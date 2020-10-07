Назван срок: когда остановится рост заболеваемости COVID-19 в России

Рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в России будет продолжаться еще две-три недели. Об этом заявил главврач медцентра «Лидер медицины», педиатр, инфекционист Евгений Тимаков, передает ТАСС.

«Потом все это стабилизируется. К концу октября должно стабилизироваться, потом потихоньку до конца января, скорее всего, будет идти на спад», — заявил врач.

По словам Тимакова, полностью коронавирус никуда не денется, и случаи заболеваемости будут продолжать выявляться. Сезонность у Sars-CoV-2 пока не обнаружена.

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1 октября мэр Москвы Сергей Собянин назвал условие, при котором придется вводить жесткие меры по коронавирусу.

Градоначальник заявил, что все будет зависеть от того, как москвичи будут относиться к сложившейся ситуации. Если соблюдать предписания врачей, домашний режим для людей старше 65 лет, переход на дистанционную работу, то это не понадобится, уточнил Собянин.

«А если мы будем наплевательски ко всему этому относиться, то вероятность того, что придется принимать жесткие меры, очень высокая», — добавил он.

При этом мэр отметил, что жесткие ограничения на данный момент не вводятся, так как в этом нет необходимости. Однако переход на дистанционную работу с 5 октября для некоторых сотрудников в Москве станет обязательным.

Работодатели, действующие на территории столицы, должны перевести на удаленку не менее 30% работников, а также всех сотрудников старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

«Исключение из этого правила – только для тех, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации. Требования о переходе на удаленную работу также не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса»», — отмечается в тексте.

Также нововведение не коснется организаций электроннотехнической отрасли и организаций здравоохранения.

Градоначальник напомнил, что уже рекомендовал перевести на «удаленку» работников, не привязанных к рабочему месту. «Ряд предприятий, действительно, последовал нашему призыву. Но, к сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно», — пояснил Собянин.

В России о введении повсеместного карантина речи все еще не идет, сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

При этом, по ее словам, для того, чтобы не допустить ухудшения инфекционной ситуации в стране, россиянам достаточно выполнять предписания врачей, в первую очередь в части ношения средств индивидуальной защиты, а также базовых санитарно-эпидемиологических требований.

«Те, кто не хочет переболеть, не переболеют. Но болезнь еще недостаточно изучена. Своим близким я говорю — сегодня главное не заболеть. А для этого надо соблюдать правила. Главная задача каждого — не ждать, когда все переболеют, а самому не заболеть», — добавляла специалист.

Она отмечала, что Россия сейчас сможет отреагировать на возможный рост количества инфицированных лучше, чем это было весной. «Мы уже знаем о вирусе и готовы его лечить. Кроме того, у нас готов коечный фонд, есть лекарства, медицинские маски, антисептики и прочее. Мы по распоряжению президента уже в мае достигли количества 300 тысяч тестов в сутки и не снижаем его с тех пор», — уточняла Попова.

Важно соблюдать меры предосторожности — носить маски и мыть руки. Маска обязательно нужна в местах скопления людей — к примеру, в общественном транспорте и магазинах, а также при уходе за больными с ОРВИ и людьми, которые имеют признаки заболевания: кашляют или чихают.

В МЧС ранее подчеркнули, что маски имеют различную структуру — могут быть как одноразовыми, так и многоразовыми. Однако все время одну и ту же маску носить нельзя, потому что можно заразить себя дважды.

«Непринципиально, какой стороной внутрь ее носить. Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров», — говорится в заявлении ведомства.