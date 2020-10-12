«Не верят в теории заговора»: почему в Китае пропал коронавирус

В понедельник, 12 октября, в Китае был зафиксирован 21 новый случай коронавируса нового типа — все пациенты привезли COVID-19 из-за рубежа, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. Всего на данный момент в стране выявлено 85 578 подхвативших инфекцию, умерших — 4 634. Еще в начале года страна была очагом заболевания. Сегодня, пока во всем мире возвращаются меры эпидемиологической безопасности и ставятся новые рекорды по числу заболевших по отношению к весне, страна Китай заявляет только о привозных случаях, исчисляющихся лишь десятками.

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Россияне, проживающие в Китае, рассказали «Газете.Ru», что власти успешно борются с COVID-19 по нескольким причинам. Прежде всего, в стране до сих пор действуют серьезные меры безопасности, не включающие, впрочем, тотальную самоизоляцию или закрытие предприятий.

«Кафе, рестораны, театры, бары, ночные клубы работают в штатном режиме. Мера, которая осталась до сих пор — маски. Вдобавок, если в каком-то районе находят несколько случаев заболевания, его немедленно переводят в военное положение с ограничением передвижения и массовым тестированием», — пояснила сотрудница китайской компании в Ханчжоу Янина Юстинович.

Также китайские медики уделяют большое внимание проверке здоровья школьников. «В школах, насколько я знаю, учащихся проверяют с ног до головы. В некоторых общественных местах все еще проверяют температуру. Где-то дают жидкий раствор помыть руки — например, в банках», — рассказал житель Шанхая Лев Жбаков.

Гражданам, которые не надевают медицинскую маску в общественном месте, выписывают штраф в размере до 200 юаней (около 2,3 тыс. рублей). Но таких в Китае почти нет, уверяют россияне. «Они все ходят в масках, многие — в респираторах. Все придерживаются социальной дистанции. Везде наклеены разделительные полосы, чтобы люди не толпились», — рассказала Мария Голованова, работающая в Шанхае уже три года.

И даже в метро «сто процентов пассажиров в масках», отметила Янина Юстинович из Ханчжоу.

Остальные меры эпидемиологической безопасности — например, дистанционный режим работы, запрет на выход из дома, закрытие ночных клубов и т.д. — в КНР действовать перестали, однако, по мнению россиян, именно введенные зимой правила привели к тому, что сейчас в Китае безопасно.

«В Китае нет такого стремительного распространения COVID-19, потому что меры, которые были приняты правительством КНР зимой, были гораздо строже, чем в других странах, особенно в странах Европы и Северной Америки. Население безоговорочно соблюдало правила карантина, люди действительно не выходили из домой, не гуляли с собаками, не прогуливались и т.д.», — рассказала Юстинович.

Она добавила, что очень помогла в борьбе с коронавирусом система контроля «Код Здоровья» — это QR-код, который жители Китая предъявляли на входе в общественные места. Он показывал перемещение пользователя за последние 14 дней, а также необходимость соблюдения карантина. В конце сентября эту технологию разрешили не использовать здоровым людям.

Кроме того, в стране так мало новых заболевших благодаря присущей местным жителям ответственности, считают россияне — по их словам, китайцы не только носят средства индивидуальной защиты, но и не верят в теории заговора.

«В Китае никто не думал, что коронавирус — это какой-то заговор, попытка правительства сделать всех рабами. Все прекрасно понимали, что это вирус, в борьбе с которым нужно принимать меры. Для жителей Китая не составляет никакого труда носить маски, так как многие в азиатских странах периодически носят их по разным причинам — грязный воздух, аллергии и прочее. Все отнеслись к этому очень ответственно. В целом, в Китае жители более дисциплинированы, нежели в РФ, США или Евросоюзе», — пояснила студентка из Шанхая Камила Горькая.

Тем не менее, в пик распространения коронавирусной инфекции ходили по городам и недобросовестные граждане — так, некоторые китайцы, подхватившие вирус, старались заразить здоровых граждан.

«Были случаи, когда люди, заболевшие COVID-19, хотели заразить других — они плевали себе на руки и потом натирали ими дверные ручки, кнопки лифтов. Бывало, что люди подходили и плевались в других. Это очень строго наказывается в Китае, уголовная ответственность, так как подобное поведение приравнивается к биологическому оружию»,

— пояснила Мария Голованова из Шанхая.

Неправильно могут вести себя и власти, считает девушка. «Китайское правительство не самое честное, оно может спокойно занижать цифры: так, они не считают бессимптомных больных в своей статистике, в то время как в России такие случаи фиксируются», — рассуждает россиянка.

Действительно, Национальная комиссия здравоохранения Китая не включает бессимптомных носителей вируса в общую статистику. В марте из-за этого разгорелся скандал — власти других стран стали обвинять КНР во лжи относительно ситуации с коронавирусной инфекцией. Госсекретарь США Майк Помпео на встрече G7 назвал это «преднамеренной кампанией дезинформации, которую Китай проводил и продолжает проводить».

Главный эпидемиолог Китая Ву Цзунью уверял, что бессимптомные носители инфекции составляют лишь 4,4% от всех заразивших пациентов, из-за чего не признаются в республике угрозой для людей. Но под давлением критики 1 апреля в КНР все-таки начали вести соответствующую статистику отдельно от основной — так, по данным ведомства, к 12 октября вдобавок к 21 заболевшему в стране выявлено 32 новых случая COVID-19 без клинической картины, 29 из них — завезенные.

Несмотря на все нюансы, граждане РФ признают, что чувствуют себя в Китае в безопасности. «Медицина и культура заботы о здоровья в Китае на очень высоком уровне. Я считаю, Китай сейчас — это самое безопасное место на Земле», — поделился мнением житель Шанхая Лев Жбаков.

Россиянка Саша Аш из города Чунцин, переболевшая COVID-19 в КНР, уверяет, что уровень медицины в этой стране позволяет гражданам не беспокоиться о своем здоровье даже в условиях пандемии. «Переболела зимой, в легкой форме. Ко мне на дом приходили врачи, все оплачивал работодатель по рабочей страховке. Успешно лечили какими-то местными противовирусными, как от гриппа. Сейчас это самая безопасная страна в период пандемии», — отметила она.