ru»), отсутствие отдышки. При этом показатели компьютерной томографии не столь важны», — сказал он.

Также Лаврищев отметил, что в случае перевода пациента на амбулаторное долечивание его должен контролировать участковый врач по месту жительства. «И сам больной должен осознавать, что сразу бежать по делам нельзя – нужно продолжать соблюдать лечение», — уточнил терапевт.

Так, по словам Марины Казаковой, некоторые препараты, которые человек начал принимать в стационаре, необходимо продолжать принимать и после выписки. «Ряд лекарств требуют завершения курсового приема – в частности, это антибиотики и антикоагулянты (разжижающие кровь препараты, — «Газета.Ru»)», — заметила эксперт.

Иногда врачи также назначают пациенту повторные анализы, которые нужно сдать после домашнего восстановления, — благодаря им можно узнать, действительно ли произошло излечение. «Однако часто пациенты пренебрегают этим, решая, что раз нет симптомов, то и нет болезни, бегут на работу, а затем получают рецидив», — сказала Казакова.

В то же время Андрей Кондрахин отметил, что пациенту, выписанному из больницы, желательно не мерзнуть и избегать переохлаждения. Терапевт Екатерина Яшина в свою очередь пояснила «Газете.Ru», что иммунитет после COVID-19 ослаблен, холод может спровоцировать рецидив, а также простуду или ОРВИ.

«При переохлаждении организма любой степени тяжести создаются благоприятные условия для проявления острых респираторных заболеваний, есть шанс развития изменений в головном мозге и сосудах»,

— уточнила специалист.

По ее словам, следует избегать и перегрева, а также повышенной влажности, которая может присутствовать, например, при купании в горячей ванне или посещении сауны. В таком случае у человека может значительно подняться температура.

«Это связано с тем, что сосуды при резком подъеме температуры со стороны внешних факторов расширяются, и ускоряется поток крови. Это может вызвать ряд проблем со стороны сердца и других органов, поскольку организм не до конца оправился после инфекции», — разъяснила Яшина.

Терапевт уточнила, что проходить реабилитацию после выписки из больницы необходимо после любых респираторных заболеваний. Это соблюдение режима труда и отдыха, отказ от курения и прогулки на свежем воздухе, но только в местах, где мало людей. Кроме того, необходимо соблюдать полноценную диету с достаточным содержанием белков и повышенным содержанием витаминов, а уровень влажности в квартире не должен превышать 40%.

Также, по словам врача, важно соблюдать водный баланс. Дело в том, что вирус провоцирует нарушение циркуляции крови в капиллярах. Если жидкости недостаточно, кровь сгущается, а это может усугубить не только течение заболевания, но и его последствия.

«Также я бы посоветовала несколько месяцев после выздоровления принимать комплекс поливитаминов, также витаминов группы B, А и D. Это поможет вернуть иммунитет и восстановить организм в целом», — подчеркнула Яшина.

По словам Марины Казаковой, также необходима лечебная физкультура. Она помогает восстановить подвижность суставов и функции дыхательной мускулатуры после длительного пребывания в больнице или дома.

«Если нет возможности посещать физиотерапевта или реабилитолога, то просто гуляйте. Но не нужно доходить до фанатизма, устраивать марш-броски на несколько километров. Спокойно — полчаса вокруг дома или в парке. Обязательно тепло одеться, в особенности уделяя внимание ногам и грудной клетке», — заключила Яшина.