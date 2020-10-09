«Были грубейшие нарушения»: россиянка избежала пожизненного в Швейцарии

Апелляционный суд швейцарского города Лугано удовлетворил апелляцию на приговор екатеринбурженки Елены Пановой (в замужестве Джуссани — «Газета.Ru»), которую в 2018 году отправили на пожизненный срок за убийство, совершенное ее супругом. Об этом сообщил адвокат россиянки Георгий Багратиони порталу E1.ru.

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С женщины сняли все обвинения и освободили прямо в здании суда. »Елена отреагировала очень эмоционально — обняла свою младшую дочку, которая находилась в суде и долго плакала. Такая реакция неудивительна, ведь она незаконно провела в заключении два года и пять месяцев», — рассказал юрист.

Он добавил, что в ближайших планах россиянки — провести время с двумя дочерьми.

Эта ужасающая для семьи Пановых история началась в 2015 году. Тогда екатеринбурженка начала переписываться со швейцарцем Серджио Джуссани на сайте знакомств. «Вскоре он предложил приехать к нему в Швейцарию. Меня хорошо встретили, накрыли праздничный стол. Он познакомил с мамой, двумя детьми от первого брака. В тот же вечер при всех он преподнес мне кольцо», — рассказывала женщина «МК».

Позже россиянка окончательно решила переехать вместе с двумя дочерьми к возлюбленному. Поначалу совместная жизнь Елену устраивала — девочки пошли учиться в местную школу, завели друзей, а потом была сыграна и долгожданная свадьба. Однако однажды, разбирая почту, екатеринбурженка увидела письмо, в котором говорилось о больших долгах новоиспеченного супруга по ипотеке, а также невыплаченных алиментах бывшей жене и сыну в размере 20 тыс. швейцарских франков (около 1,3 млн рублей — «Газета.Ru»).

После ссоры с мужем екатеринбурженка решила расквитаться с долгами во что бы то ни стало — она постоянно работала: то лепила пельмени на продажу, то мыла и убирала коттеджи богатых людей, то ездила по квартирам в качестве косметолога. Начали подрабатывать и несовершеннолетние дочери россиянки.

19 июля 2016 года в жизни семьи Джуссани произошла трагедия. Скончалась бывшая жена Серджио — Моника. Ее нашли мертвой в квартире в городе Монте-Карассо. Прокуратура установила, что женщина совершила самоубийство.

Но Панова поняла, что к гибели женщины приложил руку ее супруг. «В тот день он сказал, что поедет к своему другу. Вернулся поздно ночью. На лацкане рукава я увидела пятно крови. Начала расспрашивать, что случилось», — рассказала Елена.

Мужчина сразу раскололся: сказал, что пытался убедить бывшую жену найти работу, однако между ними вспыхнула ссора, в результате которой швейцарец передавил Монике сонную артерию. Она лишь потеряла знание, но Сержио решил добить женщину и порезал ей вены, оставив истекать кровью. Почистив свои следы, он вернулся домой, пишет МК.

«Это был шок. С одной стороны, от одной мысли, что он совершил убийство, было невыносимо. С другой стороны, я не могла пойти в полицию. В кантоне у него полно высокопоставленных знакомых. Кто меня, приезжую, будет слушать? Более того, к тому времени он стал поднимать на меня руку», — вспоминала россиянка.

Ее дочери также пострадали от истязаний со стороны отчима. «Я неоднократно видела, как он бьет маму. Однажды <...> мама после ссоры вышла на улицу с собакой, мы остались с Серджио одни дома. Он стал на меня кричать, я огрызнулась. Тогда он схватил за руки, бросил меня на живот, сел сверху и приложил мою голову о каменный пол. После этого инцидента мне пришлось искать другое жилье», — рассказала одна из дочерей, которой на тот момент было 17 лет.

В марте 2017 года, когда Джуссани попытался задушить россиянку, она все-таки обратилась в полицию. «Пожалуйста, приезжайте мой муж... быстрее... Если вы не приедете, он меня точно убьет, он меня хватает...» — такую запись суду представили правоохранительные органы.

В ходе расследования полиция установила, что швейцарец также причастен к гибели Моники. Когда мужчина находился под арестом, некто сообщил ему, что супруга уже нашла себе нового возлюбленного. «Ему сообщили, что у Елены появился новый мужчина, и он из ревности стал давать показания о том, что именно она спланировала убийство его бывшей жены и подстрекала его к совершению преступления», — заявил адвокат Георгий Багратиони порталу E1.ru.

Панова рассказывала, что на допросах, которые длились по 10 часов, над ней издевались, объясняя это тем, что она «иностранка». «Это было ужасно: прокурор на меня орет, я плачу, остальные работники сидят и ржут. <...> Меня заставляли пить какие-то таблетки и потом проверяли, проглотила ли я их. После приема таблеток в глазах все плыло. Я подписывала какие-то бумаги и даже не смотрела, что именно. Потом поняла, что я подписала себе приговор», — сказала екатеринбурженка «МК».

В качестве доказательств ее вины суд принял переписку Пановой с подругой из России, в которой она высказывала неприязнь по отношению к бывшей жене Серджио. Также следователи нашли сообщения, подтверждающие то, что Елена стояла за организацией преступления, но только во время апелляционного суда адвокату Багратиони удастся доказать, что они были сфальсифицированы.

15 апреля 2018 года россиянку признали виновной в соучастии в убийстве и в подстрекательстве — ей дали пожизненный срок. Приговор для Джуссани был мягче — 16 лет колонии, так как он признал свою вину и раскаялся.

Защита россиянки провела множество экспертиз, доказав, что переводчики не раз неправильно переводили слова Елены. Нашел адвокат подтверждение и фальсификации некоторых фактов. Кроме того, было нарушено международное право — швейцарская сторона оповестила консульство РФ о задержании екатеринбурженки лишь через десять дней.

«Были грубейшие нарушения во время допросов — человек находился в болезненном состоянии, жаловался, обращался к врачу. У нее были спазмы — это видно на видеоматериалах допроса. Над ней издевались, она об этом неоднократно заявляла», — сообщил юрист Георгий Багратиони E1.ru.

8 октября защите удалось убедить суд в недоказанности каждого пункта обвинения. Россиянку не только оправдали, но и дали право на получение компенсации.