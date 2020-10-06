Не чужие люди: бабушкам и дедушкам хотят дать права на внуков

Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, который может узаконить проживание и путешествия детей с их близкими родственниками – в частности с бабушками и дедушками. Сейчас их совместное времяпрепровождение ничем не отличается от общения ребенка с чужими людьми, заявила «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

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«Бабушки и дедушки принимают активное участие в воспитании внуков, но действующее законодательство приравнивает нахождение несовершеннолетнего ребенка с ними как с чужими людьми. На практике это порождает бюрократические действия. Когда вопрос касается детей, мы должны оперативно способствовать воссоединению ребенка с кровными родственниками», — подчеркнула депутат.

Часто затруднительные ситуации возникают в тех случаях, когда бабушки и дедушки вывозят внуков на отдых в пределах России, пока родители работают. Как оказалось, даже такая безобидная ситуация может вызвать вопросы у органов соцзащиты, объяснил «Газете.Ru» председатель правления фонда «Право ребенка» Борис Альтшулер.

«У нас бабушка и дедушка – важнейшие факторы взросления ребенка, однако у них нет никаких прав законных представителей. Например, если они берут внука и едут с ним куда-то, это уже якобы звонок об отсутствии родительской опеки. Таких ситуаций миллион. И если ревностные органы опеки решили, что они могут вмешиваться даже в эти дела семьи, то это нужно пресекать», — поделился правозащитник.

Еще труднее приходится тем родственникам, которые ежедневно ухаживают за внуками, пока их родители работают в другом регионе или даже стране, а также находятся на лечении или отсутствуют по иным причинам. В таких ситуациях родственники нередко сталкиваются с трудностями получения медобслуживания для ребенка, так как не имеют права подписать ни согласие, ни отказ на вмешательство со стороны врачей.

Более того, каждый их шаг по закону должны контролировать органы соцопеки. «Если следовать букве закона, за бабушками и дедушками, присматривающими за своими внуками, должна в этот момент присматривать опека, а в случае если родители систематически не исполняют таким образом свои обязанности, их могут лишить родительских прав», — отмечает одна из соавторов законопроекта Наталья Костенко.

Единственный шанс передать ребенка родственникам и не создать проблем – оформление нотариальной доверенности, содержание которой сводится к тому, что родители позволяют бабушке или дедушке находиться с внуком или внучкой и защищать интересы ребенка. Однако юридически такая бумага также вызывает ряд вопросов, так как законные представители ребенка — родители, усыновители, опекуны и попечители — не могут передавать свои права другим родственникам.

«Юридическая природа такой доверенности весьма спорна, поскольку в данном случае речь идет о временном возложении полномочий законного представительства –- процедуре, что противоречит действующему законодательству. Исходя из положений ст. 121 Семейного кодекса РФ, в частности в случаях болезни родителей, длительного отсутствия родителей, в других случаях отсутствия родительского попечения защита прав и интересов детей возлагается на органы опеки и попечительства», — поясняет соучредитель АНО «Мама в праве» Елена Гринь «Газете.Ru».

Дедушкам, бабушкам, братьям, сестрам и другим родственникам в это время можно только поддерживать контакт с ребенком. При этом, если хотя бы один из родителей этому общению препятствует, отстаивать свои права родственники должны в суде.

Для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, соответствующую поправку предлагается внести в Семейный кодекс РФ. «Ребенок по своему желанию и с согласия родителей вправе временно пребывать у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других близких родственников», — такой формулировкой предлагается дополнить закон.

Кроме того, урегулирования требует и закон «Об опеке и попечительстве», отмечают авторы инициативы.

Так, в нынешнем варианте назначение бабушки или дедушки в качестве временных опекунов и попечителей происходит по той же процедуре, что и в отношении чужих для ребенка людей – без учета того факта, что дети достаточно часто воспитываются при непосредственном участии бабушек и дедушек.

«Часто возникает ситуация, когда ребенка отдают в приемную семью, отсекая кровных родственников и лишая их возможности общаться. А они, например, до этого жили вместе долгие годы, и такой поворот может серьезно ударить как по самим детям, так и по старшему поколению», — вздыхает Борис Альтшулер.

В связи с этим депутаты предлагают дополнить часть 4 статьи 13 ФЗ «Об опеке и попечительстве». По новым правилам ребенок сможет спокойно находиться у родственников до тех пор, пока органы опеки и попечительства не назначат ему опекуна или попечителя.