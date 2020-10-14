«Скрывать болезни нельзя»: чего опасаться при вакцинации

В Роспотребнадзоре предупредили добровольцев, которые желают сделать прививку от коронавирусной инфекции, о том, чего ни в коем случае нельзя делать перед вакцинацией. По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, некоторые люди не раскрывают свой анамнез, совершая большую ошибку: не сообщая о наличии заболеваний, они рискуют столкнуться с нежелательными побочными эффектами.

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«На этапе клинических испытаний должны отбираться здоровые добровольцы, но, бывает, что люди скрывают свои ситуации, которые у них были в анамнезе, все сопутствующие заболевания. Совершенно однозначно — людям нельзя скрывать болезни перед вакцинацией», — заявил он РИА «Новости».

Медик подчеркнул, что после прививки индивидуальная реакция организма может наблюдаться и у полностью здоровых людей – она выражается в повышении температуры, слабости, покраснении и боли в месте инъекции.

«В аннотации на препарат всегда есть описание таких возможных эффектов», — добавил Горелов.

Как объяснял «Газете.Ru» профессор, член президиума РАЕН, сотрудник НИИ имени Гамалеи Виктор Зуев, в первую очередь прививки противопоказаны беременным женщинам, поэтому их важно максимально оградить от заражения.

«Их и прививать нельзя, и лечить сложно. Даже со стариками и детьми ситуация намного проще, так как можно подключать полноценную процедуру лечения», — заявлял он.

Еще одной группой риска в вопросе вакцинации являются люди с первичными иммунодефицитами. По словам академика РАН Вадима Покровского, им вакцина может угрожать серьезными последствиями для организма.

«У них не будет полноценного иммунного ответа. И хотя выпущенные вакцины не содержат живого вируса, из-за аденовирусного вектора в организме могут начаться неправильные реакции, которые приведут к осложнениям», — отметил он.

Необходимость прислушиваться к запретам подчеркнул и профессор Зуев. «Тут же нельзя сказать: нельзя, но если очень хочется, то можно. Тут стоит вопрос жизни и смерти», — говорил медик.

Вакцинация от коронавируса также противопоказана при системных заболеваниях крови, красной волчанке и различных аутоиммунных заболеваниях, рассказывал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, любые заболевания, при которых пациенту назначается курс иммунодепрессивных препаратов, являются противопоказаниями для вакцинации. Среди них, в частности, онкозаболевания.

«Если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание»,

— цитировало врача РИА «Новости».

Ранее специальную памятку о том, кому нельзя делать прививку от коронавируса, также выпустило Министерство здравоохранения России. Там среди противопоказаний к применению российского препарата отмечается гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также обострение хронических болезней.

Кроме того, нельзя применять вакцину при беременности и в период грудного вскармливания, а также лицам до 18 лет. При появлении тяжелых поствакцинальных осложнений после того, как был введен первый компонент препарата, нельзя вводить второй компонент.

Как ранее рассказывал «Газете.Ru» главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, на кого-то вакцина может и вовсе не подействовать.

«У каждого человека иммунная система индивидуальна. Да, введением вакцины мы пытаемся сформировать протекционный иммунитет, но каждый человек может отреагировать по-разному. У кого-то формируется очень сильный защитный иммунитет, а у кого-то он может и не сформироваться. В таких случаях не исключен возможный факт заражений, но заболевание, по идее, будет протекать в легкой форме. Да и вообще процент таких людей очень маленький», — уточнял он.