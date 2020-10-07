«$500 тыс. будут все мои»: как американец убил своих родителей

Американца приговорили к пожизненному заключению за жестокое убийство родителей – в 2016 году он зарезал их, расчленил и попытался растворить химикатами ради получения выплаты по страховке в размере $500 тыс. Об этом сообщает Daily Star.

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По данным следователей, 32-летний Джоэл Гай — младший устроил расправу над родителями, приехав к ним в гости в Теннесси на День Благодарения. Тогда же родственники сообщили ему, что собираются в ближайшее время уйти на пенсию и перестать его обеспечивать, чем вывели мужчину из себя.

О дальнейшем ходе событий полицейским красочно рассказал блокнот Гая-младшего, в котором он составил план действий.

«Облить комнаты для убийств (кухня?) отбеливателем. Смывать куски тел в унитаз, а не в мусоропровод. В целом, не нужно избавляться от тела, если нет улик», — написал он, добавив, что при помощи печки также расплавит отпечатки пальцев родителей, чтобы оставить еще меньше улик.

Как удалось установить следствию, сначала Гай-младший расправился с 61-летним отцом, нанеся ему 40 ударов ножом. После этого устроил засаду 55-летней матери, которой досталось 30 ударов лезвием.

«Убить его ножом и привести дом в порядок до ее прихода. Убить ее ножом и оттащить в душ. Включить горячую воду и обмыть. Поместить тела в контейнеры. Использовать гидроксид натрия, чтобы разрушить мягкие ткани и размягчить кости для транспортировки. Обновлять раствор один раз в час для ускорения процесса», — описывал свои шаги мужчина.

Как сообщают СМИ, преступник также попытался снять кожу с тел родителей и отрубил матери голову. Позже полицейские нашли ее сваренную в кастрюле.

Изначально Гай-младший планировал завести следствие в тупик и максимально отвести от себя подозрения. «Отрезать отцу руку и сделать так, чтобы под ногтями матери остались кусочки его кожи», — гласит запись в блокноте. Далее он также отправил с телефона матери sms-сообщение на свой номер, чтобы заручиться алиби – полицейским он планировал сказать, что провел праздник в колледже в Луизиане и ничего не знал о событиях в семье.

Еще одна страница блокнота подробно описывала все финансовые блага, которыми владели родители мужчины – среди прочего был указан полис страхования жизни на $500 тыс. По правилам, после смерти родителей Гай-младший становился полноправным наследником этой суммы, которой бы ему хватило для дальнейшей оплаты обучения и проживания.

«$500 000 будут все мои. С их исчезновением/смертью я завладею всем», — подытоживает страницу запись злоумышленника.

Побывавший на месте преступления детектив управления шерифа округа Нокс Джереми Маккорд позже описывал увиденную в доме убитой семейной пары сцену как «самую ужасную вещь, с которой он когда-либо сталкивался в полицейской работе, да и вообще в жизни».

По его словам, дом был буквально пропитан химикатами, а на полу валялись ножницы и одежда. Поодаль также лежал большой нож, а все стены и пол были залиты кровью.

Задержать сына-убийцу удалось буквально на следующий день. Расследование дела продолжалось на протяжении четырех лет: в результате Гай-младший получил два пожизненных заключения, которые теперь будет отбывать в тюрьме.

Ранее похожая история случалась в России — так, в апреле 2019 года Московский областной суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, организовавшую убийство матери, двух малолетних братьев и сестры ради наследства. Об этом сообщалось на сайте Следственного комитета РФ по Московской области.

В ходе проведенного расследования силовикам удалось установить, что преступление 26-летняя Дарья Переверзева и ее молодой человек Дмитрий Колесников спланировали заранее. Задуманное осуществил Дмитрий — именно он 7 сентября 2014 года приехал в дом к женщине, где сначала задушил ее, а потом и ее 12-летнего сына. После этого убийца облил свои вещи легковоспламеняющейся жидкостью и поджег их.

«В дальнейшем он разбил окно и от потока воздуха, поступившего в дом, начался пожар. При этом в комнате на втором этаже дома находились двое детей — 3-летние двойняшки. Установлено, что смерть 43-летней хозяйки дома и ее 12-летнего сына наступила от механической асфиксии, двух 3-летних двойняшек — от отравления угарным газом», — уточняли в СК.

Колесникова задержали на следующий день после преступления. В ходе одного из допросов он признался в умышленном убийстве четырех человек, а также назвал Дарью организатором преступления. После этого Переверзева несколько лет скрывалась от правоохранителей за границей: задержать ее удалось только в 2018 году.