Потери среди силовиков: как в Чечне ликвидировали банду боевиков

Четыре боевика были уничтожены в ходе боестолкновения с силовиками в Грозном. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в бою также погибли трое силовиков.

«По предварительным данным, трое сотрудников правоохранительных органов погибли», — заявил источник. По его словам, перестрелка унесла жизни двоих росгвардейцев и одного сотрудника полиции.

Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета (НАК) в Чеченской республике сообщил, что в Октябрьском районе Грозного был введен режим КТО. «Принято решение о проведении <…> контртеррористической операции и введении правового режима контртеррористической операции», — говорится в заявлении.

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По данным силовиков, неустановленная бандгруппа в Октябрьском районе города планировала террористические атаки. «Оперативным штабом принимаются все необходимые меры по пресечению преступной деятельности и минимизации ее последствий», — добавили в органе.

Двумя днями ранее в Чеченской Республике были ликвидированы в ходе спецоперации еще два вооруженных боевика. Перестрелка произошла в районе сельского поселения Ассиновская Серноводского района Чечни. Некая неустановленная бандгруппа планировала террористические акты, заявили в оперативном штабе НАК в Чечне.

«Планировали теракты, которые <…> могут вызвать большой общественный резонанс и принести существенный вред охраняемым законом интересам личности, общества и государства», — отметили там.

В начале августа в Ингушетии произошел ночной бой между боевиками и правоохранительными органами РФ. В ходе перестрелки были убиты два члена бандподполья. В ходе операции прилегающие к району боя улицы были перекрыты военными грузовиками «Урал» — доступ для местных жителей в район был ограничен, — однако к 7 часам утра по московскому времени режим КТО был снят.

Спецоперация может быть связана с недавним убийством росгвардейца Увайса Алиева. 28 июля его автомобиль обстреляли в 300 метрах от федеральной трассы «Кавказ», старший лейтенант погиб, злоумышленники — трое человек — похитили его табельное оружие.

СМИ сообщали, что Алиева могли убить члены банды боевиков Аслана Бютукаева, которые скрывались в лесах Сунженского района на границе с Чечней. Среди деревьев был найден блиндаж, который может принадлежать входящим в группировку бандитам. Сам Бютукаев — фигурант уголовного дела о теракте в аэропорту Домодедово, унесшем жизни 37 человек.

22 июля в Кабардино-Балкарии спецназ ФСБ вместе с полицией ликвидировал членов местной ячейки террористической организации «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России).

«В результате разведывательно-поисковых мероприятий четверо боевиков были обнаружены в горно-лесистой местности Чегемского района. При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы. На месте боестолкновения обнаружены автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы», — говорится в сообщении ФСБ.

В конце июня во Владикавказе ФСБ предотвратила теракт, задержав сторонника ИГ — россиянина 1990 года рождения. Он готовил взрыв самодельной бомбы у одного из административных зданий столицы Северной Осетии — Алании. После этого он планировал уехать на Ближний Восток и примкнуть к исламистам. В тайнике экстремиста обнаружили компоненты СВУ и переписку с членами ИГ из-за рубежа. Возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации».

Весной трое боевиков, готовивших взрывы различных зданий в Екатеринбурге, были убиты в перестрелке со спецназом.

«При оказании сопротивления преступники получили ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Свердловской области. В спецслужбе отметили, что на месте, где прятались боевики, после боя были найдены самодельные взрывные устройства, несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасы.

Как заявил местным СМИ источник в правоохранительных органах, теракты готовили трое «нерусских мужчин», которые поселились в сторожке. В здании они развернули «настоящий оружейный склад», силовиками также был обнаружен перечень зданий Екатеринбурга, которые боевики хотели взорвать.