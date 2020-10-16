Под таблетками: жительница Урала забила молотком трехлетнюю дочь

В городе Кировград Свердловской области 35-летняя местная жительница убила трехлетнюю дочь молотком, а после пыталась покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщили в областном управлении Следственного комитета РФ.

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Днем 16 октября в одной из квартир дома по улице Лермонтова муж подозреваемой обнаружил труп своей дочери. Оказалось, что женщина в приступе ярости до смерти забила девочку молотком, а после ушла в ванную и нанесла себе физические увечья.

«Ребенок погиб, а мать успели спасти. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь»,

— рассказали в СК.

Отец погибшей вызвал скорую, врачи по приезде обратились в полицию. По предварительной информации правоохранительных органов, незадолго до трагедии женщина приняла повышенную дозу неизвестных лекарств. Как сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых порталу E1.ru, это могли быть антидепрессанты.

«Женщина и ее спутник жизни в официальном браке не состоят, живут в так называемом гражданском браке, это их единственный совместный ребенок», — добавил он.

В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетней». В СК выясняются обстоятельства произошедшего. Также проводится проверка в прокуратуре.

«В ходе проведения проверки органами прокуратуры будет дана правовая оценка соблюдению требований закона о защите прав несовершеннолетних и об охране их жизни и здоровья в деятельности органов системы профилактики», — уточнили в ведомстве.

Как рассказал «Московскому комсомольцу» адвокат Дмитрий Жикин, максимальное наказание, которое может грозить подозреваемой — 20 лет в колонии-поселения или общего режима.

«Учитывая тяжесть преступления, женщине, скорее всего, будет назначена комплексная стационарная психо-психиатрическая экспертиза. Если ее признают невменяемой, то назначат медицинские меры принудительного характера. То есть — лечение», — пояснил юрист.

На страницах женщины в соцсетях — множество фотографий с сожителем и дочерью. Некоторые жители Кировграда отзываются о ней добрыми словами. «Ребята, она хороший человек, я ее лично знаю. Это таблетки оказали на нее влияние», — написал в группе «Типичный Кировград» Илья Александров.

«Тоже знаю ее лично, в одном доме жили раньше, вполне адекватная девушка, что пошло не так, никто не знает, но обязательно выяснится», — отметил местный житель Роман Галимулин.

Похожая трагедия развернулась в начале августа в городе Октябрьске, республика Башкирия. Правоохранители, реагируя на жалобы жильцов на неприятный запах, нашли в запертой квартире тела 42-летней местной жительницы и ее 11-летнего сына — там они пролежали несколько дней. Об этом сообщали в управлении регионального Следственного комитета.

По предварительной версии следствия, женщина сначала расправилась с сыном, а потом свела счеты с жизнью — на теле умерших были обнаружены множественные ножевые раны.

По факту трагедии возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство».

СМИ выяснили, что в отделе опеки семья на учете не состоит — она числилась как полная и благополучная. Ни один из родителей не был судим и не привлекался к ответственности. Мальчик — ученик шестого класса местной школы, также отличался хорошим поведением и успеваемостью.

«Муж на вахте на севере. Семья благополучная, обеспеченная. Что-то замкнуло, видимо, у нее», — рассказывала знакомая семьи порталу kp.ru.