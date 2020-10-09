Полеты за границу: Росавиация открыла еще четыре города

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) сообщило о возобновлении международных полетов еще из четырех городов — Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.

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При этом ведомство напомнило будущим пассажирам о необходимости выполнения ими требований Роспотребназдора по соблюдению карантинных мер с целью предотвращения распространения коронавируса СОVID-19. Главное из них: в течение трех дней после прибытия из-за границы пройти лабораторное исследование на инфекцию методом полимеразной цепной реакции.

На прошлой неделе Межведомственная комиссия РФ предоставила российским авиакомпаниям допуск на регулярные полеты в 24 страны, в том числе — в Грецию, Египет, на Кипр, в ОАЭ и Турцию.

Также в списке указывались Азербайджан, Армения, Белоруссия, Великобритания, Германия, Израиль, Испания, Италия, Казахстан, Киргизия, Китай, Мальдивы, Мальта, Нидерланды, Саудовская Аравия, Туркмения, Танзания, Чехия и Узбекистан.

Разрешение на осуществление пассажирского сообщения получили перевозчики «Ред Вингс», «Азимут», «Норд Стар», «АзурЭйр», «Уральские авиалинии», «Россия», «Ютэйр», «Икар», «РусЛайн», «ИрАэро», «Северный ветер», «Победа», «Аэрофлот», «Сибирь», «Роял Флайт».

Кроме того, было дано разрешение на чартеры в Австрию, Болгарию, Венгрию, Испанию, на Кубу и во Францию.

Помимо этого, было выдано разрешение на грузовые авиаперевозки в ряд государств.

«Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам», — уточняла Росавиация.

После снижения заболеваемости коронавирусом летом в России с сентября вновь начался прирост числа больных COVID-19. Кремль уже предупредил о возможности властей регионов реагировать на этот вызов, однако речи о перекрытии границ регионов или запрете на вылет из страны пока не идет.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса при правительстве РФ подтвердил, что в России не планируется закрытие границ или ограничение авиасообщения.

При этом посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что говорить об открытии Европы для россиян пока преждевременно.

«Я думаю, сейчас, когда мы видим рост заболеваемости коронавирусом, очень сложно ответить на этот вопрос. Мы видим это и в России, и в ЕС», — сказал дипломат.

Границы между странами были закрыты еще в конце марта из-за сложной эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса. Летом страны постепенно начали открывать свои границы и возобновлять авиарейсы.

В ЕС был составлен специальный перечень государств, с которыми страны союза могут возобновлять авиаперелеты, основываясь на принципах взаимности, — так называемый «белый список».

Сейчас россияне могут полететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Белоруссию, Киргизию, Казахстан.

Впрочем, весеннее закрытие границ в связи с пандемией перезагрузило внутренний туризм в России. Жители страны последние полгода корректировали отпускные планы и освоили нетипичные направления для отдыха.

В этом году россияне расширили географию внутреннего туризма, обнаружив новые «места силы», а именно — Чукотку, Камчатку, Магадан, Ингушетию и Карелию.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru», в сравнении с 2019 годом общее количество отдыхающих в этих регионах увеличилось более чем на 35%.

Такие выводы следуют из проведенного «Мегафоном» анализа обезличенных данных о летнем передвижении абонентов.

Так, из года в год остающиеся в топе Кубань, Крым, Москву и Санкт-Петербург, в этом году посетило в среднем на 20% меньше туристов. Кроме того, Байкал и Алтай приняли на 6% меньше гостей.

Число посетивших Башкирию, Татарстан, Ростовскую область и Ставрополье практически не изменилось.

Вдвое выросло количество отдыхающих на побережье Керченского пролива и песчаной косе вблизи кубанского поселка Чушка.

А вот в Тульской области на Романцевских горах и на Селигере в Тверской области побывало на 20% больше туристов. Продолжительность путешествий россиян в среднем составила 11 дней.