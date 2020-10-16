Не тем лечат: Минздрав просят пересмотреть рекомендации по COVID-19

При составлении новых рекомендаций по лечению COVID-19 Минздраву РФ необходимо учитывать исследование ВОЗ относительно неэффективности препаратов «Ремдесивир», «Гидроксихлорохин» и «Интерферон», заявил «Газете.Ru» руководитель федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

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Он уточнил, что не видит причин указывать эти препараты в методических рекомендациях. «Трудно сказать, почему вообще многие из них попали в рекомендации Минздрава РФ. Это препараты противомалярийные, направленные на паразитов, то есть простейших, ничего близкого с вирусами здесь нет. Странно было бы ожидать эффекта.

Думаю, что Минздрав РФ прислушается к ВОЗ. Про некоторые препараты уже полгода говорят, что они неэффективны. Если они еще значатся в рекомендациях, то можно только удивляться, насколько медленно работают у нас люди, ответственные за их выход», — рассуждает эксперт.

В ночь на 16 октября в Женеве ВОЗ сообщила о результатах исследования, согласно которым препараты «Ремдесивир», «Гидроксихлорохин», «Лопинавир/Ритонавир» и «Интерферон» практически не снижают угрозу летального исхода в результате заболевания COVID-19. Специалисты ВОЗ анализировали данные 11 266 госпитализированных пациентов из более 30 стран, которые принимали все эти препараты.

«Промежуточные результаты клинического исследования Solidarity (англ. «солидарность»), координируемого ВОЗ, указывают на то, что применение «Ремдесивира», «Гидроксихлорохина», «Лопинавира/Ритонавира» и «Интерферона», как представляется, оказывает слабый или никакого эффекта на показатель смертности по прошествии 28 дней или больничного курса лечения от COVID-19 среди госпитализированных пациентов», — резюмировала организация, передает The Financial Times.

Единственное из этого списка, что не значится в обновленных рекомендациях Минздрава РФ от 1 октября — это комбинация лопинавир+ритонавир. Ее заменили отечественным препаратом «Фавипиравир». В то же время «Ремдесивир», «Интерферон» ведомство до сих пор советует применять для лечения COVID-19, а «Гидроксихлорохин» и для лечения, и профилактики вируса.

Россия и другие страны не откажутся от этих препаратов на фоне исследования ВОЗ ввиду «слабого авторитета» организации, считает директор по развитию аналитической компании RNC-pharma Николай Беспалов.

«ВОЗ — это очень слабый в медицине авторитет. Эта структура выполняет чаще административные функции. Страны не особо ориентируются на организацию в вопросах практического использования лекарственных препаратов. Они будут смотреть на собственные представления об эффективности. Глобально ничего не изменится в лечении инфекции. Минздрав тоже не мгновенно среагирует на эту ситуацию. Это не более чем повод для очередной дискуссии», — пояснил эксперт фармакологического рынка «Газете.Ru».

Кроме того, у мирового медицинского сообщества пока нет альтернативных вариантов лечения COVID-19. «Проблема в том, что в отношении коронавирусной инфекции средства с доказанной эффективностью попросту не существует, и системам здравоохранения приходится ориентироваться на препараты, которые либо теоретически могут показать свою эффективность, либо сделали это на практике в ряде случаев», — сказал Бесплов.

Он резюмировал, что отказ от имеющихся средств помощи станет ошибкой, так как врачам «попросту нечем будет лечить пациентов».

Тем временем глава центра ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский уверен, что фармацевтические компании намеренно противоборствовуют выводу данных лекарств из рекомендаций.

«Свой вклад, конечно, вносят, фармацевтические компании, которые производят эти лекарства, поскольку сбыт увеличивается. Они могут оказывать активное сопротивление, чтобы эти препараты не исчезли из рекомендаций», — отметил медик.

Но прекратить лечение «Ремдесивиром», «Интерфероном» и «Гидроксихлорохином» важно, так как они могут оказывать негативное воздействие на организм пациента — особенно если ему одновременно назначают несколько лекарственных средств или лечебных процедур, добавил эксперт.

Меня больше побочные эффекты беспокоят. После слишком интенсивной терапии остаются тяжелые последствия. Часто больным COVID-19 назначают антибиотики не для лечения, а для профилактики осложнений — в результате развивается дисбактериоз (нарушение свойств и состава микрофлоры кишечника — «Газета.Ru).

Многие перенесшие коронавирус от него страдают. Все это из-за того, что эти препараты кочуют из рекомендации в рекомендацию, чтобы перестраховаться», — заявил Покровский.

Видя клиническую картину пациента, российские врачи осознают неэффективность и тяжелые последствия препаратов, указанных ВОЗ, однако медики вынуждены применять их, объясняет эпидемиолог.

«Они часто это понимают, но потом, если больной погибнет, с них могут спросить: а почему вы не назначили такой-то препарат, ссылаясь на рекомендации Минздрава. Проблема назначения слишком большого количества лекарств, часто необходимых, а иногда и оказывающих негативное влияние, существует не только в случае с коронавирусом, но и в других медицинских специальностях», — заключил глава центра ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

«Газета.Ru» направила запрос в Минздрав РФ с просьбой прокомментировать исследование ВОЗ, а также рассказать, не собирается ли ведомство убрать выше указанные препараты из методических рекомендаций. На момент публикации материала ответа не поступило.