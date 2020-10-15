Плато на всю зиму: медики дали прогноз по COVID-19

Когда ждать плато и спада заболеваемости

Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 уже в октябре. Такой прогноз сделал в разговоре с «Газетой.Ru» доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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При этом плато может продлиться всю зиму, если ограничительные меры, принятые властями, будут недостаточны, а россияне забудут о соблюдении правил эпидемиологической безопасности, предупредил эксперт.

«Мы можем выйти на плато до ноября. Однако это не означает скорый спад заболеваемости. Плато, начавшееся весной, тянулось до осени, когда значения начали подниматься, потому что осень — это более благоприятный сезон для распространения вируса.

Зима для него тоже неплохой сезон, поэтому нельзя сказать, что у нас начнется спад без проведения жестких противоэпидемических мер. Плато может продлиться всю зиму», — подчеркнул эпидемиолог.

Тем не менее в случае, если нынешние ограничения сработают, то тенденция к уменьшению коронавирусных значений может начаться уже до Нового года, допустил Альтштейн. «Конечно, какие-то противоэпидемические меры проводятся, и они, возможно, тоже привнесут свой вклад — тогда можно ожидать и снижения. Может спад и до Нового года произойти, но может и не произойти», — рассуждает медик.

При этом научный сотрудник Института имени Гамалеи академик РАН Феликс Ершов уверен, что снижение суточного числа заболевших будет наблюдаться в РФ в ближайший месяц.

«В принципе, по всем раскладам, коронавирус уже должен пойти на спад. Очередная паника по поводу заболеваемости связана с тем, что стали более детально тестировать и выявлять новые случаи. Спад может наблюдаться уже в октябре-ноябре, и все не так страшно, как пишут СМИ. Люди напуганы очень, так как идет нагнетание», — пояснил эксперт «Газете.Ru».

Начала спада в ноябре ожидает и замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Делая такой вывод, он опирается на теорию, согласно которой рост заболеваемости COVID-19 длится два инкубационных периода, то есть 28 дней.

«Учитывая, что начался он где-то неделю назад, то предположительно, дней через 20 должен наступить этап стабилизации эпидемиологического процесса. И затем начнется плавное и устойчивое снижение», — сообщил Горелов «Интерфаксу».

Чем осенний сценарий отличается от весеннего

Главным отличием второй волны пандемии от первой стали сезонные заболевания, которые смешались со случаями COVID-19, объяснил академик РАН Феликс Ершов. «Осенний сценарий развития пандемии отличается от весеннего только тем, что на коронавирус наложится грипп, который уже приходит, обычные ОРВИ, риновирусы и так далее. Очень трудно будет идентифицировать — где грипп, где коронавирус. Это общий сезонный рост заболеваемости ОРВИ», — сказал он.

Об ошибках при тестировании из-за двойного заражения — например, гриппом и коронавирусом — говорят многие эксперты. «Подобный пациент будет позитивен и для гриппа, и для коронавируса, если развитие обеих инфекций находится примерно на одной стадии. Если же грипп вошел в активную фазу и присутствуют все его симптомы, а COVID-19 человек только приобрел, то есть концентрация коронавируса в физиологических жидкостях еще низкая, — то во время тестов его не найдут», — уточнил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков «Известиям».

В таком случае врачи могут поставить пациенту диагноз «грипп», и человек продолжит передавать незафиксированный COVID-19 людям вокруг. Медики подчеркивают, что в нынешнюю волну коронавирусной инфекции важно проводить как можно больше тестов на различные заболевания.

Однако врачи не осмеливаются сказать, может ли вторая волна вылиться в следующую, как это произошло в весенне-летний период. «То, что мы будем называть третьей волной, может быть продолжающимся на высоком уровне плато. Тут сказать трудно», — поделился мнением главный научный сотрудник Института им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Когда коронавирус покинет РФ, и поможет ли в этом вакцина?

Результаты вакцинации населения россияне смогут наблюдать лишь через год и даже больше, считает Альтштейн. По его словам, причиной этому станет недоверие граждан к отечественному препарату.

«Для того, чтобы вакцинация повлияла на эпидемию, необходимо больше 70% привитых от населения. Сейчас, при тех антивакцинных настроениях, которые есть в стране, это не скоро будет возможно. Не думаю, что в ближайшее время мы сможем очень хорошо повлиять на эпидемию с помощью вакцины. То есть может пройти год или больше» — предположил доктор медицинских наук.

Примерно такие же сроки распространения коронавируса называют и в Минздраве РФ. «В плане самой пандемии — не меньше года нам в этих необычных условиях существовать», — сказал главный пульмонолог ведомства Сергей Авдеев «МК».

Тем не менее, если граждане РФ поменяют свое мнение относительно вакцины, ситуация может измениться в лучшую сторону. «Если третья фаза клинических испытаний закончится благополучно, вакцина покажет себя безопасной и эффективной, а также наладится массовое производство, то люди будут склоняться к ее применению. Так, если уже зимой начнутся прививки, то в скором времени они повлияют на пандемию», — отметил Альтштейн.

Его коллега по Институту им. Гамалеи Феликс Ершов считает, что говорить о результатах массового вакцинирования преждевременно, так как должно пройти минимум полгода для оценки эффективности препарата в организме добровольцев.

«Уверен, полгода как минимум должно пройти, чтобы оценить эффективность вакцины. Она, конечно, поможет окончательно расправиться с коронавирусом, но у нас есть популяционный иммунитет — он тоже, кстати, довольно велик, по некоторым оценкам. Поэтому пандемия коронавируса может закончиться и без вакцины, но это больше времени займет и жертв будет больше», — рассуждает медик.

Не останется ли с нами SARS-CoV-2 на всю жизнь?

Однозначно останется, уверен главный научный сотрудник Института им. Гамалеи Альтштейн. «Конечно, он останется с нами на всю жизнь. Видно, что мы так понравились этому вирусу, что он будет всегда. Просто есть основания предполагать, что он изменит свой нрав, что он будет жить с нами мирно. Так же, как с нами живут виды других коронавирусов, которые вызывают простуды, но не смертельные исходы», — прогнозирует эпидемиолог.

На то, что вирус в последнее время адаптируется к человеку, указывает снижение количества летальных исходов и увеличение потенциала распространения инфекции, заявили 18 сентября в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что с апреля смертность от COVID-19 снизилась с 7,2 до 3,2%.

«По-видимому, будет продолжаться в дальнейшем в виде интеграции SARS-CoV-2 в структуру сезонных возбудителей ОРВИ»,

— сообщили в Роспотребнадзоре РИА «Новости».

Тем не менее, по результатам пандемии, людей, за которыми сохранится угроза подхватить коронавирус нового типа в сезон болезней, останется не так уж много.

«COVID-19 станет сезонным заболеванием. Но он уже не вызовет разрушительных эпидемий в тех странах, где были серьезные вспышки, как у нас, и никогда не будет угрозой в такой степени, как сегодня. Примерно четверть врачей уже переболели или были бессимптомно инфицированы. Какая-то часть людей к вирусу невосприимчива — тоже примерно четверть или треть. Итого восприимчивой осталась меньшая часть этой уязвимой группы», — заявил «Известиям» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Александр Лукашев.