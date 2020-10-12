Кишечная инфекция: в Дагестане ищут виновных в отравлении детей

В Махачкале из-за массового отравления детей работу приостановили пять детских садов. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Дагестану.

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«Составлены протоколы о временном запрете деятельности и протоколы об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП РФ в отношении детских садов №41, №35, №66, №59, №88», – говорится в сообщении.

По информации ведомства, с 8 по 11 октября было зарегистрировано 75 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди детей, посещающих детские сады Махачкалы.

«Групповая заболеваемость была выявлена в пяти детских садах города. В семи детских дошкольных и семи общеобразовательных организациях было зарегистрировано 18 случаев заболевания острой кишечной инфекцией. Возраст большинства заболевших детей – от трех до шести лет (89%). Из общего числа зарегистрированных случаев в Республиканский кожно-венерологический диспансер госпитализировано 47 детей в состоянии легкой и средней степени тяжести. На амбулаторном лечении находятся 28 детей», – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В отношении поставщика пищевой продукции – МКУ «Махачкалапродукт» — начато административное расследование. Также проведена проверка цеха по производству молочной продукции индивидуального предпринимателя, которая поставляется во все образовательные учреждения города Махачкалы.

«Информация направлена в прокуратуру Республики Дагестан, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан. Дано предписание о проведении лабораторного обследования персонала пищеблока руководителям детских образовательных учреждений с целью выявления источника инфекции», – сообщили в пресс-службе.

С целью верификации диагнозов произведено исследование клинического материала от 28 больных — в 92% пробах обнаружены ДНК возбудителя дизентерии и ротавируса.

Это не первый раз, когда МКУ «Махачкалапродукт» становится фигурантом скандала. Летом 2019 года сотрудники МВД Дагестана и УФСБ России по Дагестану установили, что бывший руководитель предприятия Магомед Шейхов и его сообщники похитили более 71 млн рублей из федерального бюджета.

Участники преступной группы в период с 2016 по 2018 годы заключали государственные контракты на поставку сливочного масла для нужд школьных и дошкольных образовательных учреждений. Однако под видом сливочного масла они поставляли фальсифицированный продукт с растительными жирами – в частности, пальмовым маслом, вредного для организма и дешевым.

Мошенники, закупая продукт по цене 90 рублей за килограмм, реализовывали его для обеспечения питания детей муниципальных образовательных учреждений города Махачкалы по цене свыше 300 рублей за килограмм.

Экс-руководителя «Махачкалапродукт» арестовали, и на его замену пришел Магомед Османов. В разговоре с порталом chernovik.net он заявлял, что полностью обновил рабочие процессы и ввел «новый строй».

«Это невозможно без обновления штата сотрудников. Так и было сделано: прежде всего поменялись руководители отделов качества и контрактной службы, сменился главный бухгалтер. Основная функция «Махачкалапродукта» – это поставка продуктов питания во все муниципальные учреждения города: детские сады, школы и интернаты. Поэтому главная наша забота – контроль за качеством товара», — подчеркивал Османов.

Ранее, 9 октября 2020 года, минздрав Дагестана сообщал, что все дети, госпитализированные из-за кишечной инфекции в Махачкале, находятся в состоянии средней степени тяжести.

«За последние сутки в инфекционный стационар, временно развернутый на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера, с симптомами ОКИ госпитализировано 42 ребенка. Из них 36 детей поступили из дошкольных образовательных учреждений, четверо школьники и двое детей, не посещающих детский сад», — уточняли в министерстве.

В основном заболевшие дети жаловались на тошноту, боли в животе — у кого-то была температура.

Заразившихся детей навещал министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов. Он взял ситуацию под свой личный контроль и распорядился направить в детские сады, где были выявлены случаи отравления, педиатров, инфекционистов и эпидемиологов. Так как существует угроза выявления новых случаев, за малолетними жителями республики собирались наблюдать в течение семи дней.

В случившемся также разбирается республиканское управление СКР. Еще 9 октября там возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» УК РФ.

«В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, допрашиваются должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля за хозяйственным обслуживанием и надлежащим техническим и санитарно-гигиеническим состоянием в столовых детских садов города», — отчитывались в СК.

Ход расследования уголовного дела взял под особый контроль руководитель следственного управления СК России по Республике Дагестан Анатолий Щуров.