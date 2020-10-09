«Опасное место»: где в офисе кроется угроза заражения COVID-19

Среди россиян именно офисные сотрудники в наибольшей степени подвержены риску подхватить коронавирус нового типа после возвращения с самоизоляции. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Первого МГМУ им. Сеченова и член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

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Первую волну работники офисов отсидели дома, в связи с чем у целой группы людей не сформировалась иммунная прослойка к новому этапу распространения вируса, пояснил медик.

«Из-за дистанционного режима они не могли быть массово инфицированы в первую волну, у них не формировалась иммунная прослойка, поэтому для них и риски были максимальными с точки зрения восприимчивости и с точки зрения возможности для передачи вируса. Поэтому офис — действительно опасное место для передачи вируса», — подчеркнул эксперт.

Действительно, 8 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что больше всего заболевших COVID-19 в сентябре оказалось среди офисных работников, а не учителей, как ожидалось.

«Учителя, кстати, ковидом болеют редко. Больше всего заболевших в сентябре — это офисные работники. Это люди, которые все лето были на дистанте и в отпусках, а сегодня они собрались и только осваивают новые правила социального поведения»,

— сказала чиновница «Российской газете».

В первую очередь офис делает опасным ограниченный воздухообмен, а также скученность работников. «Люди проводят большую часть своей повседневной жизни в пределах офиса, где общие пространства и высокая степень взаимодействия с общим оборудованием увеличивает количество вирусных частиц на поверхностях и в воздухе», — рассуждает заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор vrachu.ru Михаил Каган.

И даже системы вентиляции и кондиционирования воздуха могут усугубить ситуацию с распространением коронавируса нового типа. «Циркулирующий воздух в офисах может способствовать распространению микробов и вирусов. В служебных помещениях они циркулируют также и внутри систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Поэтому здания, которые не обслуживались должным образом для поддержания надлежащей циркуляции, фильтрации, влажности и температуры, могут способствовать большему количеству вирусов, перемещающихся по этим системам», — подчеркнул медик.

Особенно эпидемиологически опасными врачи называют помещения общего пользования — в частности кухни, курилки, где сталкиваются люди из разных отделов. «Конечно, кухни представляют угрозу, потому что там передача может быть не только между людьми, которые сидят в одной комнате, но и между сотрудниками разных отделов. Хотя в принципе это зависит от организации офиса», — уточнил глава Института им. Марциновского Первого МГМУ им. Сеченова Александр Лукашев.

Но пользоваться общей посудой с коллегами бояться не стоит, считает эксперт. «Если она качественно помыта с моющим средством, то риск передачи вируса через нее сравнительно невысокий», — отметил он.

Тем не менее касания других общих поверхностей на кухне — например, кофейников или холодильников — врачи советуют избегать. Они убеждены: работник, который еще не знает, что заражен, может покашлять себе на руку, после чего, забыв о правилах гигиены, коснуться какого-либо предмета.

«Чем больше коллег к поверхностям прикасается, тем выше риск заражения. Исследователи из Колледжа общественного здравоохранения Университета Аризоны обнаружили, что в таких местах, как холодильники, ручки ящиков, ручки кранов, выдвижные выходные двери и кофейники, как правило, самая высокая концентрация микробов и, следовательно, вирусов. Плохое соблюдение личной гигиены со стороны офисных работников также может усугубить их распространение», — заявил заслуженный врач РФ Михаил Каган.

Кроме того, врачи обеспокоены тем, что офисные сотрудники редко носят медицинские маски. Член-корреспондент РАН Александр Лукашев напомнил россиянам, что особенно важно их носить в курилках и на кухнях.

«Я, честно говоря, ни разу не видел, чтобы в офисах нормально соблюдался масочный режим. Они не могут защитить на сто процентов, но в среднем в три раза снижают риск заражения. Если все носят маски, это значительно снижает риск распространения вируса. Особенно строго масочный режим должен соблюдаться в общих зонах офисах — это кухни, курилки и тд.»,

— пояснил медик.

Он также призвал столичных работодателей сформировать постоянную группу из 30% сотрудников для дистанционной работы, а не поочередно отправлять домой то одних, то других.

«Очень правильное указание дало правительство Москвы о переводе трети сотрудников на удаленный режим работы, потому что это может на треть снизить риски распространения вируса и заметно замедлить этот процесс. Причем тут важно, чтобы была определена треть сотрудников, которые четко находятся на дистанционном режиме в течение всего месяца, а не разные люди в разное время», — подчеркнул Александр Лукашев.

Указом мэра Москвы Сергея Собянина с 5 по 28 октября работодатели обязаны перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы. Также трудиться в дистанционном формате должны работники старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями. Исключение власти сделали только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте «критически важно для функционирования организации».

Такие же меры пока приняли лишь в Бурятии и в Волгоградской области, но там правило начнет действительно с 13 октября. Губернатор Московской области призвал организации отправить максимальное число работников на удаленку, не уточняя проценты.