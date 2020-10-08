Полтора миллиона рублей: как петербуржец погиб из-за долга

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает злоумышленника, избившего до смерти 41-летнего местного жителя из-за долга в 1,5 млн рублей. Об этом сообщает главк МВД по городу и Ленинградской области.

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Трагедия произошла в ночь на 8 октября. Тогда в правоохранительные органы поступило сообщение о драке у жилого дома на проспекте Космонавтов Московского района. Прибыв на место, силовики увидели жестоко избитого мужчину.

Петербуржца увезли в больницу №26 в тяжелом состоянии с переломом костей лица, свода и основания черепа, а также травмами груди и живота, сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Однако помощь врачей не помогла — ближе к утру мужчина скончался.

«Со слов родственников, мужчина был избит его знакомым в результате конфликта, возникшего из-за невыплаченного долга в размере около 1,5 млн рублей», — пишет петербургский главк МВД.

По предварительным данным, нападавшего зовут Наридин — с места преступления он скрылся на автомобиле Toyota Kamry. Машина и предполагаемый злоумышленник объявлены в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Погиб в драке 41-летний безработный петербуржец, который жил в доме, возле которого его истязали, уточнили в региональном главке МВД.

Не менее ужасающая история, к которой привел долг одного из участников конфликта, случилась в Чите. Там 9 июня отправили под арест третьего обвиняемого в убийстве 24-летнего местного жителя Александра Добрынина, тело которого искали две недели, сообщает региональный Следственный комитет.

Трагедия произошла 19 мая — тогда Добрынина в последний раз видели на автостоянке поселка ГРЭС, после чего он пропал без вести. По версии Следкома, в тот день трое мужчин обманным путем заманили 24-летнего читинца в лес в Черновском районе Читы. Там они убили молодого человека из огнестрельного оружия, после чего закопали тело и скрылись.

«Как установлено следствием, обвиняемые тщательно готовились к совершению преступления: они заранее подобрали место убийства, подход к нему, выкопали яму для сокрытия тела, вооружились пистолетом», — уточнили в ведомстве.

Родственники погибшего, жители Читы, волонтеры и правоохранители нашли труп через две недели. 1 июня были задержаны первые два злоумышленника 33-х и 39-ти лет, а потом и самый молодой из них. Против товарищей возбуждено дело об убийстве группой лиц по предварительному сговору.

В ходе обысков по местам жительства правоохранители нашли у них несколько единиц огнестрельного оружия, патроны и другие боеприпасы. По предварительным данным, мужчины убили знакомого, чтобы не отдавать ему долг.

«Убийцы таким образом решили вопрос с деньгами, которые они должны были отдать Александру. Именно для этого они тщательно спланировали убийство и вооружились. Сейчас данный мотив, насколько мне известно, рассматривается в качестве основного»,

— рассказал источник в правоохранительных органах «МК».

Похожая трагедия произошла в Новосибирске. Там 17 марта 53-летнему местному бизнесмену предъявили обвинение в убийстве знакомого, сообщает региональный Следственный комитет.

По данным ведомства, 27 января 2020 года утром 66-летний председатель правления жилкомсервиса «Залесский» шел на работу. Когда мужчина проходил между домами на улице Достоевского, его убили тремя выстрелами из пистолета. Злоумышленник скрылся с места преступления.

Только 11 марта 2020 года по подозрению в убийстве предпринимателя задержали 53-летнего сибиряка. На допросе он рассказал, что погибший должен был ему крупную сумму денег. Против предполагаемого злоумышленника возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». На данный момент он находится под арестом.