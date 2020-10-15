«SMS или QR-код»: как изменится ночная жизнь в Москве

Посетители московских ночных клубов и прочих развлекательных заведений должны будут регистрироваться с помощью QR-кодов или SMS, чтобы эффективнее противостоять пандемии коронавируса. Об этом в своем личном блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«С 19 октября 2020 г. доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов», — подчеркнул он.

На входе в клуб или бар после полуночи человек должен будет отсканировать QR-код или отослать SMS на короткий номер 7377.

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Собянин напомнил, что весной развлекательные заведения были вынужденно закрыты.

«Ночная развлекательная индустрия стала одной из первых жертв ковидных ограничений. Там <…> невозможно соблюдать социальную дистанцию, да и другие санитарные меры вроде масочного режима практически неосуществимы», — подчеркнул мэр. Он также заявил, что власти «большинства мегаполисов мира» поступили точно так же.

По словам Собянина, основания для введения повторного запрета есть – но столичные власти на такой шаг идти не хотят.

«Эта индустрия – тоже часть экономики города. В ней и смежных отраслях работают тысячи людей. Было <…> принято решение провести эксперимент», — говорится в блоге мэра.

Регистрация телефонных номеров позволит оповестить людей из зоны риска, если у кого-то в клубе нашли коронавирус, и отправить их на тестирование на COVID-19. «Тем самым, мы сможем выявить цепочки распространения коронавируса», — подытожил мэр города.

В начале лета мэр Москвы Сергей Собянин предположил, что возвращение к нормальной жизни после эпидемии коронавируса в Москве займет год. «Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу. Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни», – отметил он.

По словам градоначальника, масочный режим придется продлить до октября, однако обязательное использование средств индивидуальной защиты может понадобиться и до следующего февраля.

«Город потратил и еще потратит на проблемы, связанные с пандемией, четверть триллиона рублей, и еще полтриллиона потеряет в доходах городского бюджета», – добавил Собянин.

При этом он подчеркнул, что от крупных проектов столица отказываться не намерена – их реализация «послужит дополнительным драйвером выхода экономики из спада». 6 сентября Собянин развеял слухи о возможном введении повторного карантина в городе. «Нам надо, извините, фильтровать весь этот поток всяких слухов, домыслов и так далее — и жить реальной жизнью», – заявил он.

По словам мэра, власти столицы будут реагировать, если возникнет «критическая ситуация». Однако не нужно «заранее закапывать себя», говоря «ужас-ужас» – добавил мэр, призвав москвичей сохранять оптимизм.

Собянин уже называл «слухами» информацию о возможном введении в Москве повторного карантина из-за COVID-19 – в середине августа. Тогда утверждалось, что ограничения вернут 15 сентября. «Слухи поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил, что никаких планов у нас на этот счет нет», — подчеркнул московский градоначальник.

Он добавил, что жителям столицы по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим – носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

В конце сентября президент РФ заявил, что хотел бы избежать повторения ситуации весны 2020 года с введением жесткого карантина. По словам Путина, все зависит от того, насколько ответственно каждый из жителей страны будет подходить к мерам безопасности. «Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться», — сказал глава государства.

Уже 9 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что за минувшие сутки был установлен «печальный антирекорд» — в России зафиксировали более 12 тыс. новых случаев коронавируса.