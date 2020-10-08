Повод для беспокойства: Кремль встревожен распространением коронавируса

Динамика возобновления роста случаев коронавируса COVID-19 в мире является поводом для серьезной обеспокоенности – признал преcс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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В этой связи он напомнил, что российские регионы продолжают осуществлять свои особые полномочия по эпидемиологическим режимам в условиях пандемии.

«Действительно, статистика является поводом для серьезной обеспокоенности, а главное — является поводом для нашей внутренней мобилизации, каждого из нас», — сказал представитель Кремля.

По его словам, каждый россиянин, исходя из ситуации с коронавирусом, должен делать для себя выводы о необходимости ношения медицинских масок и соблюдению других гигиенических и санитарных норм.

«В противном случае цифры будут расти еще быстрее, и, тогда как раз руководителям регионов на местах придется думать о том, как эту динамику выправлять», — пояснил Песков.

Он также отметил, что на основе выводов, сделанных после первой волны COVID-19 в марте – мае нынешнего года российскими властями была реализована мобилизация и переналадка системы здравоохранения под потребности эпидемии коронавируса. Это сейчас позволяет более уверенно чувствовать себя на фоне растущей угрозы.

За последнюю неделю в Москве увеличилось (на 14%) количество госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб. За минувшие сутки госпитализированы 1008 человек, при этом выявлено 3323 новых случая COVID-19.

В настоящее время на аппарате ИВЛ в столичных больницах находятся 255 человек.

Известно также, что 10,6% среди заболевших — дети, 41,1% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,4% – от 46 до 65 лет.

Еще 12,1% от числа инфицированных — люди в возрасте от 66 до 79 лет. Также 4,8% среди зараженных — старше 80 лет.

Всего в России было зафиксировано 1 253 603 заболеваний COVID-19 и 21 939 смертей.

Ситуация с коронавирусом в России становится сложнее, поэтому необходимо ответственно отнестись ко всем требованиям безопасности – иначе придется вводить «другие меры» — подтвердила в эфире телеканала «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Темпы распространения COVID-19 ускорились в 60 регионах РФ, в 20 субъектах страны обстановка стабильная, еще в нескольких областях заболеваемость идет на спад, отметила врач.

Как указала главный санитарный врач России, снижение численности заразившихся происходит только в регионах, где строго соблюдают введенные властями ограничения.

По словам эпидемиолога, рост числа заболевших коронавирусной инфекцией связан с «возвращением многих россиян из отпусков». В школах и вузах, добавила она, ситуация с COVID-19 не ухудшается.

Основная часть новых случаев приходится на молодых людей – от 30 до 49 лет, но среди пожилых граждан страны число заразившихся также растет.

Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы избежать введения повторного карантина.

«Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться», — предупредил глава государства.

Как указал президент, некоторые страны снова вводят жесткие ограничения и закрывают производства.

«Тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать, и диалог с людьми нужно вести», — добавил глава государства.

На 8 октября в мире было зарегистрировано 36 200 813 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, умерло 1 056 744 человек.

В конце прошлого месяца премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе выступления в парламенте объявил о введении новых ограничительных мер в связи с распространением коронавируса на территории королевства.

Глава британского правительства подчеркнул, что пока речи о возвращении к национальному карантину, как это было весной, не идет.

На фоне распространения инфекции шаги для противодействия этому предпринимает и Финляндия: страна закрыла границы с соседями — Швецией и Норвегией, сообщила представитель местного МВД Кирси Пимея спустя несколько дней после открытия границ.

Из-за распространения коронавируса меры безопасности ужесточают и во Франции. В частности, власти департамента Рона на юге страны отменили ярмарки и выставки, в том числе под открытым небом, а также запретили продавать алкоголь в ночное время.