Люди или стихия: версии экологической катастрофы на Камчатке

На Камчатке рассматривают три версии массовой гибели животных и загрязнения воды в прибрежной зоне. Об этом рассказал на брифинге в понедельник утром губернатор Камчатского края Владимир Солодов. По его словам, среди причин произошедшего могут быть деятельность человека, природные явления или сейсмическая активность — все эти варианты сейчас прорабатываются.

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«Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ. Каких точно — сейчас предстоит нам выяснить, если эта версия будет подтверждаться, — рассказал Солодов. — Прорабатывается версия, что это может быть связано с природными воздействиями, природными явлениями. С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию. Также прорабатывается версия и сейсмической активности, связанной с вулканическими проявлениями»

Губернатор уточнил, что картина прояснится после анализа полученных проб.

Накануне в Камчатгидрометцентре заявили, что морские животные, которых вынесло на берег, не могли погибнуть в результате шторма. Мертвые морские животные, которых обнаружили серферы на побережье, скорее всего оказались там по стечению обстоятельств, а не только из-за стихии, которая бушевала у берегов Камчатки. Как заявили специалисты Камчатгидрометцентра, сначала произошло загрязнение воды, а потом штормовой ветер поднял всю массу в сторону берега.

«Если бы шторма не случилось, морских животных не выбросило бы на берег, они бы стали разлагаться в толще воды. В то же время те животные, которых выбросило на берег, не могли погибнуть из-за шторма», — цитировало правительство Камчатского края слова начальника центра Веры Поляковой.

Как отметила Полякова, с 28 на 29 сентября Камчатка действительно находилась в зоне действия циклона, а в Авачинской бухте фиксировался ветер скоростью более 25 метров в секунду. Специалисты проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что загрязнение воды произошло в придонном слое, поэтому первоначальные пробы, которые отбирали на поверхности, не показали значительных превышений по нефтепродуктам и фенолу. На следующей неделе Камчатгидрометцентр проведет повторные исследования

На 5 октября запланировано обследование рек, впадающих в Авачинский залив на Камчатке, об этом рассказал руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков.

Он отметил, что 4 октября специалистами территориального управления, совместно с представителями КамчатНИРО, был повторно обследован Халактырский пляж, а также бухты Малая, Средняя и Большая Лагерная, бухта Спасения.

«Взяты пробы воды, песка, биоматериалов из выбросов гидробионтов – по восемь проб в каждой точке. Часть этих проб в ближайшее время будет передана в Москву, где имеется больше возможностей для проведения тщательного анализа», – сказал Клоков.

«На 5 октября запланировано обследование рек, впадающих в Авачинский залив: Налычева, Таенка, Сухая и ряда других. Будут взяты пробы воды, песка, возможных выбросов гидробионтов», – добавил он.

Руководитель пресс-службы Росрыболовства заверил, что специалисты Северо-Восточного территориального управления ведомства ведут постоянный мониторинг экологической обстановки в районе Халактырского пляжа и прилегающих к нему территорий с момента появления первых жалоб от жителей региона.

«Возбуждено административное дело по признакам нарушения статьи 8.42 КоАП РФ (нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта)», – сообщил Клоков. Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая также заявила, что в связи с ситуацией на побережье Камчатки возбуждено административное дело.

Заинтересовались ситуацией с загрязнением и в региональном Следственном комитете — инициирована доследственная проверка. По предварительным данным, в результате попадания в морские прибрежные воды повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника, в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные произошла гибель морских обитателей Тихого океана, а морская вода изменила цвет. По итогам получения результатов лабораторных исследований и процессуальных действий следователи дадут правовую оценку случившемуся.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе рейда по пляжам Авачинского залива уже предложил создать в регионе единую систему оперативного экологического мониторинга.

На своей официальной странице в Instagram он пообещал увольнять должностных лиц, если выяснится, что они приукрашивали или замалчивали информацию о загрязнении воды в акватории Авачинского залива.

Действительно, еще 3 октября региональное минприроды опубликовало видеозапись с комментарием: «Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый». На кадрах виден пляж без следов загрязнения. Однако промежуточные результаты, которые 3 октября огласил врио министра природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков, уже оказались неутешительными. Согласно заключению рабочей группы, у Халактырского пляжа в 2,5 раза превышено содержание фенолов и в 3,6 раза — нефтепродуктов.

«Иных загрязнителей не выявлено. Тем не менее мы продолжаем работу по выявлению источника загрязнения. Направили запросы во все федеральные надзорные органы, которые занимаются вопросами качества морской воды», — отчитался Алексей Кумарьков.

Напомним, за последнее время в сети были опубликованы многочисленные фото и ролики берега, усеянного мертвыми морскими звездами, облысевшими морскими ежами, рыбой, крабами и даже осьминогами.

На странные ощущения пожаловались и местные серферы: многие из них почувствовали резь в глазах и тошноту после купания. По их предположению, виной всему стал расположенный недалеко от пляжа военный полигон Козельский, который регулярно выбрасывает в воду отходы.

«Глаза краснеют, опухают, у некоторых возникает ощущение пленки и зрение на время ухудшается. Длится это уже не один день. Возможно, виной всему какой-то природный процесс, а не идущие в воде игрища военных, и я всего лишь нахожусь под впечатлением от вида найденной на берегу погибшей ларги и нескольких чаек без видимых повреждений», — поделилась серфер Елена на своей странице в Instagram.

Как отмечают пострадавшие, на Халактырском пляже всего три лагеря для серферов — и в каждом у людей были одинаковые симптомы.