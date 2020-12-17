Анафилактический шок: вакцина Pfizer и BioNTech вызвала опасную реакцию

Страны должны приостановить применение вакцины американского фармацевтического концерна Pfizer и его немецкого партнера BioNTech, считает вирусолог, доктор биологических наук и бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов. По его словам, ученым необходимо продолжить исследование препарата из-за опасных реакций, развившихся у четырех человек.

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«Анафилактический шок — это очень серьезно. Думаю, они могут притормозить применение этой вакцины. По-хорошему, надо дообследовать ее», — заявил медик «Газете.Ru».

Сейчас Pfizer и BioNTech нужно выяснить, сколько случаев с побочными эффектами приходится на прошедшую вакцинацию (она стартовала 7 декабря в Великобритании) — тогда разработчики поймут масштаб проблемы, сказал Чепурнов.

«Была такая вакцина раньше против тифа очень тяжелая, реактогенная, но тем не менее она спасла ситуацию в стране в определенный период. Поэтому, если вакцина эффективная и она не приносит какого-то другого вреда, то пережить разовую аллергическую проблему можно.

Другое дело, надо понять — четыре случая в пересчете на сколько? Если на сто случаев, то это очень много», — пояснил доктор биологических наук.

С другой стороны, создатели данной вакцины могут намеренно озвучивать проблемы, возникшие в ходе вакцинации, чтобы люди видели их честность и больше доверяли препарату, предположил глава федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«Естественно, у новых вакцин, которые технологически еще будут совершенствоваться, могут быть побочные эффекты, поэтому в этом нет ничего удивительного. Надо дальше наблюдать и анализировать, с чем это связано. Мы видим их открытость. И, может быть, они делают это специально, чтобы показать, как тщательно они работают», — пояснил эксперт «Газете.Ru».

Опасные реакции развились у граждан Великобритании и США, попробовавших вакцину Pfizer и BioNTech. Последние два случая произошла на Аляске. 16 декабря препарат ввели медику из региональной больницы Бартлетта. Через 10 минут после вакцинации у мужчины возникли припухлости под глазами, также он почувствовал головокружение и першение в горле.

Врача доставили в отделение неотложной помощи — там его лечили с помощью адреналина, «Бенадрила» и «Пепцида» (антигистаминные препараты — «Газета.Ru), хотя в медучреждении заявили, что эта реакция все равно не считается анафилаксией (тяжелой аллергической реакцией — «Газета.Ru»). В течение часа состояние мужчины нормализовалось и его отпустили домой, сообщила медицинский директор отделения неотложной помощи учреждения доктор Линди Джонс газете The New York Times.

15 декабря вакцинация данным препаратом привела к еще более серьезным последствиям. Через 10 минут после введения у врача той же больницы появились сыпь на лице и теле, одышка и учащение пульса — медики тут же поставили диагноз «анафилактический шок».

Сначала американке сделали укол адреналина, а затем назначили терапию, которую применяют при тяжелых аллергических реакциях. Симптомы исчезли, но вскоре вернулись, и медики отправили пациентку под капельницу с эпинефрином (адреналин — «Газета.Ru).

Убрав капельницу, врачи заметили, что реакция появляется вновь, поэтому они перевели пациентку в отделение интенсивной терапии. По словам главы отделения неотложной помощи Линди Джонс, сотрудница до сих пор находится под наблюдением врачей, но от капельницы ее уже отключили.

Комментируя эти инциденты, главный врач Аляски Энн Зинк заявила, что у штата «нет планов менять наш график, дозировку или режим прививок». Эти случаи доказывают, что человек должен сидеть в кабинете медика в течение 15 минут после вакцинации, отметил вакцинолог Пол А. Оффит.

«Я не думаю, что это означает, что мы должны приостановить распространение вакцины. Но исследователям необходимо выяснить, какой компонент вакцины вызывает эту реакцию», — подчеркнул эксперт.

Реакция женщины с Аляски аналогична той, с которой столкнулись два медицинских работника в Великобритании после вакцинации препаратом Pfizer и BioNTech в начале декабря.

Два сотрудника Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) также покрылись сыпью и ощутили одышку с падением артериального давления после введение инъекции. Сейчас они оба идут на поправку, заявил медицинский директор NHS, профессор Стивен Поуис телеканалу «Би-би-си». Он отметил, что пациенты и до этого страдали от аллергических реакций, поэтому такие последствия ожидаемы.

После произошедшего NHS сделала заявление: людям, склонным к острым аллергическим реакциям, не следует прививаться вакциной BioNTech и Pfizer.

«Тот факт, что мы так скоро узнали об этих двух аллергических реакциях и что регулирующий орган принял меры для вынесения рекомендаций, показывает, что эта система мониторинга работает хорошо», — сказал «Би-би-си» эксперт по иммунологии из Имперского колледжа Лондона, профессор Питер Опеншоу.

Другие создатели вакцин на Западе пока не сообщали о побочных эффектах в ходе применения, так как пока в гражданский оборот поступили только вакцины от Pfizer и BioNTech, которую уже применяют в Великобритании, США и Канаде, а также «Спутник V», разработанный российским центром им. Гамалеи.

Тем не менее зарубежным ученым постоянно приходится приостанавливать испытания вакцин из-за выявленных «необъяснимых реакций» добровольцев. Так произошло с препаратами американской компании Johnson & Johnson и англо-шведской AstaZeneca, китайской вакциной Sinopharm, а также австралийской — под названием UQ-CSL v451.

Первые две организации уже возобновили испытания.