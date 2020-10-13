«Они прикалывались»: в Крыму солдат застрелил контрактника

В воинской части села Перевальное в Крыму военнослужащий застрелил 22-летнего младшего по званию солдата. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

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Командование Черноморского флота начало проверку.

По данным военных, убийство произошло по случайности — контрактник грубо нарушил правила безопасности.

«Служащие говорят, что они прикалывались. Прапорщик пистолет ко лбу приставил, типа в шутку. А он заряжен оказался. Парня жаль, прапорщика тоже, он не хотел, это просто неосторожность», — рассказал информированный источник порталу «Новый день».

В Южном военном округе не уточнили, когда произошла трагедия. Впервые информация о том, что военнослужащий погиб, появилась в соцсети «ВКонтакте» 10 октября. Соответствующий пост опубликовала мать погибшего контрактника. Позднее она подтвердила агентству «Интерфакс», что трагедия произошла в Крыму.

«Моего сына больше нет, ему было 22 года, его застрелил старший по званию, одним выстрелом в голову. Все это произошло в воинской части, а он так хотел быть военным. Не пускайте сыновей в армию. Сейчас идет следствие», — написала женщина на личной странице.

Бывший военнослужащий части, знакомый с погибшим и его сослуживцами, сообщил порталу «Новый день», что солдата застрелили 8 октября.

В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Было выдвинуто сразу несколько версий смерти солдата: неосторожное обращение с огнестрельным оружием, умышленное убийство и другие.

Ранее, 25 октября 2019 года, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам и офицерам в воинской части № 54160 поселка Горный Забайкальского края. Восемь человек погибли на месте, двое получили ранения и были госпитализированы. Подозреваемого задержали в тот же день.

Адвокат рядового Равиль Тугушев сообщал «Газете.Ru», что в роковой день срочник заступил на боевое дежурство после бессонной ночи.

«Мы общались с Рамилем, и он рассказал, что за трое суток смог урывками поспать только четыре часа — спать ему не давали сослуживцы. При первой же возможности он засыпал, но его снова будили. Понятно, что человек, который лишен сна, не контролирует свои действия», — отмечал юрист.

Свои действия Шамсутдинов объяснил жестоким отношением и давлением со стороны старших сослуживцев. По его словам, старослужащие часто применяли физическое насилие.

В ходе расследования выяснилось, что один из солдат действительно жестоко обращался с обвиняемым. 3 марта 2020 года Руслана Мухатова приговорили к двум годам заключения условно за издевательства над сослуживцами в войсковой части.

Как выяснило следствие, в основном молодым людям доставалось во время занятий физподготовкой. В частности, Мухатов «пробивал лося» служащим, то есть заставлял человека скрестить руки перед лицом и с размаху бил по ним кулаком в боксерской перчатке.

Кроме того, он заставлял солдат выполнять упражнения, которых нет в программе армейской физподготовки. Так, молодые солдаты «ловили бабочек» — часто приседали и прыгали по команде, хлопая в ладоши.

По словам Шамсутдинова, изначально у них с Мухатовым были нейтральные отношения, однако ближе к концу службы тот стал вести себя намного агрессивнее. Потерпевший отметил, что он издевался над рядовыми и «пытался показать свое мнимое превосходство». Он также подчеркнул, что первая серьезная стычка произошла 15 сентября 2019 года — в этот выходной день ответственным за физподготовку оказался как раз Мухатов.

«Говорил, кто не сможет выполнять упражнения, тот слабак и девочка. Он не давал нам отдыхать, я видел, как Слава Муркин упал с судорогой и заплакал от боли. Мухатов заставил его встать. Мне стало не по себе»,

— рассказывал Шамсутдинов.

Однако сам обвиняемый заявлял, что призывники сами просили его «пробить им лося». Таким образом они якобы хотели его спровоцировать, чтобы затем их освободили от физподготовки. Кроме того, командир якобы не объяснил ему, какие именно упражнения надо делать. «Не было известно, что «ловля бабочек» и «морская пехота» не входят в программу физподготовки», — уверял он на суде.

Читинский военный гарнизонный суд также обязал Мухатова выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. При вынесении приговора был учтен тот факт, что молодой человек признал вину и извинился перед потерпевшими. Кроме того, сыграло роль и то, что он привлекается к уголовной ответственности впервые.

Сам же Шамсутдинов в настоящее время находится под арестом — 1 октября 2020 года его продлили еще на три месяца. Известно также, что на первом заседании суда 29 октября пройдет отбор коллегии присяжных заседателей.