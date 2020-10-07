Новый урок в школах: депутаты начнут борьбу с детскими болезнями

«Урок ОБЖ исчерпал себя»

Депутаты Госдумы намерены предложить Минпросвещения ввести в школах уроки здоровья. Об этом «Газете.Ru» сообщил зампред комитета по охране здоровья Леонид Огуль.

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Чиновники уже обсуждали такое нововведение при министре Ольге Васильевой, но дальше разговоров дело не продвинулось. Услышав заявление нынешнего главы ведомства Сергея Кравцова о заболеваемости детей, депутаты вновь решили поднять эту тему.

Отметим, 6 октября министр сообщил, что более половины детей в РФ испытывают проблемы со здоровьем. По его словам, несовершеннолетние россияне болеют из-за крайне низкой физической активности и употребления нездоровой еды. «Чрезмерное увлечение телефонами и планшетами здоровья не прибавляет», — добавил глава ведомства.

В связи с этим детей с 1 по 11 класс необходимо обучать правилам питания, гигиены, а также первой доврачебной помощи, считает Леонид Огуль. «Мы за то, чтобы был такой специальный предмет, который бы давал возможность детям с 1 по 11 класс познавать свое здоровье.

У нас есть ОБЖ, но этот урок уже исчерпал себя. Нужна новая программа. Если министр озвучил эти цифры, значит у нас все получится. Мы намерены предложить это вновь», — сказал он.

При этом все остальные детали нововведения относительно факультативности этого предмета, специальности преподавателей пока не обсуждались, уточнил депутат.

Чем дети стали чаще болеть

По данным ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ от 29 декабря 2019 года, общая заболеваемость детей выросла на 19% в период с 2000 по 2018 год. За это время количество недугов достигло 2,2 тыс. на 1 тыс. россиян до 14 лет в сравнении с 1,8 тыс. в 2000 году.

Между тем в самом Минздраве РФ сообщили «Газете.Ru», что число заболеваний среди несовершеннолетних, напротив, уменьшилось. «В 2006 году на 100 тыс. детей до 14 лет в год приходилось 177 тыс. заболеваний, а в 2019 году — 172 тыс. Но мы и не ожидаем, что эти цифры могут прийти к нулю. Понимаем, что какие-то заболевания были, есть и будут. Надо понимать, что речь идет обо всех, даже самых легких заболеваниях, простудных, незначительных травмах, возникших в течение года», — заявила директор Департамента медпомощи детям и службы родовспоможения ведомства Елена Байбарина.

При этом с некоторыми недугами ситуация все же усложнилась. Так, согласно информации ЦНИИ Минздрава, с 2000 года в 2,7 раз увеличилось число детей с ожирением. Проблем со свертываемостью крови и инсулинозависимым сахарным диабетом стало в два раза больше, а с церебральным параличом и аллергическим ринитом — в 1,5 раза.

На 28% чаще стала встречаться и пневмония, на 25% — почечная недостаточность и болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением. Чаще диагностируют врачи и хронические болезни миндалин и аденоидов (на 17,6%), а также астму (на 17,4%).

Сам Минздрав РФ в декабре 2019 года выразил обеспокоенность отсутствием явного снижения числа травм и отравлений. Кроме того, с 2009 по 2018 год выросло число детей с новообразованиями, однако лишь 3-3,5% из них — злокачественные заболевания. В то же время у подростков — с 15 по 17 лет — стали чаще болеть глаза, что может быть связано с повышенной нагрузкой на зрение, пояснили на сайте ведомства.

В условиях пандемии все эти недуги могут усугубиться, считает педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, соведущий программы «Жить здорово» Андрей Продеус.

«Конечно, мы в последнее время менее физически активны, больше времени проводим в комнатах. Чаще сидим в компьютере, гаджете и игре, что приводит к проблемам с опорно-двигательной системой, глазами — особенно при условии самоизоляции. Необязательно отправлять ребенка на спортивную секцию, но родители, по-моему, в состоянии погулять со своим ребенком, поактивничать на улицах даже в режиме самоизоляции», — пояснил эксперт «Газете.Ru».

Директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей при Минздраве РФ Андрей Фисенко также призвал россиян «не лежать на диване, попивая пиво», а выполнять упражнения с ребенком на свежем воздухе.

«Если мы ребенка отдаем в секцию — это хорошо. Но можно и в повседневной, домашней жизни приседать с ним, бегать, отжиматься, качать пресс. Это то, чему может научить любой родитель. А не лежать на диване, пить пиво. Они же с нас пример берут», — подчеркнул медик.

С Фисенко согласна завлабораторией питания здорового и больного ребенка НМИЦ здоровья детей Татьяна Боровик: «Необходимо задумываться о том, чтобы ребенок посещал спортивную секцию, особенно если он находится в группе риска по развитию избыточной массы тела и ожирения. По рекомендациям ВОЗ, дети раннего возраста должны иметь не менее 60 минут двигательной активности в день».

^«Вредная еда не должна появляться в буфетах»

Боровик считает, что из-за пренебрежения родителями физическим развитием ребенка актуальной проблемой в России стало ожирение. Также ситуация усугубилась из-за несоблюдения несовершеннолетними режима сна, ночных перекусов и повсеместной рекламы нездоровых продуктов, рассуждает Боровик.

Между тем депутаты уверены, что вредную пищу дети могут найти и в школах. «Несмотря на то что в школах у нас сейчас есть горячее питание, мы должны понимать, чем торгуют в школьных буфетах. Я считаю, что вредная для детей еда не должна появляться в буфетах», — рассуждает зампред комитета по охране здоровья Леонид Огуль.

Тем не менее педиатр Продеус убежден, что никакой запрет на продажу булочек в столовых не поможет ребенку, если в семье неправильно сформировано пищевое поведение.

«Мы можем пригласить прекрасного повара из шикарного ресторана со звездой «Мишлен», которой приготовит суперздоровую еду из правильных продуктов. Однако если дома ребенок ест только макароны и сосиски, это не поможет. Поэтому пищевые привычки — это, конечно, забота семьи», — подчеркнул врач.

Он обратил внимание россиян на то, что пандемия показала уязвимость людей с ожирением перед вирусами и другими болезнями. «Если вы хотим создавать такие риски для детей, ну милости просим. Портите их здоровье», — возмутился медик.

«Маски не должны болтаться на шее»

Врачи предупреждают: непривычный образ жизни, вызванной изоляцией, может привести к стрессу у детей и росту раздражительности, за которыми следуют и другие недуги.

«Из-за постоянного пребывания дома и отсутствия прогулок на свежем воздухе, однообразия деятельности у детей может снижаться аппетит, повышаться раздражительность, меняются пищевые привычки в сторону высококалорийных, сладких блюд. Вследствие снижения двигательной активности нередко развивается дискинезия толстой кишки, запоры», — заявила педиатр Боровик.

В связи с этим во время пандемии родители должны больше внимания уделять физической активности детей, составлению сбалансированного рациона, а также режиму сна.

«Забывают люди о режиме, что ребенок должен вовремя ложиться спать, потому что он как раз восстанавливается и растет с 22:00 до 03:00. Все процессы в это время происходят», — подчеркивает Продеус.

Между тем Боровик рекомендует исключить из рациона фастфуд, мучное и сахар, а также всегда иметь в наличии свежие или замороженные овощи, фрукты и ягоды.

Не менее важно в условиях распространения коронавирусной инфекции обучать ребенка правильному ношению медицинским масок и перчаток.

«Если родитель ходит без маски и говорит, что это все ерунда, то ребенок, что ему в школе ни говори, будет повторять действия взрослого. В общественных местах необходимо правильно носить маски — они у нас не должны болтаться где-то на шее. Детям необходимо показывать, как правильно носить средства индивидуальной защиты, а также обучать правилам гигиены и питания», — заключила глава Департамента медпомощи детям Минздрава РФ Елена Байбарина.