Уже на карантине: сколько школ закрылись в России

Около 3% российских школ находятся на карантине, сообщил замминистра просвещения России Виктор Басюк.

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«Сегодня примерно 3% школ от общего количества <...> находятся на карантине», — сказал чиновник в эфире «Комсомольской правды». Всего в стране, по его словам, 42 тыс. школ.

Басюк отметил, что на карантин школы ушли из-за ОРВИ и коронавируса.

При этом замминистра добавил, что пока в ведомстве не собираются принимать централизованного решения о переводе всех школ на удаленный режим обучения. По словам Басюка, образовательные учреждения сами определяют формат обучения.

«Точно не будет сегодня никаких централизованных решений с уровня министерства просвещения, потому что ситуация как с коронавирусом, так и с ОРВИ сегодня различная и в регионах, и в муниципалитетах. Именно поэтому мы дали возможность школам индивидуально определять свой образовательный процесс», — заверил он.

Вместе с тем он подтвердил, что в первую неделю сентября среди работников средних учебных заведений было выявлено более 1 тыс. случаев заражения коронавирусом.

«Действительно, сегодня те цифры, которые вы привели, подтверждаются. Но при этом Роспотребнадзор отмечает, что количество заболеваний среди учителей находится в норме и достаточно стабильно», — сказал замглавы Минпросвещения в ответ на приведенную радиоведущим статистику.

При этом Басюк подчеркнул, что для Минпросвещения важно в первую очередь сохранить здоровье и безопасность учителей старше 50 лет. «Именно эти педагоги сегодня в большей степени переводятся на формат дистанционного ведения уроков», — добавил чиновник.

Ранее о том, что российские власти не рассматривают вопрос о массовом переводе школьников на дистанционное обучение, говорил замминистра просвещения РФ Денис Грибов.

Тем не менее отдельные регионы определяют свои меры по снижению рисков распространения коронавируса. Так, в мэр Москвы Сергей Собянин издал указ в начале октября о том, что школьные каникулы будут продлены. Таким образом они продлятся с 5 по 18 октября. Решение о возвращении учеников к очным занятиям будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Доктор медицинских наук Виктор Зуев отмечал, что продление каникул в данной ситуации целесообразно. «Две недели — большой срок для коронавируса, ситуация может переломиться. Там будет видно. Этот срок, эти каникулы — целесообразное, очень правильное решение руководства, оно должно принести свои результаты положительные», — сказал он в разговоре с РИА «Новости».

В пятницу, 2 октября, «Интерфакс» сообщил о том, что московские школьники могут перейти на дистанционный режим обучения сразу после каникул.

«Скорее всего, школы города после 19 октября ждет весенний сценарий, то есть переход на дистанционное обучение как минимум на две-три недели», — сказал источник агентства в городской администрации.

По словам собеседника, городские чиновники рассматривают такой вариант из-за роста доли школьников и студентов среди заразившихся.

Ранее в Минобрнауки России заявляли, что в ведомстве не рассматривался вопрос о полном переходе на дистанционное обучение студентов.

«В Минобрнауки в настоящий момент не рассматривается вопрос об общем переводе вузов на дистанционный формат обучения. Российские вузы продолжают свою работу в штатном режиме», — заверили в пресс-службе министерства.

В ведомстве обратили внимание, что следят за эпидемиологической ситуацией в вузах. «Решение о переводе обучающихся на дистанционный формат обучения зависит от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе и в стране в целом», — пояснили в Минобрнауки.