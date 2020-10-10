«Детей нечем кормить»: в пандемию женщины чаще теряют работу

Пандемия COVID-19 ударила по работающим женщинам: в этом году они по всему миру теряют работу чаще, чем мужчины, отмечают специалисты. В июле неравенство между полами на рынке труда в 2020 году выявило исследование консалтинговой компании McKinsey&Company: оно показало, что по мере распространения коронавирусной инфекции женщины в 1,8 раза более уязвимы перед безработицей, чем мужчины: на мировом рынке труда доля женщин составляет 39%, однако на июль среди тех, кто оказался без работы, женщин было 54%.

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Глобальную тенденцию выделяют и в отдельных странах. В июне австралийское издание ABC рассказало, что за март и апрель в стране потеряли работу 5,3% женщин и 3,9% мужчин. В США только за минувший сентябрь около 617 тыс. женщин в США лишились рабочих мест, при этом большинство из них в трудоспособном возрасте 35-44 лет. Число уволенных мужчин за тот же промежуток времени составило 78 тысяч, сообщает CNN со ссылкой на правительственные данные. В июле же, по сведениям CNBC, уровень безработицы среди женщин составил 11,2%, в то время как среди мужчин — 10,1%.

Объясняли это двумя факторами.

Прежде всего пандемия ударила по сферам деятельности, в которых традиционно занято больше женщин, чем мужчин, — это индустрия гостеприимства и развлечений, розничная торговля. Кроме того, многим женщинам пришлось отказываться от работы ради заботы о детях, поскольку школы и детские сады оказались закрыты.

На российском рынке труда специалисты отмечают те же тенденции. По данным российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter, в сравнении с 2019 годом количество резюме женщин в некоторых профессиональных областях выросло в разы — большинство заявительниц остались без работы и были вынуждены заново выйти на рынок труда. Согласно статистике HeadHunter, на 21% больше женских резюме зафиксировали в сфере услуг. На скачок в 19% также обратили внимание представители автомобильного бизнеса, в 18% — компании, которые набирают рабочий персонал. На 11% больше женщин также проявили интерес к работе в сфере информационных технологий в 2020 году.

При этом женщины, оказавшиеся без работы, вынуждены осваивать сферы, в которых традиционно преобладают мужчины, констатировала вице-президент РОО «Интернациональный союз женщин» Анна Василец.

«Раньше, до пандемии, такие профессии, как курьеры или таксисты, были очевидно мужскими, как бы грубо это ни прозвучало. Сейчас ситуация сильно изменилась. Я разговаривала с женщинами, которые перешли в другие сферы, и все они говорят об одном — мол, уволили, пришлось устраиваться, куда взяли, иначе детей нечем кормить», — заявила она «Газете.Ru».

По словам Василец, в кризисных ситуациях женщины действительно становятся легкой мишенью для увольнения. «Женщины обычно попадаются на глаза первыми, они всегда на виду и их вытесняют в первую очередь за самые простые оплошности. А потом уже смотрят на остальных специалистов и увольняют их по уровню ставок», — считает эксперт.

При этом большинство женщин изначально трудится на низкооплачиваемых ставках, которые проще всего сократить, отмечает политолог и член Совета по правам человека Екатерина Шульман:

«Статистически женщины живут дольше, и среди тех, кто работает после выхода на пенсию, доля женщин выше. И они же, к сожалению, больше заняты на низовом уровне любой структуры. Поэтому у сотрудниц больше шансов попасть под сокращение: дело не в гендере как таковом, а в занимаемой должности. Никому не придет в голову сократить заместителя директора или самого директора. А чем выше поднимаешься по корпоративной лестнице, тем меньше видишь женщин вокруг. Это общая закономерность».

Некоторым работодателям также бывает проще уволить женщин из-за сложившихся стереотипов. По данным опросов, о которых «Газете.Ru» сообщил генеральный директор ООО Центр социологических исследований «Мониторинг общественного мнения» Дмитрий Труфанов, большинство руководителей крупных предприятий считают женщину менее надежным сотрудником.

«В неподходящий для предприятия момент она может уйти в декретный отпуск, у нее может возникнуть необходимость ухода за заболевшим ребенком или родственником и тому подобные обстоятельства. Поэтому если у работодателя есть выбор, кого из сотрудников исключить из штата предприятия, то при прочих равных условиях с большей вероятностью уволенным окажется сотрудник женского пола. Учитывая, что зачастую руководящие должности в организации занимают мужчины, они чаще принимают решение об увольнении женщин, чем мужчин. Ситуация пандемии способствует более острому проявлению этих закономерностей», — рассуждает Труфанов.

В ряде случаев причиной для увольнения сотрудниц в период пандемии также послужили пособия, которые им выплачивали, уверена заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

«Во время пандемии правительство серьезно поддержало семьи, где есть дети, поэтому, возможно, работодатели решили, что женщинам и так живется хорошо, деньги у них есть. Да и муж, если что, прокормит. Я думаю, и правительству, и депутатскому корпусу нужно обратить внимание на тех женщин, которые хотят работать, но, к сожалению, этой работы не имеют», — говорит депутат.

Еще одна причина растущей безработицы среди российских женщин, как и во всем мире, — кризис в отдельных сферах деятельности, полагает основатель сервиса поиска работы Superjob Алексей Захаров. А именно — в ресторанном бизнесе и сфере услуг, где традиционно работает больше представительниц женского пола.

При этом аналитики Superjob и вовсе не согласны с тем, что доля женщин на рынке труда растет непропорционально числу мужчин. «Посмотрели динамику распределения по полу обновляемых и новых резюме. Доли мужчин и женщин за последние 12 месяцев значительно не менялись. Можно сказать, что за последние 12 месяцев, наоборот, на 8% больше мужчин, чем женщин вышли на рынок труда», — заявил «Газете.Ru» Захаров.