Нашли в общей могиле: загадка смерти 24-летней мексиканской модели

В Мексике тело фотомодели Есении Альварадо, которую искали последние два месяца, обнаружили в общей могиле. Об этом сообщает издание The Mirror.

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Девушка пропала 14 августа — ее похитили в тот момент, когда она делала покупки в магазине мексиканского города Сьюдад-Обрегон. По словам очевидцев, Альварадо схватили четверо неизвестных людей с масками на лице и увезли в неизвестном направлении на пикапе Toyota Hilux.

Мать Есении Ядира Ривера Сервантес рассказала местному изданию Sintesis Noticias, что после похищения злоумышленники неоднократно звонили и требовали выкуп в обмен на освобождение дочери.

«Нам звонил человек, который утверждал, что дочь у него. И если мы дадим им много денег, то они ее отпустят. Они пытались воспользоваться ситуацией»,

— сказала она. Женщина добавила, что в полиции не торопились возбуждать уголовное дело. Родным и друзьям Есении даже пришлось устроить молчаливый марш с требованием расследовать похищение девушки.

В конце концов 20 сентября прокуратура получила разрешение на обыски и раскопки в муниципалитете штата Сонора Кахеме. На юге города они обнаружили могилу с останками шестерых человек. С помощью анализа ДНК выяснилось, что одно из тел принадлежало пропавшей модели.

«На участке земли, расположенном в Нижнем канале, к югу от города, шириной около 29 метров и длиной 15, были проведены раскопки. Там были обнаружены останки шести человек: двух женщин и трех мужчин. Пол еще одной жертвы определят эксперты-криминалисты», — заявили в пресс-службе Агентства по уголовным расследованиям Мексики изданию Excelsior.

На данный момент полиция Мексики задержала собственников земли, где было обнаружено тайное захоронение. Правоохранители предполагают, что они могут быть связаны с наркокартелями. Суд тем временем распорядился, чтобы задержанных поместили под стражу на время расследования.

По словам матери Альварадо, Есения вела достаточно скромный образ жизни. В 2019 году она окончила бакалавриат факультета делового администрирования университета Vizcaya de las Americas и готовилась выйти на работу. По выходным встречалась с друзьями и воспитывала пятилетнего сына.

«Мы будем заботиться о ребенке, как ты, сестра Есения, с большой любовью. Он будет очень скучать по тебе, но мы всегда будем рассказывать ему о хорошей маме, которой ты была», — написал в Facebook брат модели Хуан Карлос Альварадо Ривера.

Ранее, в мае 2020 года, сообщалось, что массовое захоронение людей обнаружили на ферме в мексиканском штате Халиско. В результате поисковых работ были найдены тела по меньшей мере 25 человек. Кроме того, обнаружены пять мешков, в которых также предположительно находятся останки людей. Об этом сообщало издание Daily Mail.

В декабре же 2019 года власти Мексики заявляли, что нашли останки как минимум 50 человек в тайных захоронениях, считается, что жертвы связаны с борьбой местных картелей, также передавало издание.

Отмечалось, что останки были обнаружены в конце ноября в полиэтиленовых пакетах на ферме за пределами города Гвадалахара. Известно, что в штате активно действует картель «Халиско — Новое поколение».

А в октябре 2019 года в убежище одного из наркокартелей в Мексике нашли человеческие черепа, кости и эмбрионы, сообщало издание The Sun.

По данным местных чиновников, было обнаружено 42 черепа, 40 челюстных костей и 31 кость, вероятно, ног или рук в районе Тепито столицы страны Мехико. Сообщается, что ранее 31 человек был арестован по подозрению в организации работы наркокартеля.

Кроме того, полиция обнаружила загадочные символы и необычные маски, которые, предположительно, имеют отношение к одной афрокарибской религии.