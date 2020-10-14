Прививка от COVID-19: кому нужно обследоваться перед вакцинацией

Нужно ли проходить обследование перед вакцинацией

Россиянам, которые переживают из-за побочных эффектов от вакцины против COVID-19, необходимо проконсультироваться с врачом перед введением препарата, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Реклама

По словам эксперта, на посещение медика у граждан РФ есть еще несколько месяцев, так как ни вакцина «Спутник V» Центра Гамалеи, ни «ЭпиВакКорона» новосибирской лаборатории «Вектор», ни препарат от ученых центра им. М.П. Чумакова РАН еще не прошли третью фазу клинических испытаний.

«Если есть какие-то сомнения у россиян относительно того, можно или нельзя вакцинироваться, то они должны проконсультироваться с врачом. Для большинства людей это не нужно, потому что они, как правило, знают свое состояние. Если оно нормальное и у человека нет тяжелых болезней, то он может вакцинироваться. Но до этого есть еще несколько месяцев: пока вакцины будут апробированы, пока они будут произведены в нужном количестве», — заявил Альтштейн.

Сейчас, пока в РФ на добровольной основе вакцинируют только медиков, учителей и других желающих испытать препарат, консультироваться с врачом, сдавать анализы или проходить полное обследование не обязывают, отметил эксперт.

«Такого требования сейчас нет. Может быть, захотят, чтобы человек, который будет вакцинироваться, сдал анализы на COVID. А, может, и не будет такого, пока ведь широкой вакцинации нет», — рассуждает врач.

Нужно ли обязательное обследование перед введением препарата от коронавирусной инфекции, будет ясно только по окончании третьего этапа исследований, когда вакцину испытают на людях с разными недугами, пояснила «Газете.Ru» аллерголог-иммунолог, член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Мария Польнер.

«Сейчас вакцинация от коронавируса проводится в рамках третьей фазы, а значит туда должны включаться пациенты с учетом определенных критериев — это может быть возраст, отсутствие выраженной сопутствующей патологии. Как только будет понятен профиль безопасности на практически здоровых пациентах, можно будет проводить следующий этап — вакцинацию пациентов с патологией. Это стандартная практика вывода на рынок лекарственных препаратов», — заявила она.

Однако практика применения других вакцин показывает, что посещение поликлиники перед введением препарата — это плохая идея, отметила медик. Прием у врача и сдача анализов могут дать неверные результаты, которые приведут к ложному медотводу (документ, предоставляющий отсрочку для вакцинации — «Газета.Ru»).

«Массовое проведение анализов перед вакцинацией дает большое количество ложных медотводов — например, незначительные изменения в общем анализе крови. Значит пациент остается без прививки и незащищенным.

Также огорчает число медотводов у ослабленных пациентов — например, с аутоиммунными и онкологическими заболеваниями в анамнезе. Таким людям больше всего нужна защита от инфекций, а они из-за своего незнания или незнания лечащего врача могут остаться без вакцины», — рассказала Польнер.

Кроме того, как правило, истинные показания к медотводу видны невооруженным глазом и проходить обследования для их выявления не надо, считает медик. «Существуют абсолютные медотводы — например, выраженная аллергическая реакция на предыдущее введение этой вакцины или тяжелый первичный иммунодефицит для введения живых вакцин. Также есть временные медотводы — острое заболевание, обострение хронического. Эти состояния не бывают «скрытыми», человек при этом чувствует себя очень плохо, это невозможно пропустить», — рассказала врач.

Во втором случае пойти на вакцинацию можно уже через две-четыре недели после стабилизации состояния, отметила эксперт.

Какие болезни нельзя скрывать

Тем не менее нельзя скрывать от врача, который проводит вакцинацию, информацию о любых имеющихся болезнях, предупредил россиян замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, препарат способен усугубить некоторые недуги. «Для клинических испытаний должны отбираться здоровые добровольцы, но, бывает, что люди скрывают свои ситуации, которые у них были в анамнезе, все сопутствующие заболевания. Либо человек не знает о болезни, которая могла проявиться не только при встрече с вакцинацией, но и при встрече с любым инфекционным агентом, который может спровоцировать развитие заболевания. Совершенно однозначно — нельзя скрывать болезни перед вакцинацией», — сообщил он ТАСС.

Врач напомнил, что среди противопоказаний для введения вакцины у взрослых числятся тяжелые формы аллергических заболеваний, острые инфекционные, неинфекционные и хронические заболевания, а также злокачественные заболевания крови, новообразования и первичный иммунодефицит.

Первичный иммунодефицит представляет собой врожденные нарушения иммунной системы, то есть неспособность организма защищаться от инфекций. Отечественная вакцина может угрожать серьезными последствиями для людей с этим недугом, так как в ней есть вектор аденовируса человека (вирус, не способный размножаться в организме — «Газета.Ru»), пояснил руководитель федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«У них не будет полноценного иммунного ответа. И хотя выпущенные вакцины не содержат живого вируса, из-за аденовирусного вектора в организме могут начаться неправильные реакции, которые приведут к осложнениям», — отметил он.

По схожей причине нельзя вакцинировать людей с системными заболеваниями крови, онкологией, красной волчанкой и другими различными аутоиммунными заболеваниями, заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Он пояснил, что всем этим пациентам прописывают курс иммунодепрессивных препаратов, которые искусственно подавляют иммунитет.

«Если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание», — рассказал врач «Вечерней Москве».

Также врачи не рекомендуют прививать от COVID-19 беременных женщин и кормящих грудью. «Их и прививать нельзя, и лечить сложно. Даже со стариками и детьми ситуация намного проще, так как можно подключать полноценную процедуру лечения», — заявил руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Центра им. Гамалеи Виктор Зуев «Газете.Ru».

Тем не менее аллерголог-иммунолог Мария Польнер считает, что нельзя перекладывать противопоказания для остальных препаратов на вакцину от COVID-19, реакция людей на которую до сих пор не изучена. «Нельзя сравнивать вакцинацию от коронавируса с вакцинацией от других инфекций, с препаратами, которые уже давно есть на рынке, по которым есть данные качественно проведенных клинических исследований», — подчеркнула она.

Так, глава Роспотребнадзора Анна Попова еще 10 октября заявила, что вакцина «ЭпиВакКорона», созданная учеными ГНЦ «Вектор», напротив, рекомендуется людям с хроническими заболеваниями в отличие от ранее известных прививок,

«Мы считаем, что вакцина, созданная учеными ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора, лучше всего подойдет людям старшего возраста, людям с хроническими заболеваниями. Это синтетическая вакцина, в ней нет естественного живого белка, нет никаких фрагментов вируса»,

— уверила она «Российскую газету».

В любом случае пользы от препарата против COVID-19 больше, чем от его отсутствия в организме, полагает главный научный сотрудник Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Побочные эффекты — это, скорее, исключение. Иногда может быть плохое воздействие, если у человека некое тяжелое состояние, аллергия. Но чаще всего этого быть не должно. Пользы от вакцины будет гораздо больше, чем от отказа от вакцинации, если после третьей фазы все препараты покажут себя должным образом», — заключил он.