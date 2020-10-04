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Люди или стихия: версии экологической катастрофы на Камчатке

Губернатор Камчатского края назвал три версии экологической катастрофы

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил, что власти региона рассматривают три возможные причины экологической катастрофы, в результате которой на Халактырский пляж вынесло мертвых морских животных. Предполагается, что виной всему мог быть разлив токсичных веществ, однако не отметаются варианты природных явлений или сейсмической активности. Пробы уже направлены для анализа в Москву — после получения результатов картина прояснится.

На Камчатке рассматривают три версии массовой гибели животных и загрязнения воды в прибрежной зоне. Об этом рассказал на брифинге в понедельник утром губернатор Камчатского края Владимир Солодов. По его словам, среди причин произошедшего могут быть деятельность человека, природные явления или сейсмическая активность — все эти варианты сейчас прорабатываются.

«Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ. Каких точно — сейчас предстоит нам выяснить, если эта версия будет подтверждаться, — рассказал Солодов. — Прорабатывается версия, что это может быть связано с природными воздействиями, природными явлениями. С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию. Также прорабатывается версия и сейсмической активности, связанной с вулканическими проявлениями»

Губернатор уточнил, что картина прояснится после анализа полученных проб.

Накануне в Камчатгидрометцентре заявили, что морские животные, которых вынесло на берег, не могли погибнуть в результате шторма. Мертвые морские животные, которых обнаружили серферы на побережье, скорее всего оказались там по стечению обстоятельств, а не только из-за стихии, которая бушевала у берегов Камчатки. Как заявили специалисты Камчатгидрометцентра, сначала произошло загрязнение воды, а потом штормовой ветер поднял всю массу в сторону берега.

«Если бы шторма не случилось, морских животных не выбросило бы на берег, они бы стали разлагаться в толще воды. В то же время те животные, которых выбросило на берег, не могли погибнуть из-за шторма», — цитировало правительство Камчатского края слова начальника центра Веры Поляковой.

Как отметила Полякова, с 28 на 29 сентября Камчатка действительно находилась в зоне действия циклона, а в Авачинской бухте фиксировался ветер скоростью более 25 метров в секунду. Специалисты проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что загрязнение воды произошло в придонном слое, поэтому первоначальные пробы, которые отбирали на поверхности, не показали значительных превышений по нефтепродуктам и фенолу. На следующей неделе Камчатгидрометцентр проведет повторные исследования

На 5 октября запланировано обследование рек, впадающих в Авачинский залив на Камчатке, об этом рассказал руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков.

Он отметил, что 4 октября специалистами территориального управления, совместно с представителями КамчатНИРО, был повторно обследован Халактырский пляж, а также бухты Малая, Средняя и Большая Лагерная, бухта Спасения.

«Взяты пробы воды, песка, биоматериалов из выбросов гидробионтов – по восемь проб в каждой точке. Часть этих проб в ближайшее время будет передана в Москву, где имеется больше возможностей для проведения тщательного анализа», – сказал Клоков.

«На 5 октября запланировано обследование рек, впадающих в Авачинский залив: Налычева, Таенка, Сухая и ряда других. Будут взяты пробы воды, песка, возможных выбросов гидробионтов», – добавил он.

Руководитель пресс-службы Росрыболовства заверил, что специалисты Северо-Восточного территориального управления ведомства ведут постоянный мониторинг экологической обстановки в районе Халактырского пляжа и прилегающих к нему территорий с момента появления первых жалоб от жителей региона.

«Возбуждено административное дело по признакам нарушения статьи 8.42 КоАП РФ (нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта)», – сообщил Клоков. Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая также заявила, что в связи с ситуацией на побережье Камчатки возбуждено административное дело.

Заинтересовались ситуацией с загрязнением и в региональном Следственном комитете — инициирована доследственная проверка. По предварительным данным, в результате попадания в морские прибрежные воды повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника, в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные произошла гибель морских обитателей Тихого океана, а морская вода изменила цвет. По итогам получения результатов лабораторных исследований и процессуальных действий следователи дадут правовую оценку случившемуся.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе рейда по пляжам Авачинского залива уже предложил создать в регионе единую систему оперативного экологического мониторинга.

На своей официальной странице в Instagram он пообещал увольнять должностных лиц, если выяснится, что они приукрашивали или замалчивали информацию о загрязнении воды в акватории Авачинского залива.

Действительно, еще 3 октября региональное минприроды опубликовало видеозапись с комментарием: «Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый». На кадрах виден пляж без следов загрязнения. Однако промежуточные результаты, которые 3 октября огласил врио министра природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков, уже оказались неутешительными. Согласно заключению рабочей группы, у Халактырского пляжа в 2,5 раза превышено содержание фенолов и в 3,6 раза — нефтепродуктов.

«Иных загрязнителей не выявлено. Тем не менее мы продолжаем работу по выявлению источника загрязнения. Направили запросы во все федеральные надзорные органы, которые занимаются вопросами качества морской воды», — отчитался Алексей Кумарьков.

Напомним, за последнее время в сети были опубликованы многочисленные фото и ролики берега, усеянного мертвыми морскими звездами, облысевшими морскими ежами, рыбой, крабами и даже осьминогами.

На странные ощущения пожаловались и местные серферы: многие из них почувствовали резь в глазах и тошноту после купания. По их предположению, виной всему стал расположенный недалеко от пляжа военный полигон Козельский, который регулярно выбрасывает в воду отходы.

«Глаза краснеют, опухают, у некоторых возникает ощущение пленки и зрение на время ухудшается. Длится это уже не один день. Возможно, виной всему какой-то природный процесс, а не идущие в воде игрища военных, и я всего лишь нахожусь под впечатлением от вида найденной на берегу погибшей ларги и нескольких чаек без видимых повреждений», — поделилась серфер Елена на своей странице в Instagram.

Как отмечают пострадавшие, на Халактырском пляже всего три лагеря для серферов — и в каждом у людей были одинаковые симптомы.