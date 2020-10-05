Бабье лето продолжается: когда в центр России придут холода

Летнее тепло продержится в центральной части европейской России еще пару дней – до среды. Об этом заявил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, передает телеканал «МИР24».

«Благодаря периферии антициклона погожие дни с температурным фоном на 6-8 градусов выше климатической нормы еще задержатся», — заявил метеоролог.

В понедельник температура в регионе составит от +17 до +22°C, а во вторник — от +16 до +21 градуса. Ночью похолодает до +6…+11°C. Ветер ожидается южный, несильный — а атмосферное давление будет повышенным, 755 мм ртутного столба.

Реклама

В среду из-за приближения атлантического антициклона на небе появятся облака, где-то пройдут дожди. Дневная температура снизится до +13…+18°C — но уже в четверг возрастет на несколько градусов. В пятницу – снова похолодание и кратковременные дожди, а вот на выходных будет сухо и солнечно.

Такое погодное изменение обусловлено очагом высокого атмосферного давления, тепло будет сохраняться и до начала следующей недели. В общем, резюмировал Тишковец, сухой и теплой будет вся первая половина октября.

Ранее глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что на следующей неделе на европейской части России сохранится бабье лето. Но, по его словам, затем начнется резкое похолодание.

«Если говорить о Северо-Западном федеральном округе (Ленинградской области, Вологодской области), то там раньше придет похолодание, чем в центральную Россию. Но сейчас там стоит аномально теплая погода — и в Ленинградской области, и в Псковской, и в Новгородской», — сказал он в комментарии РИА «Новости».

Он утверждает, что такая погода сложилась благодаря двум атмосферным образованиям в Западной и Восточной Европе.

Ранее Гидрометцентр России представил «вероятностный прогноз в отопительный период» — с октября по март.

Октябрь в целом будет холоднее, чем год назад, на юге Центрального и Приволжского федеральных округов. Однако на северо-западе страны, а также на юге Сибири и в большей части Дальневосточного ФО будет заметно теплее нормы.

В ноябре теплый циклон удержится в СЗФО, а также в Приволжье, на Урале и в Сибири. На северо-западе Якутии последний месяц осени также должен быть теплее обычного. А вот в Магаданской области и на Чукотке температуры будут ниже, чем в 2019 году.

Декабрь окажется холоднее обычного на Дальнем Востоке — в остальных регионах РФ первый месяц зимы ожидается более теплым. В январе также будут наблюдаться погодные аномалии. Что же до февраля, то последний месяц календарной зимы на большей части России будет холоднее, чем в 2020-м году — кроме, разве что, Приморья.

В марте, по мнению синоптиков, выше нормы температуры будут держаться в Центральной России, Приволжье и на Урале, на юге страны и в Сибири, а также на Чукотке. В Забайкалье первый месяц грядущей весны будет холоднее, чем в 2019 году.

Прошлая зима была аномально теплой — в Москве, к примеру, практически не выпадал снег. По всей России температура значительно превышала норму, а в европейской части России какое-то время и вовсе была плюсовой. В Гидрометцентре придумывали для обозначения погодных аномалий красивые эпитеты, называя зиму 2019-го «розовой» и «вишневой». «В целом, да, зима ожидается нехолодной. Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом», — пояснял научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Цвет зимы определяет тот оттенок, который преобладает на прогностической карте того или иного периода, уточнил метеоролог. Розовый цвет означает превышающую нормы температуру.

Евгений Тишковец из центра «Фобос» призывал коллег «не изгаляться» над характеристиками погодных условий, придумывая цветовые обозначения. «Меня смущают все эти дурацкие цветовые гаммы, которые приклеивают к погоде. Сидит человек и думает: «Что значит «вишневая» зима». Можно ведь сказать просто: «Самая теплая», — говорил метеоролог «Газете.Ru».

В середине августа 2020 года Тишковец предположил, что эта зима будет нормальной — во всяком случае, на Урале, где превышение температуры будет символическим, на один градус.

8 сентября РИАМО сообщило, что температура воздуха в Московском регионе предстоящей зимой будет находиться в рамках климатической нормы, хотя в последние годы зимние температуры в Москве и Подмосковье стали выше.