«Аж стены трясутся»: под Рязанью взорвался склад боеприпасов

В Рязанской области на территории воинской части загорелось хранилище боеприпасов — пострадали по меньшей мере два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

По данным ведомства, инцидент произошел 7 октября 2020 года около 13.20. Несколько снарядов сдетонировали на складе боеприпасов у пункта Желтухино. Взрывы начались после того, как склад, в котором они хранились, охватил пожар — огонь перекинулся на складские помещения после возгорания сухой травы.

«Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Штатный пожарный расчет воинской части вступил в борьбу с огнем, но остановить возгорание не удалось. На технической территории части «отмечаются отдельные взрывы боеприпасов», — добавили в ЗВО.

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Telegram-канал Life Shot передает, что в результате ЧП госпитализированы двое местных жителей: мужчина с сотрясением мозга и женщина с тяжелыми травмами. Последняя находится в реанимации.

Тем временем в администрации района «Интерфаксу» сообщили, что в качестве одной из основных версий пожара, перекинувшегося на склады с боеприпасами, рассматривают человеческий фактор.

«Предположительно (причина) человеческий фактор. Или сельхозпал или нерадивые туристы. Трава сухая, загорелась, распространение огня было молниеносным», — отметил источник.

Состав и гражданский персонал воинской части экстренно эвакуировали. Ведется локализация и тушение пожара совместно с прибывшими пожарными расчетами МЧС. Пожар тушат не только с земли, но и с воздуха — на месте происшествия были замечены вертолеты. Также в МЧС добавили, что для тушения в готовность приведен самолет Ил-76.

Всего в тушении задействованы до 10 единиц специальной военной техники, в том числе два пожарных танка, два специальных бронированных пожарных автомобиля и пять пожарных машин, а также около 70 военнослужащих — интенсивность взрывов снарядов составляет раз в 10 секунд. Военная прокуратура инициировала проверку.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, из-за инцидента эвакуировали жителей населенного пункта Кузьминка-2, расположенного в трех километрах от горящих складов. Всего в деревне располагается 35 домов, где проживают 24 человека.

«Эвакуация жителей проводится, сколько именно человек — пока нет информации. По словам Захарова, взрывной волной выбило стекла в домах», — рассказал ТАСС глава Шелемишевского сельского поселения Роман Захаров. Он добавил, что от осколков боеприпасов загорелась трава рядом с деревней Кузьминка-2.

По последним данным, всего из района ЧП было эвакуировано более 1,6 тысяч человек из 14 населенных пунктов. На место пожара вылетел глава МЧС Евгений Зиничев. Также перекрыто автомобильное движение по трассе «Каспий».

Между тем очевидцы выложили в интернете видео с места происшествия — на кадрах виден густой дым, поднимающийся над местом инцидента. Слышны в отдалении и раскаты взрывов.

Житель одной из близлежащих деревень сообщил изданию «Подъем», что в домах тряслись стены и дрожали окна. «Я в 18-ти километрах нахожусь. Сначала стоял гул, как от далекой грозы.

Слышны были взрывы, как бы самолет преодолевает сверхзвук, но у нас нет самолетов. Потом стал виден дым. Сейчас шарахает так, что аж стены трясутся. Отсюда не частота слышна, а сплошной гул», — отметил мужчина.

Жители других деревень Скопинского района жалуются, что у них в шкафах звенит посуда. На заводе в Ряжске, по словам рабочих, дрожат конструкции.

В среду, 7 октября, пожар охватил и военный санаторий «Ялта» в Крыму, сообщали в пресс-службе Южного военного округа. По предварительным данным, причина инцидента — замыкание электропроводки.

Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе. Возгорание произошло в лечебном корпусе около 07.00. В ЮВО подчеркнули, что пожар тушили пять пожарных расчетов МЧС. Из здания эвакуировали 370 человек. Как сообщили в ведомстве, пожар локализовали на площади 1 200 кв. м. Горела обшивка между восьмым этажом и кровлей. Пожару присвоили второй уровень сложности, в его ликвидации участвуют более 40 человек, задействованы 13 единиц техники.

Санаторий находится на Севастопольской улице в Ялте рядом с набережной. Он состоит из трех спальных корпусов и рассчитан на 589 койко-мест, уточняется на сайте учреждения.