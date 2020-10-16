Не брал: чиновник пытается снять с себя вину выпиской из казино

Центральный районный суд Хабаровска приступил к рассмотрению дела о взятке и превышении полномочий в отношении бывшего директора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Владимира Потапкина.

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12 октября прошло первое заседание — на нем гособвинение огласило свою версию, согласно которой чиновник получил взятку от местного лесопромышленного предприятия «Азия лес» на сумму около 80 млн рублей, взамен согласовав выделение организации субсидии на полмиллиарда рублей. Сторона обвинения утверждает, что посредником при передаче денег был юрист Антон Толмачев, который уехал за границу и объявлен в розыск.

Потапкин свою вину отрицает — в подтверждении этому на заседании он заявил, что не доверил бы Толмачеву передачу денег, так как тот страдал зависимостью от азартных игр.

«Толмачев проигрывал все деньги, которые к нему попадали. Это был факт, о котором знали все его знакомые. Он занимал и проигрывал деньги у многих наших знакомых. Делать посредником в получении взятки человека, который не контролировал себя в вопросе денег, — это очень глупо»,

— возмутился экс-чиновник в зале суда.

В качеств доказательства защита Потапкина намерена на предстоящих заседаниях предоставить судье аудиторское заключение, согласно которому за три с половиной года Толмачев сделал множество ставок в казино и букмекерских конторах общей стоимостью 443,5 млн рублей — из них примерно 283,7 млн он проиграл.

Адвокат обсуждаемого юриста Александр Забейда подтвердил РБК, что за полтора года до задержания Потапкина Толмачев проходил лечение в Научном центре персонализированной медицины, куда обращался «с жалобами на частое участие в азартных играх (покер), значительные финансовые и семейные проблемы, возникающие в связи с этим». В заключении психиатра игромания обозначена как официальный диагноз.

«Частые игры и проигрыши привели к значительному влиянию на его финансовое состояние (имеет много долгов, утратил авторитет и прежнюю способность руководить бизнесом), ухудшились отношения с женой, изменились отношения с друзьями и коллегами. На этом фоне эпизодически злоупотребляет алкогольными напитками. Неоднократно делал попытки прекратить посещение игровых заведений, которые не имели успеха», — указано в справке.

Этот документ защита адвоката уже направила следователю, который ведет выделенное в связи с розыском Толмачева дело.

Потапкина задержали в июне 2019 года в ходе расследования дела о превышении полномочий в отношении бывшего зампреда правительства Хабаровского края Василия Шихалева. Через некоторое время сотрудники ФСБ обнаружили факты, указывающие на получение взятки экс-главой департамента Минпромторга.

По версии регионального управления СК, Потапкин покровительствовал компании «Азия Леса», гендиректором которой был местный бизнесмен Александр Пудовкин. Чиновник включил строительство завода организации в федеральный перечень приоритетных инвестпроектов.

Из-за этого Пудовкин арендовал участки леса на льготных условиях, на чем, по данным следствия, федеральный бюджет потерял около 9 млрд рублей.

При этом завод так и не был построен, но Потапкин все равно выделил компании субсидию в размере 484 млн рублей. За такую помощь в период с 2016 по 2019 год глава департамента Минпромторга получил от предпринимателя около 80 млн рублей.

Доказывают вину Потапкина показания Пудовкина, который согласился сотрудничать со следствием, и сдал как экс-чиновника, так и Толмачева. Потапкин утверждает, что все дело против него «построено на предположениях» — на заседании он уверял, что не имеет возможности поменять перечень инвестпроектов. А на вопрос, по какой причине тогда Толмачев получал деньги от «Азии Леса», экс-чиновник заявил, что юрист, скорее всего, одалживал «на азартные игры».