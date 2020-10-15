Требовала прекратить: 20-летний ульяновец изнасиловал и убил школьницу

В Подмосковье задержали 20-летнего жителя Ульяновской области по подозрению в изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы. Об этом сообщили в управлении областного Следственного комитета.

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По предварительным данным следствия, трагедия произошла 10 октября 2020 года. Вечером того дня молодой человек проводил время вместе с подростком на лавочке в сквере в городе Домодедово. Спустя некоторое время между ними возник конфликт, в ходе которого парень изнасиловал и задушил девушку. Затем он скинул ее тело в канализационный люк.

Как пишет газета «КП», ульяновец заявил следователям: девушка попыталась его шантажировать, сказала, что расскажет об их отношениях его девушке.

В свою очередь источник Telegram-канала «Life Shot» сообщил, что на допросе он якобы рассказал, что убил школьницу, чтобы скрыть изнасилование. По его словам, сперва все было по обоюдному согласию, однако затем жертва отстранилась и потребовала прекратить акт. После этого он разозлился и напал на нее.

Известно, что девочка пропала 10 октября, однако ее мать обратилась в правоохранительные органы только спустя два дня, а 14 октября ее тело нашли в канализации.

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовные дела по статьям «Убийство» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней». Задержанный признал вину, а следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Между тем выяснилось, что девочка из неблагополучной семьи — ее мать состояла на учете в органах опеки и ПДН, воспитывала дочь одна и выпивала. Школьница неоднократно сбегала из дома. Училась она хорошо, однако ни с кем не дружила — была очень замкнутой, пишет портал Life.

Задержанный родом из села Сосновки Ульяновской области, трудился разнорабочим в фирме по производству медоборудования. У мужчины были проблемы с долгами по кредитам — будучи ребенком он также неоднократно сбегал из дома, уточняет Telegram-канал Mash.

«Молодой человек недавно приехал в Подмосковье на заработки. Ранее несколько раз судим за кражи. С погибшей девушкой мужчина познакомился еще несколько лет назад», — заявил источник в полиции kp.ru.

Между тем 14 октября 2020 года в Крыму правоохранители завершили расследование изнасилования и убийства малолетней школьницы 44-летним гражданином Украины.

Следователи установили, что 13 ноября 2019 года мужчина обратился в полицию с сообщением об исчезновении пятилетней падчерицы. Он рассказал, что выехал из дома с младшим сыном, закрыв девочку дома. Когда он вернулся, то увидел, что дверь открыта, а девочка пропала.

Правоохранители и волонтеры немедленно начали искать ребенка. Эксперты-криминалисты установили причастность к исчезновению девочки ее отчима. В ходе допроса он дал признательные показания, рассказав, что накануне обращения в полицию избил купающуюся в ванной падчерицу и изнасиловал ее.

Испугавшись, что ребенок расскажет о случившемся, отчим утопил ее в ванной. После тело закопал в куче навоза и земли около русла пересохшего канала.

Вместе с младшим сыном обвиняемый пытался скрыться на территории соседнего государства, однако пересечь границу не удалось.

Ранее, 3 июля 2020 года, Челябинский областной суд дал 19 лет колонии строгого режима жителю Магнитогорска за изнасилование и убийство 15-летней девочки в квартире ее родителей, которую он ремонтировал. Об этом сообщали в прокуратуре региона.

Суд установил, что в июне 2018 года в Магнитогорске вел ремонт в квартире, куда пришла школьница. Злоумышленник изнасиловал девочку, после чего нанес ей несколько ударов молотком по голове — от полученных травм она скончалась на месте.

Осознав содеянное, мужчина пытался скрыть следы преступления — начал призывать в свидетели соседей, рассказывать им, что отлучался в магазин, а когда пришел, то нашел тело убитой дочери хозяев квартиры. По данным пресс-службы облсуда, подсудимый вину не признал.