Приревновала жена: почему сахалинец забил подругу битой

Расследование в отношении 32-летнего жителя Сахалинской области, который похитил и убил 21-летнюю девушку, завершено. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

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По данным ведомства, в октябре 2019 года в правоохранительные органы поступило заявление о том, что жительница Тымовского района уехала на автомобиле со своими знакомыми и пропала. По данному факту следственным отделом было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Тело девушки долго не могли найти. В поисках участвовали следователи и криминалисты областного Следкома, полицейские Охинского, Тымовского, Ногликского районов, сотрудники управления уголовного розыска областного УМВД и волонтеры из числа местных жителей.

Несколько раз поисковые группы выходили в район предполагаемого места совершения преступления, обследовались участки леса. Применялись беспилотник, средства и системы спутниковой навигации. По уголовному делу провели массу следственных действий и судебных экспертиз.

В июле 2020 года удалось обнаружить костные останки и фрагменты одежды погибшей. С помощью генотипоскопической экспертизы установлено, что они принадлежат пропавшей.

Следствие выяснило, что пропавшая девушка проводила время с 32-летним приятелем. Это привело к конфликту в семье мужчины — его супруга ревновала, после чего он решил выяснить отношения со знакомой.

Зная о том, что девушка собирается поехать в Оху на автомобиле с их общим знакомым, сахалинец позвонил ему и, не объясняя причины, попросил его остановиться на участке автодороги в районе Дагинских термальных источников, расположенных в селе Горячие Ключи Ногликского района. Тот согласился и выполнил его просьбу.

Злоумышленник был пьян и попросил своего приятеля сесть за руль его автомобиля и довезти до оговоренного места встречи. Когда ночью они подъехали в район термальных источников, у него вспыхнул конфликт с приятельницей.

В ходе него, чтобы наказать девушку за возникшую между ним и его супругой ссору, мужчина открыл багажник своего автомобиля и потребовал от девушки лечь в него. Испугавшись, она подчинилась. Затем он увез жертву в направлении Охи. Проехав около 100 км и съехав с автомобильной трассы, злоумышленник вышел из автомобиля, взял девушку за руку и повел в заросли кустарника, где поставил ее на колени.

После этого бейсбольной битой он несколько раз ударил девушку по голове, после чего покинул место преступления — от полученных травм девушка скончалась на месте.

Когда правоохранители нашли останки, сахалинца задержали. Его обвиняют в похищении человека и убийстве, сопряженном с похищением, уточнили в областном следкоме. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

Похожая история произошла и в Краснодаре. Там 1 сентября 2020 года арестовали 61-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве бывшей супруги. По данным СК, 28 июля 2020 года полицейским поступило сообщение о пропаже 56-летней женщины в Прикубанском округе Краснодара. После этого было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого стало известно, что женщину убили.

Следствие установило, что пенсионерка жила в одном доме вместе с экс-супругом. В конце июля у них произошла ссора. В ходе спора мужчина ударил ее по голове — этот удар стал причиной смерти. Тело подозреваемый спрятал во дворе дома и скрылся.

Мужчину долго не могли найти и объявили в федеральный розыск. Задержать его удалось 27 августа. Следователи продолжают собирать доказательную базу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».