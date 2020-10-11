Вернуться в норму: когда в Москве начнет холодать

В течение следующей недели в Москве начнутся моросящие дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает РБК.

«Средняя температура первой декады октября в Москве чуть более чем на 7 градусов превышает климатическую норму», — уточнил он.

Дождливая погода начнется на следующей неделе из-за возрастания циклонической активности. Вторник при этом может быть солнечным и теплым — до +18 градусов тепла. В среду — снова дожди, однако на температуру воздуха это не повлияет.

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Холодать начнет с четверга — будет от +13 до +15°C, в пятницу — еще на пару градусов прохладнее, а на выходных в столичном регионе дневная температура опустится и вовсе до +7°C.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд погоду на следующей неделе в столичном регионе назвал «удивительной». «Температура выше нормы на 6-8 °С... Если в понедельник максимальная температура около +15 °С, то уже во вторник и среду +17...+19 °С. Такой температурный фон характерен для конца августа», — сообщил метеоролог.

По словам Вильфанда, погода «запаздывает» на полтора месяца: «в третьей пятидневке октября августовская погода. Это просто замечательно», — подчеркнул синоптик. Специалист объяснил, что такой температурный фон связан с выносом теплых воздушных масс с юго-запада и юга.

«Дождики возможны в понедельник и во вторник, но такие небольшие, что на них можно не обращать внимания при такой высокой температуре», — добавил Роман Вильфанд. Тем не менее, метеоролог отметил, что к выходным воздушные массы будут менять направление с южных на северные. Антициклон уходит из ЦФО, ему на смену придут циклонические вихри.

«Уже в среду большинство центральных областей окажутся под влиянием западноевропейского циклона. В западной половине округа начнутся дожди. В Москве также небо закроют облака, и местами пройдет небольшой дождь», — отмечается в материале РИАМО.

При этом в Подмосковье 11 октября даже объявили желтый уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров. В Коломенском городском округе и Шатуре действует 4 класс горимости. Такой же уровень погодной опасности объявили в Калужской, Курской и Липецкой областях.

По всей России постепенно, но уверенно приходит предзимняя погода, температура снижается во всех регионах страны. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Октябрь в целом будет холоднее, чем год назад, на юге Центрального и Приволжского федеральных округов. Однако на северо-западе страны, а также на юге Сибири и в большей части Дальневосточного ФО будет заметно теплее нормы.

Погода в России за последний год поражает аномальностью. Прошлая зима была необычно теплой — в Москве, к примеру, практически не выпадал снег. По всей России температура значительно превышала норму, а в европейской части России какое-то время и вовсе была плюсовой. В Гидрометцентре придумывали для обозначения погодных аномалий красивые эпитеты, называя зиму 2019-го «розовой» и «вишневой». «В целом, да, зима ожидается нехолодной. Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом», — пояснял научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Цвет зимы определяет тот оттенок, который преобладает на прогностической карте того или иного периода, уточнил метеоролог. Розовый цвет означает превышающую нормы температуру.

Евгений Тишковец из центра «Фобос» призывал коллег «не изгаляться» над характеристиками погодных условий, придумывая цветовые обозначения. «Меня смущают все эти дурацкие цветовые гаммы, которые приклеивают к погоде. Сидит человек и думает: «Что значит «вишневая» зима». Можно ведь сказать просто: «Самая теплая», — говорил метеоролог «Газете.Ru».