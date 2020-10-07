Цель — Дом правосудия: в Ставрополе предотвращен теракт

Сотрудники ФСБ задержали молодого человека, который планировал совершить теракт на территории Ставрополья.

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«Сегодня задержали 23-летнего мужчину. Его не нейтрализовали, взяли живым. Он планировал совершение теракта в отношении представителей судебной власти на территории Ставрополя», — рассказали ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по краю.

Как отмечает портал kp.ru со ссылкой на УФСБ по Ставропольскому краю, молодой человек хотел установить взрывные устройства около прокуратуры и Дворца правосудия. Около этих административных зданий мужчина был неоднократно замечен. Издание передает, что он периодически появлялся там и что-то записывал в блокнот — это установила наружная слежка. Во время одной из таких «вылазок» его и задержали.

У мужчины изъяли телефон, в котором было много улик. В настоящее время оперативники ведут обыски в квартире, которую он снимал. По данным правоохранителей, «задержанный был сторонником террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). ФСБ также устанавливает личности пособников террориста и проверяет, не причастен ли задержанный к другим преступлениям.

В ведомстве отметили, что молодой человек «намеревался сам соорудить СВУ и начинить поражающими элементами». Таких устройств должно было быть несколько. Некоторые компоненты он покупал в строительных магазинах.

В конце августа в Ингушетии правоохранители ликвидировали двух боевиков. По данным Национального антитеррористического комитета, они были сторонниками «Исламского государства» (организация запрещена в России).

Задержание проходило 23 августа в районе Троицкого. Власти ввели там режим контртеррористической операции после того, как силовики заблокировали террористов в одном из домов. Правоохранители предложили злоумышленникам сдаться, но те стали стрелять в силовиков, после чего были уничтожены ответным огнем, передает РИА «Новости».

В Нижнем Новгороде незадолго до этого сотрудники ФСБ задержали уроженца Таджикистана. Его заподозрили в финансировании террористической организации.

В УФСБ отметили, что задержанный разделял радикальные религиозные взгляды и убеждения членов организации, которым он переводил несколько раз средства. По данным правоохранителей, делал он это при помощи электронных платежных систем.

Было возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

В середине августа этого года была пресечена попытка нападения на административное здание Нефтекамска. Житель этого башкирского города хотел поджечь местную администрацию.

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», — приводит ТАСС слова заявления пресс-службы управления ФСБ по региону.

По данным правоохранителей, мужчина пытался дестабилизировать работу органов госвласти и призывать людей к протестам против действующего конституционного строя. Его задержали.

Сам житель Нефтекамска признался, что готовил коктейли Молотова. Изначально он хотел кинуть бутылку в местную генерирующую компанию из-за роста тарифов на отопление и в здание мэрии из «ненависти к режиму». К протестам он призывал, так как хотел «показать народную силу».

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статьям о террористическом акте и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. У него изъяли компьютер, средства связи, в которых может быть информация «о подготовке к террористическому акту».