Повторное заражение COVID-19: почему умерла пациентка в Нидерландах

В Нидерландах 89-летняя женщина умерла после повторного заражения COVID-19 – это первый подобный случай в мире. Об этом сообщило агентство BNO News.

Отмечается, что пациентка страдала от иммунодефицита, а также от макроглобулинемии Вальденстрема — редкой формы лимфомы.

Два месяца назад пожилая женщина поступила в больницу с лихорадкой и сильным кашлем. Она сдала тест на коронавирус, который оказался положительным. Пенсионерка провела в больнице пять дней, после чего симптомы, кроме усталости, исчезли, и ее выписали.

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Затем через некоторое время у жительницы Нидерландов снова повысилась температура, она вновь начала жаловаться на кашель и одышку. За два дня до ухудшения самочувствия женщина начала новый курс химиотерапии — ее госпитализировали.

И в этот раз тест на наличие коронавируса оказался положительным. На восьмой день состояние женщины ухудшилось, а через две недели она умерла. При этом ученые сравнили оба теста и установили, что генетические материалы вируса различаются.

Терапевт-пульмонолог Марина Казакова пояснила «Газете.Ru», что именно различие штаммов и могло убить пациентку. «Новый штамм мог оказаться агрессивнее, — уточнила медик. – К тому же, ее сопутствующие заболевания могли начать хуже контролироваться».

«С каждым днем новостей о повторных случаях заражения COVID-19 появляется все больше, вероятнее всего, иммунитет не пожизненный. Поэтому даже переболевшие должны соблюдать все меры профилактики», — добавила эксперт.

Кроме того, врач общей практики Анастасия Тараско подчеркнула в беседе с «Газетой.Ru», что такое тяжелое течение инфекции при повторном заражении свойственно людям из группы риска.

«В случае с пациенткой из Нидерландов мы видим, что женщина находилась в группе риска – и по возрасту, и по сопутствующим заболеваниям. Ей повезло, что она выжила в первый раз», — заметила врач.

По словам Тараско, у некоторых людей иммунитет к инфекциям может не вырабатываться. «Мы наблюдаем такое во время прививок. Люди, привитые в детстве, во взрослом возрасте болеют заболеваниями, от которых прививались. То же самое бывает и при естественном течении болезни, особенно при иммунодефиците», — объяснила специалист.

Между тем иммунолог Мария Польнер отметила, что иммунный ответ на коронавирусную инфекцию в настоящее время активно изучается. «Ко многим, но далеко не ко всем, вирусам после перенесенной инфекции или вакцинации вырабатываются антитела, за счет чего последующее заражение либо не происходит, либо происходит, но заболевание протекает легче», — сказала медик «Газете.Ru».

Тем не менее, она подчеркнула, что в конце 1960-х годов был впервые описан феномен антителозависимого усиления инфекции – он заключается в том, что при наличии антител в организме при повторном заражении заболевание протекает тяжелее.

«На это обратили внимание после того, как в Азиатско-тихоокеанском регионе происходила массовая вакцинация против лихорадки Денге. Вакцинированные в случае заражения тяжелее переносили заболевание. Подобный эффект описан и для группы коронавирусов, но точных данных нет, в настоящее время все еще проводятся исследования», — рассказала иммунолог.

В то же время глава научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА «Новости», что коронавирус может провоцировать появление антител к интерферону – белку, который выделяется в организме для борьбы с разными типами вирусов.

«Сейчас чем больше мы узнаем про механизм патогенеза этого возбудителя, тем больше мы понимаем, что он становится в нашем представлении все более коварным <...>, вырабатывается, например, у 10-15% переболевших в тяжелой форме антитела к интерферону, которые блокируют не то что вторичный иммунный ответ, а даже и врожденный иммунный ответ», — пояснил собеседник агентства.

В свою очередь Анастасия Тараско в этом не уверена. «Нет таких исследований, которые бы полномасштабно изучили пациентов, выживших после тяжелой формы COVID-19, поэтому для таких выводов нет никаких оснований», — заявила она.

«Врожденный иммунный ответ – это те антитела, которые мы получаем с молоком матери, и они непостоянные, действуют два-три месяца. Также есть антитела, формирующиеся эволюционно – не за одно поколение, а за десятки и даже тысячи, вряд ли коронавирус может как-то повлиять на них», — заключила врач.