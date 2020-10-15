Ночью по домам: в Подмосковье ограничили работу клубов

Власти Московской области приостанавливают работу клубов, караоке и ресторанов в ночное время.

Реклама

«Приостановить посещение гражданами с 00:00 по 08:00 по московскому времени зданий, строений, сооружений, в которых в указанные часы оказываются услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий», — говорится в указе губернатора региона Андрея Воробьева.

Подобные указания даны и организациям, которые, в частности, предоставляют услуги общественного питания.

Глава Подмосковья уточнил, что под развлекательными мероприятиями понимается организация танцев, караоке и подобных мероприятий. В Telegram-канале Воробьева говорится, что эти ограничительные меры будут действовать с 17 октября.

Среди изменений, которые губернатор внес в действующие в Подмосковье ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса, также есть рекомендация «государственным, муниципальным и частным собственникам оказывать содействие в открытии дополнительных койко-мест» для пациентов с выявленным новым типом вируса.

В посте напомнили, что в регионе продолжают действовать определенные меры. В частности, жителям Подмосковья необходимо соблюдать «строгий масочный режим» и «социальную дистанцию 1,5 м». При занятии физкультурой и спортом на открытом воздухе нужно соблюдать безопасное расстояние в 5 м. Исключение составляют только члены одной семьи или граждане, проживающие вместе.

Власти региона в связи с распространением коронавируса ранее ввели запрет «на проведение спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий с числом посетителей более 3000 и наполняемостью более 50% площадки». Кроме того, было запрещено проводить «публичные мероприятия, за исключением официальных».

Из-за распространения инфекции приостановлена реализация программы «Активное долголетие». При этом МФЦ, цирки, океанариумы, турагентства, учреждения соцобслуживания, а также организации, «осуществляющие деятельность кружков и секций в области культуры», могут продолжать работать при «соблюдении областных стандартов».

При соблюдении методических рекомендаций Роспотребнадзора разрешается работать баням, химчисткам, салонам красоты, станциям техобслуживания автомобилей, ателье, гостиницам, кинотеатрам, автоперевозчикам, организациям общественного питания и другим, деятельность которых «связана со скоплением людей и/или обслуживанием населения».

Кроме того, в регионе действуют рекомендации для «группы риска» и людей старше 65 лет о самоизоляции. Власти также советуют местным компаниям перевести максимальное количество сотрудников на удаленный режим работы.

Тем временем в Москве, где за минувшие сутки были зарегистрированы почти 4 тыс. новых случаев, с 16 октября ужесточают контроль за соблюдением ношения масок и перчаток пассажирами транспорта.

С 19 октября москвичи смогут посещать клубы, дискотеки, бары только после регистрации при помощи номера телефона.

Власти столицы отмечают, что такая мера необходима для прерывания новых цепочек заболеваний коронавирусом. Если у кого-то из посетителей выявят заболевание, то другим гостям, кто в эту ночь находился с ним в одном помещении, разошлют уведомления.

По-прежнему в Москве действует рекомендация для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями не выходить из дома без надобности. Кроме того, столичные компании должны перевести 30% своих сотрудников на удаленный режим работы и предоставить их данные: номер телефона, номер проездных карт («Тройка», «Стрелка», социальные карты), а также госномер автомобиля. В случае несвоевременного уведомления московских властей компания рискует получить штраф.