«Не подозревали»: врач оплодотворял пациенток с ЭКО своей спермой

«Он разрушил наши жизни»

Бывший гинеколог из Нидерландов тайно оплодотворял своей спермой женщин, приходивших к нему на процедуру ЭКО. В результате за 12 лет работы в клинике он успел «зачать» 17 детей, сообщает издание Daily Mail.

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Как сообщили представители больницы города Зволле, врач уволился из нее еще в 1993 году. Тем не менее, его действия, о которых стало известно только сейчас, за годы не потеряли своей аморальности, отмечают медики. Оскорбленными себя чувствуют и родители рожденных от него детей.

«Мы не подозревали, что он может быть донором. Он производил впечатление дружелюбного и честного человека», — анонимно признался один из родителей.

Похожая история прогремела в Нидерландах и в 2019 году. Тогда ДНК-тест подтвердил, что врач Ян Карбаат был отцом как минимум 49 детей, зачатых в его клинике при помощи экстракорпорального оплодотворения. Все они нашли друг друга в соцсетях и на форумах для зачатых от донорской спермы людей. Об этом сообщало Associated Press.

Как выяснилось, в некоторых случаях мужчина становился донором против воли пациенток – как утверждает один из его биологических сыновей, 39-летний Джои Хоофман, его мать предоставила врачу сперму своего партнера, однако тот тайно подменил ее собственной.

В общей сложности врач мог зачать около 200 детей, предполагают специалисты, так как в Нидерландский фонд детей доноров продолжают обращаться наследники его генов. Многие из них хотят взыскать компенсацию, однако сделать это уже не представляется возможным: клиника, в которой работал врач, закрылась еще в 2007 году, а сам мужчина умер в 2017 в возрасте 89-лет.

Уйти от наказания при этом удавалось не всем – в том же 2019 году к году условного заключения был приговорен врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток. Как сообщает издание The Atlantic, женщины не знали, кому именно принадлежит сперма.

В 2009 году мужчина спокойно вышел на пенсию и забыл о работе, однако уже в 2014 его дети стали находить друг друга в социальных сетях и удивляться внешнему сходству. Позже их догадки подтвердили ДНК тесты.

«Я считаю, что над нашими матерями надругались. Он разрушил наши жизни», — заявляли оскорбленные американцы.

В результате в 2016 году врач признался обнаружившим его детям, что оплодотворил около 50 пациенток, а затем уничтожил записи об этом. На него подали коллективный иск в полицию, однако добиться серьезного наказания не смогли: по законам штата Индиана, доктора имеют право становиться донорами собственных пациентов. Поэтому 80-летний мужчина был приговорен всего к одному году условно.

Как возникают ошибки в банках спермы

В России использование ЭКО регламентируется приказом Минздрава от 2012 года. Согласно ему, донорами спермы имеют право быть мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, физически и психически здоровые, прошедшие медико-генетическое обследование. «Донорами спермы могут быть как неанонимные, так и анонимные доноры», — уточняется в документе.

Как отмечает адвокат Екатерина Антонова, анонимное донорство, совершенно не исключает того, что отдать свой биоматериал может и медик, проводящий операцию.

«Если донор спермы анонимный, то претензий быть не может. Хоть врач это будет, хоть кто иной. Это конфиденциальная информация, ее в принципе и не должны разглашать. А женщину и так может устроить факт рождения здорового очаровательного малыша», — рассуждает юрист.

При этом количество детей, рожденных от одного донора в нашей стране сейчас никак не ограничено. Ранее на одного донора должно было приходиться не более 10 детей на 800 тыс. населения в регионе, однако позже этот пункт убрали, пояснял руководитель банка репродуктивных клеток «Репробанк» Автандил Чоговадзе.

«В одной семье может быть несколько детей от одного донора и это нормально. Но есть случаи в России, когда один донор становился биологическим отцом 100 детей в конкретном регионе и банк этим гордился», — уточнял он «Известиям». Однако, по словам врача, это повышает генетические риски, потому что доноры становятся родителями неоднократно, и, имея определенные заболевания, могут передавать их большему числу детей.

Для того, чтобы снизить риски, нужно обращаться в проверенные клиники с хорошей репутацией, настаивает врач-репродуктолог Дарья Тихонова. По ее словам, в таких заведениях все врачи и руководство будут обеими руками за то, чтобы у пары родился собственный здоровый ребенок.

«Нормальному врачу даже в голову не может прийти делать что-то без ведома родителей – в противном случае у меня есть все основания подозревать, что он страдает психическими отклонениями. Более того, все биоматериалы, которые пара сдает в клинику, маркируются. Ведется строгий учет каждого их перемещения. Ведется видеонаблюдение. Поэтому пациентам российских клиник не о чем переживать», — подчеркнула врач в разговоре с «Газетой.Ru».

С ней соглашается гинеколог и репродуктолог Татьяна Азарова.

«Несмотря на то, что риск минимальный, ошибка все же возможна. Человеческий фактор никто не отменял – кто-то зашел в лабораторию, врач отвлекся, пробирки перепутал, и все.

В последнее время о таких скандалах не слышно, так как сейчас все строго. Тем не менее, до зарубежья нам далеко, где на каждом шагу лепят штрих код – взял пробирку, там штрих код, подписал бумагу, там тоже», — вздыхает Татьяна Азарова.

«Они так и не признали ошибку и до сих пор не извинились»

Подтверждают слова врача и реальные истории. Так, в 2019 году в Гагаринском суде был рассмотрен многомиллионный иск против крупного медицинского центра на юго-западе Москвы. Тогда один из клиентов обвинил клинику в том, что близнецы, рожденные при помощи ЭКО, оказались не его биологическими детьми. Это подтвердили три разных лаборатории, однако медучреждение так и не признало вину.

«Медцентр на протяжении двух лет так и не признал вину. Даже в суде они не объяснили причину. Могли хотя бы сказать по-человечески: «Ребят, мы сами не знаем, как так вышло. Вот у нас врач, который пришел в тот день с похмелья, руки дрожали, запутался. Ни вы, ни ваша супруга не виноваты в случившемся. Как вам жить, решайте сами», — рассказывал мужчина изданию «Новый взгляд».

Все, чего удалось добиться мужчине, — штраф в 400 тыс. рублей без объяснений случившегося. Такие же выплаты суд назначил и другому москвичу, жене которого подсадили чужие эмбрионы. Только вот в последнем случае позже выяснилось – врачи сделали это намеренно, за взятку.

«Как я узнал позже, врач пошла на это за взятку в 300 000 рублей. Но они так и не признали ошибку и до сих пор не извинились. Бывшая жена пыталась сделать так, чтобы я еще и алименты платил. Мне пришлось оспаривать отцовство», — рассказывал несостоявшийся отец изданию.

В том случае, если в клинике действительно допустили ошибку, юристы советуют в первую очередь, проверить все бумаги, которые были подписаны при заключении договора на ЭКО.

«Нужно выяснить, прописывался ли в договоре тот факт, что мужчина дает согласие на использование чужой спермы. В некоторых случаях, врачи прибегают к этой мере, если биоматериал самого родителя оказывается непригодным», — объясняет адвокат Евгений Берсенев.

По словам юриста, проблемы также могут начаться в том случае, если ребенок рождается с явными генетическими отклонениями и болезнями. При таких условиях родители вправе обратиться в органы, в том числе в следственный комитет, где организуют проверку в рамках УПК РФ.

Если будет установлено, что условия договора были нарушены, от ребенка можно отказаться. Далее органы соцзащиты будут решать вопрос о размещении его в детском доме, отмечает юрист Екатерина Антонова.

По ее словам, сами родители или одинокая женщина, воспользовавшаяся ЭКО, вправе также требовать от клиники, которая провела процедуру с нарушениями, компенсацию морального вреда в суде — с собой нужно будет иметь только договор с клиникой и ДНК-тест, если родство ребенка ставится под сомнение.

«Будущие родители заключают договор с юридической организацией – к ней и идут все претензии. Сама клиника может в порядке дисциплинарной ответственности с врачей потребовать выплату определенных штрафов», — заключил Берсенев.