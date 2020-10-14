Признали вменяемой: раскрыто дело замуровавшей сына женщины

Расследование уголовного дела в отношении астраханского политика Галины Морозовой, обвиняемой в убийстве 12-летнего сына, завершено. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета РФ по Астраханской области.

Реклама

«Назначенная следователем судебная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость обвиняемой. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — заявили в ведомстве.

Морозова пошла на сделку со следственными органами и созналась в хладнокровном убийстве.

Напомним, что 6 марта 2020 года 56-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением по факту безвестного исчезновения ее сына. Тогда она заявила, что мальчик два дня назад ушел из дома в школу и не вернулся. Только спустя три месяца залитое бетоном тело ребенка было обнаружено под полом дома его старшего брата в Советском районе города Астрахани.

Следствие установило, что после того, как 4 марта 2020 года ребенок вернулся поздно домой, между ним и Морозовой произошел конфликт, в ходе которого она ударила мальчика по голове гантелей. От полученной травмы он скончался на месте. Затем она забетонировала его труп в доме родственника. При этом семья ребенка пыталась запутать следствие, сообщая, что они видели его около дома, а также узнали на камерах видеонаблюдения.

Более того, предполагаемая злоумышленница активно вела поиски сына в соцсетях, а также агрессивно реагировала на любые негативные высказывания в свой адрес. На своей странице она разместила комментарий к статье астраханского журналиста, который предположил, что именно она причастна к исчезновению.

«Таких желающих, как он, покусать уже растерзанное тело матери достаточно. Не позорьте своих матерей. Не рассказывайте сказки, что вы верите в Бога. Побойтесь за судьбы ваших детей!» — написала Морозова.

Она добавила, что переходный возраст есть в судьбе каждого ребенка, предполагая, что сын сам ушел из дома и просто не хочет возвращаться. «Сильные люди всегда ищут себя, мой сын незаурядная личность. Возможности депутата всегда превышали возможности рядового гражданина. Быть депутатом для меня — не только помогать людям, но и помочь своему ребенку, когда он вернется», — заявляла мать мальчика.

Когда же ей предъявили обвинения, женщина указала на место, куда выбросила орудие преступления. На дне реки правоохранители обнаружили пакет, в котором находилась металлическая гантель, а также мобильный телефон ребенка.

Следственный комитет по Астраханской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Между тем знакомые семьи рассказали порталу kp.ru, что у мальчика действительно были большие проблемы с матерью. «Прошлым летом его часто видели в квартире с другими малолетками в районе Адмирала Нахимова, говорили, что он там пропал в марте. Подростки там устраивали тусовки, соседи жаловались на них в полицию.

Этот пацан выделялся, матерился, огрызался на замечания взрослых. В этот раз его тоже искали в этой квартире, но там уже другие люди живут. Знаю, что из-за поведения мать часто парнишку ругала»,

— рассказывал местный житель.

О плохом поведении подростка порталу «Каспий Инфо» сообщали и педагоги специализированного учебного заведения, где учился ребенок. «Он, безусловно, проблемный ребенок. И говорить, что проблемы у него возникли недавно, — неправильно. С ним работали наши психологи, его нельзя было отправлять сюда учиться, подобное место не для него. Он делал все, чтобы мама забрала его домой — угрожал суицидом, много чего делал, надеялся, что его или выгонят, или в больницу положат. Но мать не сдавалась: «Сделайте из него человека!», — подчеркивали учителя.

В итоге за тотальную неуспеваемость он был отчислен перед Новым годом. Между тем у мальчика неплохо шли дела в спорте. Он являлся чемпионом ЮФО по тхэквондо, достаточно успешно занимался карате и конным спортом. Более того, был внесен в группу олимпийского резерва по гребле на байдарках.

Сама же Морозова пыталась заниматься политикой. Согласно данным областного избиркома, женщина дважды — в 2016 и 2017 годах — баллотировалась в депутаты региональной думы, а в 2019 году — на пост губернатора Астраханской области.

Кроме того, в конце 2017 года Морозова, являясь членом «Справедливой России», предложила свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2018 года. Депутат областной думы, член совета регионального отделения партии Хамзат Даудов заявлял РИА «Новости», что Морозова вышла из партии в 2019 году, когда однопартийцы не поддержали ее кандидатуру для выдвижения на выборы губернатора.