«Остался кусок стены»: на Италию и Францию обрушился шторм

Четыре человека погибли в результате наводнения, которое принес в Италию и Францию шторм «Алекс», пишет Euronews. Среди жертв стихии — двое жителей Аппенинского полуострова: 53-летний пожарный в долине Аоста и 36-летний мужчина, автомобиль которого снесло в реку региона Пьемонт, — при этом его брату удалось выбраться из салона.

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Сведения о погибших, однако, пока разнятся. По другим источникам, 4 октября службы экстренной помощи обнаружили по меньшей мере четыре тела на одном лишь средиземноморском побережье итальянской области Лигурия и еще семерых погибших — на французско-итальянской границе недалеко от Ниццы, сообщали ANSA и SkyNews.

Десятки людей в обеих странах числятся пропавшими без вести. Среди тех, с кем не удается связаться — двое пожарных, автомобиль которых был сбит потоком воды, когда к югу от деревни Сен-Мартен-Везуби во Франции обрушилась дорога.

«Есть очень много людей, о которых у нас нет новостей», — посетовал премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Префект департамента Приморские Альпы Бернар Гонсалес, однако, пытался успокоить местных жителей: «То, что ваши близкие не смогли связаться с вами, не означает, что они попали в шторм», — предположил он.

Ливни с грозами не прекращаются на севере Италии и в департаменте Приморские Альпы на юге Франции со 2 октября. Лишь за полдня на Лазурном берегу выпала почти среднегодовая норма осадков – 500 мм. Глава правительства Франции уверяет, что таких ливней в стране никогда не было — по крайней мере, за период метеонаблюдений.

Из-за обильных дождей реки вышли из берегов, а потоки воды стали разрушать дома и мосты — в одной лишь Ницце были повреждены или уничтожены более 100 домов, сообщил мэр города Кристиан Эстрози.

Около 30 тыс. зданий по всей Франции остались без электричества, пишет издание Rfi. И в Приморских Альпах, и на севере Италии размыты дороги, спасатели доставляют воду и продукты жителям, отрезанным от цивилизации из-за потоков воды, при помощи вертолетов.

«Я вышла в том, что на мне было, — в этой сорочке. Это все, что у меня осталось. То, что на мне надето сейчас, — не мое. Машины у меня больше нет. У нас ничего нет, как и у половины деревни. Мой трехэтажный дом на берегу реки. Все, что у меня осталось, это крошечный кусок стены и дверь»,

— рассказала одна из жительниц Франции, 62-летняя Сандра Дзидт, Euronews.

Другая француженка, чей дом был разрушен штормом, отметила в разговоре с France Info, что города сейчас выглядят так, будто по ним «был нанесен удар бомбой».

На этой неделе в департамент Приморские Альпы намерен приехать президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает телеканал BFM. По предварительным данным, глава государства уже связался с местными властями, чтобы узнать о ситуации в регионе.

«Все мои мысли с жертвами шторма «Алекс» и их близкими. Государство находится рядом с выбранными должностными лицами регионов, чтобы помочь французам. Вместе мы преодолеем это испытание. Огромная благодарность пожарным, военным, полицейским и всем силам, задействованным в полевых условиях», — 3 октября написал президент на своей странице в Twitter.

В Италии чиновники из регионов Пьемонт и Лигурия с первого дня стихийного бедствия просят правительство страны ввести режим чрезвычайного положения. Глава Пьемонта Альберто Сирио подчеркнул, что на фоне пандемии, которая унесла жизни около 36 тыс. человек в Италии и подорвала государственную экономику, несвоевременная реакция властей на наводнение может ухудшить ситуацию.

«Ситуация очень серьезная. Как и в 1994 году, когда 70 человек погибли после разлива рек По и Тарано, мы уже находимся в чрезвычайной ситуации. Из-за пандемии регион в этом году получит на €200 млн меньше налоговых поступлений. Если государство не вмешается, мы не справимся», — заявил чиновник газете La Stampa.