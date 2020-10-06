Орут матом и бьют: как издевались над постояльцами дома престарелых в Уфе

В Башкирии правоохранители и депутаты проводят проверку об издевательствах в уфимском частном пансионате «Моя семья». Об этом сообщил председатель Госсобрания республики Константин Толкачев на своей странице в Facebook.

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«Пансионатом занимаются сейчас прокуратура и управление следкома по республике. Они дадут правовую оценку тому, что там происходит. Мы со своей стороны тоже проведем проверку. Я дал соответствующее поручение комитету по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов», — уточнил он.

По данным прокуратуры, частная сеть пансионатов для пожилых людей «Моя семья» располагает двумя загородными объектами — в поселке 8 Марта, на который и пожаловались местные жители, а также в селе Зубово.

«В ходе проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц учреждения при оказании услуг людям пожилого возраста, проверены условия их содержания, обеспечение их надлежащим питанием, одеждой и другими принадлежностями», — отметили в прокуратуре.

Ранее портал Ufa1.ru сообщал, что в пансионате «Моя семья» в городе Уфе, где живут пожилые люди и лежачие — их якобы бьют и издеваются. На фотографии, которую предоставила экс-работник учреждения, видно, что на кроватях нет постельного белья, пожилые женщины лежат, держась за голову.

«У меня сложилось впечатление, что их не кормят. Пожилые люди спят на голых кроватях без подушек и одеял. Также не у всех имеется даже матрас. Отношение к ним ужасное.

Орут на них матом, руки распускают. Там же и с деменцией лежат, и поэтому не сразу понимают, что от них требуется. Ужас полный, у меня не выдержало сердце, и я уволилась, но перед этим пошла в палату и сделала снимки», — посетовала собеседница издания. Она напомнила, что пребывание в пансионате платное — от 800 до 1 тыс. рублей за сутки.

Местная жительница Александра также опубликовала кадры из комнат пансионата в Instagram, на которых бабушки и дедушки лежат на кроватях без матрасов, постельного белья и подушек. Некоторые из них сильно истощены и сидят в помещении без одежды или полуголые.

Она рассказала телеканалу «360», что снимки сделала ее приятельница, которая проживает в Уфе. «Она говорит, что их там избивают, что есть закрытые палаты, в которые заходить просто не разрешают даже медработникам. То есть туда заходят только директор или администратор», — отметила девушка.

Между тем представитель пансионата в группе во «ВКонтакте» охарактеризовал заведение как «уютное» и с «профессиональным персоналом».

«Наша миссия — обеспечивать качественный и профессиональный уход за пожилыми людьми, а также лежачими постояльцами. Проблема и трудности всегда приходят внезапно. В условиях современного темпа городской жизни нам часто не хватает времени и сил на наших родных и близких», — говорится в описании.

При этом директор пансионата Александр Васильев считает опубликовавшего фотографии из палат «обозленным человеком». Он убежден, что автор снимков мог сам убрать постельное белье и уложить туда подопечных, чтобы скомпрометировать пансионат. Васильев вместе с тем подчеркнул, что за последнее время сотрудников пансионата он не увольнял и не штрафовал.

Постельным бельем, как рассказал Васильев, заведение обеспечивают родственники пациентов. О неподобающем отношении сотрудников к постояльцам ему ничего неизвестно.

Ранее, 30 сентября 2020 года, в Саратове после проведения прокурорской проверки закрыли частный дом престарелых «Мирра». В ходе расследования, которое провело надзорное ведомство, выяснилось, что 32 пожилых постояльца проживали в условиях антисанитарии. Им также не оказывали необходимую помощь и уход.

«Картина ужасная: нарушение санитарных норм, бабушки и дедушки лежат без присмотра, за ними ухода никакого нет», — рассказал телеканалу RT начальник отделения судебных приставов Волжского района Саратова Карен Петросян.

Более того, по данным местных СМИ, персонал не обладал необходимыми лицензиями для осуществления медицинских манипуляций, а новых постояльцев не проверяли на коронавирус.

В итоге антисанитария и отсутствие дезинфекции постельного белья привела к вспышке чесотки. Заразились 15 человек. Постояльцев по решению суда перевели в другие учреждения — в отношении владельцев возбуждено уголовное дело.