Возвращение дистанционки: старшеклассников отправили по домам

Образовательный процесс в московских школах из-за эпидемии коронавируса вновь меняется. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем блоге, что количество заболевших по городу продолжает расти.

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Тем не менее, двухнедельные каникулы для школьников позволили снизить заболеваемость COVID-19 среди детей на 8%.

Сейчас из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в школу будут продолжать ходить только ученики 1-5 классов. Транспортные карты этой категории школьников будут разблокированы. Учащиеся средней и старшей школы на ближайшие две недели переходят на дистанционный режим. Проездные старшеклассников действовать по-прежнему не будут.

На этот же срок прекращают работу учреждения дополнительного образования, аналогичные решения рекомендовано принять негосударственным учреждениям.

«Для проведения уроков в школы будут временно приглашены студенты и выпускники педагогических вузов. А опытные учителя будут оказывать помощь тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном режиме в качестве старших наставников», — говорится в сообщении градоначальника. По словам мэра, этот шаг было решено сделать для защиты учителей, входящих в группы риска.

Напомним, что плановые каникулы проходят в московских школах с 5 по 18 октября. «По рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель», — заявил ранее Сергей Собянин.

По словам мэра, это необходимо для того, чтобы не подвергать детей риску заболеть. Кроме того, на две недели приостанавливают свою работу учреждения допобразования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении московского правительства.

Детские сады продолжают работать по обычному графику, добавил мэр. Дистанционных занятий на время каникул проводить изначально не планировалось. При желании повторять пройденный материал и изучать что-то новое школьники смогут с помощью Московской электронной школы.

«Прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять — то во двор или ближайший парк», — предупредил он.

Стоит избегать поездок на общественном транспорте и не посещать ради развлечения торговые центры. «На сегодня значительная часть заболевших, нередко бессимптомно — это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи», — объяснил мэр опасность для людей из групп риска.

Собянин также призвал использовать осенние каникулы, чтобы снизить динамику заболеваемости и сохранить здоровье горожан.

Из-за эпидемии коронавируса с 14 марта российское министерство просвещения рекомендовало регионам временно перевести обучение школьников в дистанционный режим. Эти рекомендации были даны в целях профилактики распространения COVID-19. Спустя четыре дня глава ведомства сообщил на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования, что весенние каникулы перенесены в школах с 23 марта по 12 апреля.

Роспотребнадзор из-за пандемии разработал новые рекомендации для российский учебных заведений. Школы должны «усилить педагогическую работу» по гигиеническому воспитанию учеников и их родителей. Кроме того, в ведомстве рекомендуют дезинфицировать школьные помещения.

«Обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов», — перечисляется в документе. Претерпевает изменения и расписание занятий — время начала первого урока для разных классов должно различаться, чтобы «максимально разобщить» группы учащихся. То же самое касается и времени проведения перемен.