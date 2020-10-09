«Продержитесь»: Собянин призвал москвичей дождаться вакцины

Мэр Москвы призвал москвичей «продержаться» до вакцинации от коронавируса, несмотря на то что те устали от ограничений, направленных на сокращение роста заболеваемости.

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«Конечно, люди психологически устали уже, устали бояться, устали соблюдать требования врачей. Все это понятно, но нам еще надо продержаться несколько месяцев. Потому что на подходе производство массовой вакцины, которая вообще снимет эту проблему», — сказал он в интервью Первому каналу.

Для этого, по словам чиновника, необходимо «собраться, сконцентрироваться, сделать все возможное, чтобы избежать какого-то коллапса».

«Город принимает необходимые решения, но без того, чтобы люди откликнулись на эти меры, помогли сами себе и людям, которые их окружают, ничего не получится. Такие вещи можно делать только вместе, поверив друг другу», — считает глава города.

Вместе с тем мэр Москвы заверил, что власти дают полную и достоверную информацию о ситуации с распространением коронавируса в Москве. по его словам, специалисты «не кривят душой, не перегибают и ничего не замазывают».

Москвичам в данном случае следует просто поверить властям, уверен Собянин. «Надо поверить, что это именно такая ситуация, что она непростая, что, вполне возможно, дальше будет еще сложнее. И не надо ждать информацию о том, что ваши близкие или родные тяжело заболеют», — призвал Собянин, попросив этого не допустить.

Глава Москвы в начале октября опубликовал указ, согласно которому столичные компании должны перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы. Особенно это касается специалистов старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Кроме того, работодатели должны предоставить личные данные этих сотрудников властям.

Исключение делается только для сотрудников, без которых невозможно нормальное функционирование компании. Правило также не распространяется на медицинские организации, предприятия оборонки, Росатом, Роскосмос и некоторые другие стратегические отрасли.

Вместе с тем Собянин решил продлить школьные каникулы до 18 октября и приостановить действие социальных карт школьников и пенсионеров. Последним рекомендовано не выходить из дома без острой необходимости.

С начала эпидемии коронавируса всего в России SARS-CoV-2 заразились 1 272 238 человек, из них более 22,2 тыс. погибли, 1,09 млн вылечились. Суточный прирост составил рекордное количество — 12 126 новых случаев коронавируса.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал не пугаться такого показателя. По его словам, «прирост будет продолжаться, поскольку санитарные нормы не выполняются».

«Катастрофы здесь нет, о волнах прекратите говорить. Сейчас еще грипп присоединится», — сказал он в комментарии радиостанции НСН. Онищенко также призвал не нагнетать обстановку, отметив, что у многих заразившихся нет симптомов COVID-19.

Между тем доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн ранее выразил мнение, что развитие ситуации с коронавирусом в России идет по сценарию, близкому к западному.

«Если раньше была ситуация совершенно страшная и там, и там, потому что очень высокая летальность, то сейчас мы примерно идем на равных, близко», — отметил он в разговоре с порталом Ura.ru.

По словам медика, в западных странах летальность составляет меньше одного процента, в России — около 1,5%.

Альтштейн считает, что в дальнейшем смертность от коронавируса будет постепенно снижаться.

«Это будет зависеть от двух причин: с одной стороны, вирус меняется и становится менее патогенным, а с другой стороны, медицина не стоит на месте, отрабатываются лекарства. Лечение будет улучшаться», — уверен он.