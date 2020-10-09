«Заклеила рот»: уфимскую учительницу заподозрили в истязании школьников

Следователи запустили проверку по факту издевательств над учениками одной из уфимских школ со стороны учителя математики, сообщает региональный Следственный комитет.

Реклама

На неприемлемое поведение преподавателя в органы пожаловалась мать одного из четвероклассников башкирской гимназии, общественный деятель, юрист Зелифа Барлыбаева.

Однажды к женщине как к правозащитнице обратилась мать одноклассника ее ребенка с просьбой о помощи — она рассказала, что учитель математики и по совместительству классный руководитель била ее сына головой о парту. По словам уфимки, после этого мальчик уже неделю не ходит в школу, так как боится издевательств от педагога.

«Как только речь идет о школе, мальчик начинает плакать. Женщина находится в шоке от произошедшего и не хочет оставлять это дело просто так. Она также будет добиваться увольнения этой учительницы, так как она издевается над ее сыном с первого класса», — подчеркнула общественница.

В школе считают обвинения со стороны мальчика необоснованными. «Ребенок видит маму один раз в год, так как она постоянно проживает в другом городе. Возможно, мальчик рассказал маме всякие ужасы, чтобы привлечь ее внимание. По моей информации, отец ребенка всем доволен и не собирается переводить сына из этой школы куда-то», — поделился источник в учебном заведении с kp.ru.

Тем не менее юристу Барлыбаевой известно и о других инцидентах с применением насилия. «Однокласснице моего сына она заклеила рот скотчем. Ударила головой о парту мальчика.

<...> Мой сын также записал на мобильный телефон, как учительница оскорбляет учеников во время урока. Я уже написала заявления в республиканскую прокуратуру и обращение к уполномоченному по правам ребенка», — сообщила правозащитница.

Аудиозаписи с одного из уроков математики, где учитель негативно высказывается в адрес четвероклассников, оказалась в распоряжении СМИ. «Зачем ты вообще ходишь в школу»? Сидел бы у перехода, яблоками торговал. Зарабатывал бы себе на хлеб, на оладьи и лепешки», — обращается педагог к одному из детей на записи.

Директор школы комментировать ситуацию отказывается. Юрист Зелифа Барлыбаева рассказала, что решила обратиться к журналистам для огласки, так как ранее мать пострадавшего ученика уже писала в несколько ведомств, но ответов так и не получила.

«Такое поведение неприемлемо и просто не педагогично. Как только я узнала о происходящем, я тут же написала заявление на имя директора школы, чтобы он во всем разобрался. Подключила я и министерство образования республики. В личном разговоре с директором он мне намекнул, что увольнять эту учительницу не собирается», — сообщила правозащитница.

По предварительным данным, учительницу математики, которая оказалась в центре скандала, зовут Екатерина Германовна. В комментариях к публикациям местные жители рьяно защищают ее. «Являюсь мамой выпускницы Екатерины Германовны. Учительница с большой буквы. Класс сформировала очень дружным, сплоченным», — заявила пользователь по имени Альбина на странице kp.ru.

Уфимцы уверяют, что преподаватель проводит интересные уроки и всегда помогает детям. «Не верю ни единому слову! У меня старший сын у этого педагога четыре года проучился. Разные были ситуации в классе, но я не слышала, чтобы она даже голос повысила. Таких педагогов мало! Она за каждого ребенка душой болеет. Помню, она с отстающими ребятами после уроков дополнительно занималась, чтобы подтянуть их знания. Делала это бесплатно, в свое личное время, беспокоясь о детях. Младший сын к ней не попал в этом году, но ходил к ней на подготовку. Ребенок с удовольствием занимался», — пишет горожанка Ирина.

Тем не менее следователи намерены опросить руководство, педагогов, а также учеников школы. В ходе проверки действиям преподавателя и начальства учреждения будет дана правовая оценка, отмечается в сообщении регионального СК.

Проверку запустила и местная прокуратура — сотрудники ведомства проверят учебное заведение на соблюдение законов об образовании и охране здоровья обучающихся.