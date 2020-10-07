Грядут заморозки: россиянам рассказали о погоде в ближайшие дни

В Россию постепенно, но уверенно приходит предзимняя погода, температура снижается во всех регионах страны. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает «Российская газета».

В Сибири ожидаются заморозки до -7°C — в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве. Мокрый снег пройдет в Красноярске, там уже появился снежный покров. На Алтае снега намело до 10-15 см. На некоторых дорогах юга Западной Сибири начинается гололедица.

Мокрый снег и ветер до 23 м/с ожидается на днях и в Иркутской области. В Якутии погода разная – на северо-западе до -8°C, на северо-востоке – до +9°C. На западе республики Саха – до +12°C, а в самом Якутске – без осадков, днем – до +10°C.

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Небольшой «минус» по ночам и на Чукотке, но в пределах -10°C. Ожидаются заморозки также на Вятке и юге России. Ночами подморозит до -2°C.

Теплая погода — от +15 до +20°C — по-прежнему сохраняется в Москве и других регионах центра европейской России. Однако постепенно температура будет снижаться. В среду в столице ожидается небольшой дождь, но уже в четверг распогодится.

В пятницу в московском регионе облачно с прояснениями, по области ожидается небольшой дождь, равно как в субботу и воскресенье. Закончится эта неделя температурой в +13…+18°C днем.

На Ставрополье, Кубани и в Калмыкии – пыльная буря. Сильный ветер до 23 м/с ожидается также в Чечне и Дагестане.

В целом, добавила синоптик, погода сохраняет черты «бархатного сезона». На южных курортах, в Крыму и Сочи — +29°C и +32°C соответственно. Такая погода будет преобладать до конца недели.

Ранее глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что на следующей неделе в европейской части России сохранится бабье лето. Но, по его словам, затем начнется резкое похолодание.

«Если говорить о Северо-Западном федеральном округе (Ленинградской области, Вологодской области), то там раньше придет похолодание, чем в центральную Россию. Но сейчас там стоит аномально теплая погода — и в Ленинградской области, и в Псковской, и в Новгородской», — сказал он в комментарии РИА «Новости».

Он утверждает, что такая погода сложилась благодаря двум атмосферным образованиям в Западной и Восточной Европе. Ранее Гидрометцентр России представил «вероятностный прогноз в отопительный период» — с октября по март.

Октябрь в целом будет холоднее, чем год назад, на юге Центрального и Приволжского федеральных округов. Однако на северо-западе страны, а также на юге Сибири и в большей части Дальневосточного ФО будет заметно теплее нормы.

В ноябре теплый циклон удержится в СЗФО, а также в Приволжье, на Урале и в Сибири. На северо-западе Якутии последний месяц осени также должен быть теплее обычного. А вот в Магаданской области и на Чукотке температуры будут ниже, чем в 2019 году.

Декабрь окажется холоднее обычного на Дальнем Востоке — в остальных регионах РФ первый месяц зимы ожидается более теплым. В январе также будут наблюдаться погодные аномалии. Что же до февраля, то последний месяц календарной зимы на большей части России будет холоднее, чем в 2020-м году — кроме, разве что, Приморья.

В марте, по мнению синоптиков, выше нормы температуры будут держаться в Центральной России, Приволжье и на Урале, на юге страны и в Сибири, а также на Чукотке. В Забайкалье первый месяц грядущей весны будет холоднее, чем в 2019 году.

8 сентября РИАМО сообщило, что температура воздуха в Московском регионе предстоящей зимой будет находиться в рамках климатической нормы, хотя в последние годы зимние температуры в Москве и Подмосковье стали выше.