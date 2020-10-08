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Коктейль из антител: как Трамп лечился от коронавируса

Врачи усомнились в эффективности лечения президента США от COVID-19

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Президент Дональд Трамп пообещал американцам бесплатное лечение от COVID-19, аналогичное терапии, которую он получал. Ее стоимость уже оценили в $100 тыс. Примечательно, что глава государство вылечился всего за неделю, заявив, что на нем испытали экспериментальный коктейль из антител. Однако медики, опрошенные «Газетой.Ru», считают, что аналоги такого препарата в России не нужны, поскольку для россиян разработаны разные сценарии лечения.

«Лучше, чем 20 лет назад»

Президент США Дональд Трамп, который недавно вылечился от коронавирусной инфекции, пообещал, что каждый американец получит такое же эффективное лечение, как он сам — он заверил, что препараты достанутся гражданам бесплатно. Об этом сообщило издание The New York Times.

По утверждению главы государства, он отдал распоряжение направить в американские больницы препараты, которые давали ему. По данным СМИ, лечение главы государства, включая транспортные расходы, обошлось около $100 тыс.

Коронавирусную инфекцию у 74-летнего Трампа и его жены Меланьи нашли 2 октября 2020 года. После этого его в тяжелом состоянии доставили в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида. Трампу назначили витамин С, D, цинк, аспирин и антигистаминный препарат «Фамотидин».

Вскоре стало известно, что главе США прописали противовирусный препарат «Ремдисивир», который используют для лечения COVID-19 и в России. После этого, как передавал Business Insider, медики начали вводить президенту США экспериментальный препарат —

коктейль из двух противовирусных антител, созданных на базе клеток мышей, В-клеточная иммунная система которых заменена на человеческую. Сейчас они проходят в США клинические испытания.

Также Трампу назначили стероид дексаметазон.

Всего лишь несколько дней спустя после госпитализации президент США вернулся в Белый дом — он прилетел на вертолете, позировал на фоне американского флага и демонстративно снял с лица маску, которую засунул в карман.

«Не бойтесь коронавируса! Не позвольте ему доминировать в вашей жизни. В период администрации Трампа мы разработали великолепные лекарства и методы лечения. Я себя чувствую лучше, чем 20 лет назад», — писал Трамп в Twitter.

Отметим, что 74-летний Дональд Трамп ведет не самый здоровый образ жизни. По его заявлениям, он мало спит из-за большого количества работы, при росте 190 см имеет избыточный вес, спортом не занимается, а также любит фастфуд. К алкоголю относится равнодушно — предпочитает диетическую колу, которую потребляет в больших количествах.

Аналоги России не нужны

Часть препаратов, которыми лечили от COVID-19 президента США Дональда Трампа, есть в России, а для производства наиболее сложных медикаментов имеются технологические возможности, рассказала РИА «Новости» профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, препараты, которые использовали в лечении политика, безопасны и, скорее всего, эффективны, «однако это очень дорогое лекарство». Профессор добавила, что в России есть технологии, которые позволяют создавать схожие препараты «без проблем с нарушением прав интеллектуальной собственности».

В свою очередь пульмонолог РНИМУ им. Н.И. Пирогова Анна Сергеева напомнила, чем лечат больных коронавирусом в России. Медики ориентируются на методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции от Минздрава.

«Основные группы препаратов, которые мы используем, — это противовирусные средства, препараты противовоспалительного ряда, которые могут быть различной направленности — и нестероидные противовоспалительные препараты, и гормональные, стероидные препараты, и препараты биологические», — рассказала медик «Газете.Ru».

Также, по словам Сергеевой, используется широкий спектр антибактериальных средств, которые применяются как непосредственно против COVID-19, так и их осложнений. Вспомогательными лекарствами могут быть те, которые влияют на свертываемость крови.

В России есть аналоги препаратов, которыми лечили американского президента. В частности, это касается «Ремдисивира». «Одна из российских компаний сделала уже аналог этого лекарства — скоро выпустят», — рассказала «Газете.Ru» инфекционист Лилия Дроздова.

Также специалист оценила быстрое исцеление Дональда Трампа. По ее мнению, президент не мог выздороветь так быстро, поскольку он входит в группу риска по многим показателем. Дроздова считает, что ему дали специализированные препараты, которые временно улучшили его состояние.

«Вообще в России достаточно хорошие сценарии лечения COVID-19, для каждого пациента мы находим индивидуальный подход. Я не думаю, что нам нужны аналогичные США препараты», — заключила она.

Болеть могут и главы государств

Ранее несколько высокопоставленных политиков уже заявляли о перенесенном коронавирусе. Так, 28 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел COVID-19, передавало «БелТА».

По словам Лукашенко, симптомов у него не было. Он вспомнил свои слова о том, что у 97% заболевание протекает незаметно. «Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус», — заявлял президент.

За несколько месяцев до этого об инфекции сообщал и президент Бразилии Жаир Болсонару, который долгое время отказывался вводить общенациональный карантин и игнорировал рекомендации носить маску.

Прежде чем рассказать о своем диагнозе журналистам, Болсонару снял маску и отошел на три шага от корреспондентов. Глава государства лечился гидроксихлорином. Почти 20 дней он работал удаленно из своей резиденции.

Еще в начале пандемии премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом, когда общее число заражений в мире было около 532 тыс. человек.

Спустя полторы недели после сообщения о болезни Джонсона, его перевели в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения состояния. Больницу он покинул уже через пять дней, 12 апреля, но к работе вернулся чуть позже — 27 апреля: врачи не советовали ему перенапрягаться.

В тот же период переболел коронавирусом и наследник британского престола 71-летний принц Чарльз. Болезнь он перенес относительно легко и уже спустя неделю после сообщения о положительном тесте на COVID-19 заявил о выздоровлении.