«Песенка спета»: школьница зарезала бабушку из-за денег

В Санкт-Петербурге 15-летнюю местную жительницу задержали по подозрению в убийстве 78-летней родственницы. Об этом газете «Комсомольская правда» сообщил источник в правоохранительных органах.

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По данным СМИ, трагедия произошла в ночь на 14 октября 2020 года. Тело пожилой супруги обнаружил 80-летний житель квартиры на Ланском шоссе в Приморском районе.

У жертвы были колото-резаные раны живота и множественные травмы головы и предплечья. Муж погибшей добавил, что из квартиры исчезли деньги и документы.

На следующий день у станции метро «Пионерская» по подозрению в совершении преступления была задержана 15-летняя внучка убитой, проживающая на проспекте Королева, передает издание «Фонтанка».

Следственным комитетом, по данным СМИ, было возбуждено уголовное дело. Между тем, как передает Telegram-канал «Mash на Мойке», сам дедушка не верит, что внучка могла пойти на преступление.

По его словам, вечером 13 октября она заходила к нему на работу, а затем отправилась к бабушке. Судя по камерам в подъезде, там она пробыла примерно 15 минут. После этого около 02.00 она вернулась на работу к дедушке и «плохо стояла на ногах, будто была пьяна».

Также мужчина утверждает, что у них были отличные отношения. При этом с мамой девочка не ладила. «Она (внучка) не слушалась только маму свою, у них конфликты были частые с мамой. А нас, меня особенно, она слушала беспрекословно. Чтобы я ни говорил, она точно исполняла. Бабушка говорила, что это ее человек», — объяснил супруг погибшей.

Об этом порталу «Невские Новости» рассказала и соседка семьи задержанной. Женщина уточнила, что мать девочки часто ее выгоняла. Также они постоянно ругались, школьницу не пускали домой, из-за чего ей приходилось подолгу стоять у двери квартиры и стучать в нее.

При этом сама девушка выглядела и вела себя как обычный подросток, пьяной соседка ее не видела. Однако выяснилось, что школьница состоит на учете в ПНД. Знакомая задержанной рассказала телеканалу «360», что та была проблемной.

По ее словам, она лежала со школьницей в больнице. «Она спокойная такая была. Говорила, что с родителями проблемы», — рассказала девушка. В больницу она попала после того, как сбежала из дома и ее поймала полиция.

«Я из дома сбежала в Новый год первого числа. Жалею, что это сделала. Вообще головой своей не думала, напилась. Там меня взяли. Все, песенка моя спета. Возможно, я в детдом поеду», — говорила школьница в аудиосообщении, его публикует Telegram-канал Hue.

Ранее похожая история произошла и в Саратове. Там в конце августа 2020 года правоохранители арестовали 15-летнюю школьницу по подозрению в убийстве матери.

По данным регионального управления прокуратуры, преступление было совершено около полуночи с 26 на 27 августа в квартире одного из домов микрорайона «Солнечный-2». Между школьницей и ее 40-летней матерью, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт, в ходе которого девушка задушила родственницу.

В ходе допроса она заявила, что это была самооборона — она хотела просто успокоить пьяную женщину.

По ее словам, она увидела шнур и попыталась перевязать им руки матери, но та вырывалась. После этого, оказавшись за ее спиной, набросила шнур ей на шею и держала его так около минуты.

Школьница также заявила, что в те секунды она потеряла контроль под собой и очнулась, когда мать уже была мертва. Осознав произошедшее, старшеклассница сразу побежала к соседям — они вызвали полицию, передавало ИА «СарБК».

Следствие начало проверку, ход которой находится на контроле прокуратуры. Надзорное ведомство намерено выяснить причины, которые способствовали преступлению, а также проверить условия проживания и обучения подростка. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, прокуратурой организована проверка органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Как рассказала ИА «СарБК» уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя, подозреваемая не состояла на учете в органах профилактики и не привлекалась ранее к ответственности.

«Ребенок характеризовался положительно. Она хорошо учится, активна в школе, участвовала в самодеятельности. Училась в Калининском районе. Семья ни на каких видах учета не состояла, мать характеризовалась как обычная, не скандальная. Это со слов администрации Калининского района. Жили они в Калининском районе. Сюда приехали в квартиру матери, чтобы подготовиться к школе», — рассказала Загородняя.