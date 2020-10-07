COVID-19 в Москве: Собянин разъяснил новые ограничения

Московский мэр Сергей Собянин опубликовал в своем блоге ответы на ряд вопросов об ограничениях из-за распространения коронавируса.

Реклама

Он обратил внимание, что рекомендации и ограничения по борьбе с распространением вируса должны соблюдать и те москвичи, которые уже переболели.

«Ученые еще слишком мало знают о COVID-19. Нет данных, насколько длительным является иммунитет, приобретенный в результате болезни. Неизвестно, много ли людей в силу особенностей организма не приобретают иммунитета и могут заболеть повторно», — отметил градоначальник.

По словам чиновника, ситуация с распространением вируса в городе меняется не в лучшую сторону. Собянин напомнил о необходимости оставаться дома пожилым людям старше 65 лет и жителям города, у которых есть хронические заболевания.

Ранее глава Москвы подписал указ, согласно которому с 9 по 18 октября — до окончания каникул — приостановлен льготный проезд школьников в транспорте. До 28 октября московские власти приостановили бесплатный проезд для московских пенсионеров или для людей с хроническими заболеваниями.

В своем блоге Собянин напомнил, что власти столицы рекомендуют частным школам и кружкам провести двухнедельные каникулы, как это происходит в бюджетных учреждениях. В начале этого месяца градоначальник своим указом продлил школьные каникулы для московских учащихся — с 5 по 18 октября.

«Чтобы не создавать проблем для родителей и детей, лучше сделать паузу всем одновременно. Многие частные учебные заведения последовали этому совету», — считает чиновник.

Он также отметил обязанность всех пассажиров общественного транспорта использовать средства индивидуальной защиты. «Особенно это важно сейчас, когда эпидемиологическая обстановка вновь начала ухудшаться», — написал мэр.

Необходимо носить не только маски, но и перчатки, так как они снижают риск заражения, защищая от лишних контактов. Санитайзер можно использовать в качестве дополнения, но не замены перчаток, напомнил мэр.

Кроме того, не менее 30% персонала московских компаний должны быть переведены на удаленную работу. Собянин предупредил, что административно-технические инспекторы будут проверять соблюдение требований городских властей — в Москве пройдут выборочные проверки.

«Указом мэра Москвы от 4 апреля контроль соблюдения требований о переводе на удаленную работу возложен на Объединение административно-технических инспекций города Москвы. Сотрудники ОАТИ будут проводить выборочные проверки, а также реагировать на жалобы граждан о неправомерных отказах в переводе на удаленную работу», — заверил он.

Исключение составляют сотрудники, чье присутствие необходимо на предприятии. Кроме того, переход на удаленку не касается сотрудников медорганизаций, оборонных предприятий, Росатома, Роскосмоса и некоторых других стратегических отраслей.

В указе мэра говорится, что еженедельно, начиная с 12 октября, компании должны будут предоставлять «сведения о работниках», которые переведены на удаленную работу.

В приложении указа отмечается, что работодатели должны указать номер телефона работника, номер автомобиля, номер транспортных карт, если и такие имеются. «Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефону +7 (495) 870-72-98», — уточняется в документе.

В своем блоге Собянин отметил, что за непредоставление или неполное предоставление сведений о переходе работников на удаленку предприятиям может грозить штраф или приостановка работы.

Мэр Москвы также рассказал, что на борьбу с пандемией правительство Москвы выделило 284 млрд рублей — пока что расходовано 213 млрд рублей.

По словам Собянина, поддержку получили более 8 млн москвичей. Наиболее важными программами стали прямые выплаты москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, которые соблюдали режим самоизоляции. Такие выплаты получили около 1,9 млн граждан.